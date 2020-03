Office 365 zmieni się w Microsoft 365. Użytkownicy domowi z dodatkowymi aplikacjami w abonamencie

Mówisz:”Office 365″, myślisz: „firma”. Dotąd tak to wyglądało, bo subskrypcja usług i biurowych aplikacji Microsoftu okazywała się praktycznym wyborem głównie dla przedsiębiorstw. Gigant z Redmond zamierza jednak zmienić odbiór swojego abonamentu, więc zapowiada zmiany.

Microsoft 365 zamiast Office 356

Nowa nazwa będzie kojarzyć się już bez pudła z Microsoftem i nie zawężać (nawet teoretycznie) użyteczności pakietu usług i aplikacji wyłącznie do odbiorcy biznesowego. Firmie zależy, by korzystały z niego także osoby prywatne i zamierza im to maksymalnie ułatwić. Choć więc z Office 365 korzysta ponad 38 milionów osób, Microsoft zamierza poszerzyć to grono o kolejne miliony, podkreślając praktyczność nowego Microsoft 365.

Zmiana będzie widoczna od 21 kwietnia tego roku. Wraz z nią udostępnione zostaną nowe produkty Małomiękkich, w tym Microsoft Family Safety, skupiającą się na dbaniu o bezpieczeństwo naszej rodziny oraz Microsoft Teams dla użytkowników prywatnych (do tej pory dostępnym tylko w wyższym pakiecie Office 365 Business Premium, a dla użytkowników domowych niedostępnym w abonamencie w ogóle).

Microsoft Family Safety pomoże rodzicom kontrolować lokalizację dziecka, jego czas spędzany przy komputerze oraz rodzaj aplikacji, z których korzystają poszczególni członkowie rodziny. Umożliwi ustawienie limitów używania urządzeń (w tym z konsoli Xbox) czy zablokowanie różnego rodzaju treści. Na naszym telefonie będą mogły pojawiać się powiadomienia, gdy któryś z członków rodziny opuszcza miejsce pracy lub nauki i kieruje się do domu, a nawet sprawdzimy, czy kierujący samochodem opiera się pokusie SMS-owania podczas jazdy.

Próbna wersja apki trafi w ciągu najbliższych miesięcy na Androida i iOS.

Microsoft Teams dla użytkowników prywatnych wniesie możliwość współpracy grupowej w rodzinach oraz niewielkich projektach. Nie chodzi więc tylko o możliwość tworzenia wideokonferencji, którą z powodzeniem można przecież urządzić przez Skype. Dotyczy to także łatwego współdzielenia dokumentów, kalendarzy, skrzynki e-mail czy haseł Wi-Fi. Grupowy czat miedzy członkami rodziny czy zespołu może ułatwić planowanie różnych rzeczy – od wycieczki w kilka osób po organizowanie warsztatów w firmowym projekcie prywatnym.

Nowe funkcje Microsoft Teams będzie można wypróbować w aplikacji mobilnej w ciągu najbliższych miesięcy.

Microsoft Editor i nowości w pakiecie biurowym

Wśród nowych rzeczy, które zapowiedziano dziś podczas konferencji Microsoftu, znalazło się nowe narzędzie: Microsoft Editor. To dodatek do Worda czy Outlooka, wspierany przez sztuczną inteligencję. Dodatkowe funkcje obejmą na przykład sprawdzanie pisowni i gramatyki w programach Word i Outlook.com oraz w przeglądarkach. Subskrybenci Microsoft 365 w wersji Personal i Family będą mieli dostęp do zaawansowanych poprawek gramatycznych i stylistycznych, aby to co piszą było bardziej zrozumiałe i zwięzłe.

Podczas pisania, na nasze życzenie, będą mogły pojawiać się sugestie budowania zdań. Wystarczy, że zaznaczymy interesujący nas fragment, a program zasugeruje jego alternatywne brzmienie. Będzie sprawdzać także w procesie tworzenia oryginalnych i niepowtarzalnych treści, analizując tekst pod kątem plagiatu. Zadba również o przejrzystość językową przez lustrację jasności i zwięzłości wypowiedzi.

Funkcje te mają być dostępne wkrótce w 20 językach, ale Microsoft nie zdradził, czy wśród nich znajduje się język polski.

Wśród zmian planowane są także poprawki w programach PowerPoint, Word i Excel. Prezentacje będą jeszcze łatwiejsze do tworzenia, na przykład dzięki automatycznemu nanoszeniu na oś czasu danych z tekstu, a świeże grafiki i filmy pobierzemy z Getty Images. W języku angielskim będzie można skorzystać nawet z trenera prezentacji, który wychwyci, czy poświęcamy zbyt dużo uwagi czytaniu informacji bezpośrednio ze slajdów lub czy zachowujemy płynność wypowiedzi, unikając wstawek typu „eee”, „yyy”.

Word i Excel zyskają setki nowych szablonów danych do użycia (jak choćby kalkulatory kalorii), które ułatwią nam szybkie tworzenie różnych zestawień i tabel. Interesującą funkcją ma być Money in Excel, która ułatwi zarządzanie, monitorowanie i analizowanie naszych przychodów i wydatków w jednym miejscu dzięki połączeniu się z naszą bankowością elektroniczną i przenoszeniu stamtąd danych. włącznie z saldem konta i historią transakcji. Najpierw trafi ona do użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych.

Ceny bez zmian

Choć funkcjonalność abonamentu dla użytkowników domowych się poszerzy, Microsoft nie zamierza podnosić cen. Microsoft Personal i Family będą dostępne na całym świecie 21 kwietnia. W skład subskrypcji będą wchodzić wszystkie narzędzia i programy z Office 365, na przykład usługi klasy premium, 1 TB pamięci masowej w chmurze OneDrive na osobę, 60 minut na połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi za pomocą Skype’a, zaawansowane funkcje zabezpieczeń chroniące przed atakami złośliwego oprogramowania i phishingiem, bieżącą pomoc techniczną oraz wszystkie powyższe nowe funkcje (o ile będą dostępne w naszym regionie).

źródło: Microsoft

