Orange ma sposób na poprawę zasięgu WiFi w Twoim domu. Recenzja SmartBox Wi-Fi 6

Jeśli mieszkacie w sporym mieszkaniu lub domu, jestem przekonana, że w części pomieszczeń zasięg internetu bezprzewodowego jest dużo słabszy niż w pozostałych – zwłaszcza tam, gdzie stoi router. Rozwiązaniań problemu jest kilka, a jednym z nich – wzmacniacz sygnału. Dziś nadszedł czas na test orange’owego rozwiązania tego typu, SmartBox Wi-Fi 6.

Z Orange mi po drodze

Od trzech lat jestem zadowoloną użytkowniczką światłowodu Orange. Jakoś całkiem niedawno przedłużałam umowę i miałam okazję wymienić router Funbox 3.0 na Funbox 6.0. Teraz, gdy w moje ręce trafił SmartBox Wi-Fi 6 na testy, trochę żałuję tej zmiany, bo… okazuje się, że Funbox 6.0 jest znakomity i w wielu scenariuszach właściwie nie potrzebuje żadnego wzmacniacza. Ale nie o tym będzie ten tekst ;)

Mam biuro w mieszkaniu, więc siłą rzeczy muszę zapewnić sobie maksymalnie dobrą jakość połączenia z internetem niezależnie od pomieszczenia, w którym się znajduję. Zwłaszcza, że jednocześnie podłączonych do niego jest kilkadziesiąt urządzeń, wśród których są nie tylko takie oczywistości, jak w domu każdego geeka, czyli telewizor, komputery, konsole i smartfony, ale również masa sprzętu testowego.

Co prawda powierzchnia do pokrycia internetem nie jest może ogromna (mieszkanie i loggia to łącznie ok. 80 m2), ale potrzebuję rozwiązania, które będzie dla mnie najbardziej optymalne. W tym celu stworzyliśmy w domu sieć Mesh, dzięki której nie muszę martwić się o działanie internetu. Podłączam się z poziomu jakiegokolwiek urządzenia i… wszystko działa.

Nie każdy jednak chce inwestować w sprzęt, którego cena zaczyna się od kilkuset złotych (najtańszy zestaw to koszt ok. 250 złotych). Rozwiązaniem dla mniej wymagającego użytkownika, który korzysta z internetu domowego Orange, może się okazać SmartBox Wi-Fi 6 – repeater lub extender (w zależności od wybranej opcji wykorzystania), który stawiamy na biurku lub podłączamy bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Jego koszt to… 12,99 złotych miesięcznie. Sprawdźmy czy warto.

Specyfikacja Smartbox Wi-Fi 6:

Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2,4 & 5 GHz,

maksymalna teoretyczna przepustowość Wi-Fi: 573 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 4800 Mb/s w paśmie 5 GHz,

anteny: 5 GHz: 4 anteny pracujące w trybie MU-MIMO 4×4, 2.4 GHz: 2 anteny pracujące w trybie MIMO 2×2,

tryby pracy: tryb wzmacniacza, tryb punktu dostępowego, tryb zewnętrznej karty sieciowej,

Smart Wi-Fi (tylko w parze z Funbox 6 i Funbox 3) – Smartbox Wi-Fi 6 tworzy wspólną sieć Wi-Fi, co zapewnia nieprzerwane połączenie, gdy poruszasz się po domu. Dodatkowo urządzenie automatycznie dostosowuje parametry Wi-Fi (częstotliwość, kanały) do możliwości odbiorników i sytuacji w otoczeniu,

szyfrowanie WPA/WPA3,

2 x RJ-45 (2 x 1000 Mb/s),

przyciski: WPS, reset, zasilanie,

wymiary: 15,7 x 2,8 (3,2 z zaczepami) x 13 cm.

Co oferuje SmartBox Wi-Fi 6?

SmartBox Wi-Fi 6 to sprzęt dość niewielkich rozmiarów, który idealnie pasuje do Funboksa 6.0 – widać, że Orange zależało na podobnym wzornictwie urządzeń zapewniających dostęp do WiFi 6 i zdecydowanie się to udało osiągnąć. Sprzęt został wykonany z matowego tworzywa sztucznego, które zbiera odciski palców – na szczęście nie będziemy go zbyt często dotykać, więc bardziej istotną kwestią jest jego podatność na zbieranie kurzu, a tego – przez okres testów – nie byłam w stanie dokładnie sprawdzić.

Urządzenie na prawej krawędzi ma włącznik, dwa porty Ethernet w kolorze pomarańczowym (mały, ale fajny smaczek!) oraz przycisk reset (aby go użyć, należy skorzystać z igiełki), natomiast na lewej – diody informujące o jego działaniu oraz przycisk WPS, pozwalający szybko połączyć z siecią np. drukarkę.

