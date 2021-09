Potrzeby użytkowników rosną proporcjonalnie do dostępnych na rynku prędkości internetu. Vectra dołączyła do swojej oferty nowy pakiet o przepustowości do 1,2 Gb/s, a wraz z nim nowoczesny modem WiFi 6. Do tego ponownie pojawiła się promocja z Netflixem w prezencie nawet na 12 miesięcy.

Vectra wprowadza do oferty internet do 1,2 Gbit/s i modem WiFi 6

Operator poinformował, że od początku września 2021 roku mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z internetu o prędkości do 1,2 Gb/s. Jest on dostępny w pakiecie z serwisem Netflix w prezencie na 12 miesięcy w promocyjnej cenie 49,99 złotych miesięcznie przez pierwsze sześć miesięcy. Co ważne, według deklaracji Vectra, nowa prędkość jest dostępna na niemal całym terenie stolicy Polski, a nie tylko punktowo.

Ponadto oferta operatora wzbogaciła się o nowy modem WiFi 6, który ma zapewnić szybkie i stabilne łącze internetowe, m.in. dzięki trybowi Dual Band Concurrent (umożliwia on jednoczesne korzystanie z pasma 2,4 GHz i 5 GHz) oraz inteligentnej sieci WiFi w oparciu o standard Easy Mesh.

źródło: Vectra

W ramach nowej oferty Vectra obniżyła również ceny wszystkich pakietów internetowych na pół roku. Niezależnie od tego, jaką prędkość wybierze klient (300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 600 Mbit/s czy 1,2 Gbit/s), przez pierwsze sześć miesięcy będzie płacił 49,99 złotych za każdy miesiąc dostępu do sieci. Co więcej, jednocześnie dostanie też możliwość oglądania 39 kanałów telewizyjnych z Pakietu Stalowego bez dodatkowych opłat i dekodera.

Z kolei pakiety, łączące platformę telewizyjną TV Smart i usługi internetu światłowodowego, są od teraz dostępne w cenie 69,99 złotych przez pierwsze pół roku, i to niezależnie od tego, na jaką prędkość i liczbę kanałów zdecyduje się nowy klient. Do tego dostanie on dekoder TV Smart 4K BOX bez dodatkowych opłat oraz w prezencie dostęp do serwisu streamingowego Tidal na sześć miesięcy i do Prasy Online na jeden miesiąc.

Vectra informuje też, że wszystkim ww. ofertom (już po raz drugi) towarzyszy promocja z Netflix, w ramach której można otrzymać dostęp do tego serwisu nawet na 12 miesięcy w prezencie.