Co ważne, SmartBox Wi-Fi może być zainstalowany w mieszkaniu na kilka sposobów. Można go powiesić na ścianie, dzięki zaczepom, postawić na szafce z wykorzystaniem dołączonej do zestawu nóżki lub też podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Ostatni ze sposobów zdaje się być ciekawy, przy czym należy wziąć pod uwagę, że urządzenie zajmuje wtedy sporo miejsca i nie w każde gniazdko się zmieści – zwłaszcza, jeśli jest mowa o listwie zasilającej lub gniazdku, znajdującym się np. tuż obok szafy.

Z przodu tego internetowego pudełka mamy jeszcze ciekawą rzecz – pomyślano, by umożliwić wykorzystanie go również w roli ramki na zdjęcie. Fajna, nieoczywista sprawa.

w tym przypadku drzwi do szafy są zablokowane

SmartBox Wi-Fi 6 jest smart nie tylko z nazwy

Właściwie już samą konfigurację SmartBox Wi-Fi 6 można nazwać inteligentną – poradzi sobie z nią każdy. Wystarczy bowiem podłączyć go do prądu w tym samym pokoju, co modem, wcisnąć przycisk WPS bezpośrednio na nim i na Funboksie i… to wszystko! Po chwili oczekiwania wszelkie ustawienia sieci zostaną skopiowane, co zostanie zasygnalizowane odpowiednio mrugającymi diodami.

Teraz pozostaje tylko znalezienie najbardziej optymalnego miejsca – podobno najlepiej, by SmartBox Wi-Fi 6 był podłączony możliwie w linii prostej (w moim przypadku właściwie tak było – z lekkim skosem).

W ustawieniu SmartBoksa pomagają obecne na nim diody – gdy znajduje się w odpowiedniej odległości od Funboksa, obie świecą na pomarańczowo. Może się jednak zdarzyć tak, że jest za blisko (wtedy dioda miga szybko na biało) lub za daleko (dioda miga na biało, ale wolno).

Ja co prawda skorzystałam z tego sposobu, bo dokładnie taki opisany jest w instrukcji obsługi, która dołączana jest do zestawu w pudełku sprzedażowym. Można jednak posłużyć się również aplikacją mobilną Mój FunBox (Android / iOS). Jest to o tyle fajna sprawa, że wystarczy chodzić po mieszkaniu z telefonem w ręce, by znaleźć dobrą lokalizację dla SmartBoksa – na ekranie wyświetla się komunikat “zbyt blisko” lub “odpowiednie umieszczenie”.

Najważniejszy z punktu widzenia użytkownika (Funboksa 3 i Funboksa 6) jest fakt, że SmartBox Wi-Fi 6 nie tworzy nowej sieci, a rozszerza już dostępną, dzięki czemu poruszając się po mieszkaniu, automatycznie i właściwie niezauważalnie jesteśmy przełączani pomiędzy modemem a boksem, bez potrzeby ręcznej zmiany sieci. Co też istotne, wszystkie urządzenia, które mieliśmy wcześniej podłączone do Funboksa, a przez wzgląd na lepszy zasięg przełączą się na SmartBox, zrobią to automatycznie – bez wymaganego żadnego ruchu z naszej strony.

SmartBox Wi-Fi 6 w praktyce

Teorię już znamy, czas zobaczyć, jak sprawdza się SmartBox Wi-Fi 6 w praktyce. Testy przeprowadziłam w pierwszej kolejności wykorzystując SmartBox Wi-Fi 6 jako wzmacniacz sygnału, czyli połączeniem z Funboksem 6 bezprzewodowo.

Testy przeprowadzałam na trzech różnych urządzeniach:

Oppo Reno 7 Lite z WiFi 5 (ac),

Samsung Galaxy S22 Ultra z WiFi 6 (ax),

laptop HP Victus 16 (WiFi 6).

Do testów posłużyły mi dwie lokalizacje w mieszkaniu. Pierwsza to kanapa w salonie, oddalona od Funboksa o jakieś 15 metrów, przy czym po drodze właściwie nie ma ścian – odległość sprawia jednak, że – siłą rzeczy – sygnał sieci musi być niższy niż tuż obok niego. Drugie miejsce z kolei to loggia, znajdująca się kolejne 3 metry dalej od routera, przy czym tu już w grę wchodzi nie tylko sama odległość, ale też ściana nośna budynku, która tłumi sygnał.

Zacznijmy zatem od zasięgu sieci, który zresztą potwierdzi moje powyższe słowa – im dalej od modemu, tym jest on mniejszy. To właśnie ten parametr jest najbardziej istotny w przypadku wzmacniaczy sygnału wszelkiej maści. Na poniższych przykładach widać wyraźnie, że SmartBox Wi-Fi 6 świetnie się sprawdza:

urządzenia testowe Oppo Reno 7 Lite Samsung Galaxy S22 Ultra HP Victus 16 sprzęt Orange Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 salon -61 dBm -56 dBm -61 dBm -49 dBm -68 dBm -61 dBm loggia -76 dBm -39 dBm -79 dBm -43 dBm -82 dBm -55 dBm

Realne osiągi łącza też postanowiłam zbadać. Każdy test sieci powtarzałam trzykrotnie, by wykluczyć ewentualne błędy pomiarowe i wyciągałam z tego średnią. Jak można było się spodziewać, największą różnicę SmartBox Wi-Fi 6 robi na loggi. Jeśli jednak macie starszego Funboksa, spodziewajcie się dużo większych różnic niezależnie od lokalizacji.

urządzenia testowe parametry Oppo Reno 7 Lite Samsung Galaxy S22 Ultra HP Victus 16 sprzęt Orange Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 salon pobieranie

wysyłanie

ping 279 MB/s

193 MB/s

9 ms 237 MB/s

177 MB/s

9 ms 498 MB/s

302 MB/s

10 ms 499 MB/s

263 MB/s

10 ms 591 MB/s

268 MB/s

7 ms 609 MB/s

291 MB/s

6 ms loggia pobieranie

wysyłanie

ping 111 MB/s

62 MB/s

9 ms 232 MB/s

194 MB/s

10 ms 77 MB/s

37 MB/s

10 ms 481 MB/s

249 MB/s

17 ms 22 MB/s

19 MB/s

7 ms 183 MB/s

47 MB/s

9 ms

SmartBox Wi-Fi 6 jako punkt dostępu

Aby SmartBox Wi-Fi 6 działał jako punkt dostępu, musimy połączyć go nie tylko do gniazdka elektrycznego, ale również do Funboksa za pomocą kabla ethernetowego – w efekcie czego do naszej dyspozycji zostaje jeden port Ethernet. Idealny, by podłączyć chociażby telewizor, konsolę czy komputer.

W tej roli sprawdzi się głównie w rękach bardziej wymagających użytkowników, którzy chcą jeszcze bardziej wydajnej sieci w zaciszu swojego domu. Takie połączenie sprawia, że SmartBox Wi-Fi 6 zapewnia pełną przepustowość sieci i taką też udostępnia dalej. Trzeba jednak liczyć się z tym, że wymagane jest przeprowadzenie kabla Ethernet przez część mieszkania.

Tym razem testy przeprowadziłam zdecydowanie bliżej Funboksa 6, a to ze względu na brak dłuższego niż 4 metry przewodu Ethernet. Mimo wszystko jednak można zauważyć, jak pozytywnie wpływa SmartBox Wi-Fi 6 na działanie sieci – zwłaszcza w przypadku laptopa.

urządzenia testowe Oppo Reno 7 Lite Samsung Galaxy S22 Ultra HP Victus 16 sprzęt Orange Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 Funbox 6.0 SmartBox Wi-Fi 6 po kablu

Ethernet średnia prędkość pobierania

wysyłania

ping 319 MB/s

308 MB/s

9 ms 320 MB/s

308 MB/s

9 ms 693 MB/s

311 MB/s

10 ms 792 MB/s

309 MB/s

7 ms 560 MB/s

300 MB/s

7 ms 697 MB/s

303 MB/s

7 ms 915 MB/s

300 MB/s

2 ms

Podsumowanie

SmartBox Wi-Fi 6 to urządzenie przeznaczone wyłącznie dla klientów sieci Orange, którzy mają umowę na internet domowy (można je dobrać w każdej chwili trwania umowy) lub zamierzają podpisać nową. Współpracuje z trzema generacjami modemów dzierżawionych klientom przez Orange, czyli Funbox 2.0, Funbox 3.0 i Funbox 6.0. Jak udało mi się sprawdzić, z Funboksem 6 tworzy zgraną parę, zapewniając dostęp do sieci w całym mieszkaniu i poza nim.

Rozwiązaniem oferowanym przez Orange powinny zainteresować się osoby, które mieszkają w większych mieszkaniach lub domach, cierpiące na słaby zasięg i niskie prędkości przesyłu danych, przede wszystkim z FunBoksem 3.0 (nie testowałam, ale tu warto mieć na uwadze ograniczoną przepustowość WiFi ze względu ograniczeń modemu do WiFi 5), ale nie tylko. Za pomocą SmartBox Wi-Fi 6 można wyraźnie poprawić osiągi w zakamarkach, w których dotychczas mieliśmy problem z dostępem do internetu.

Oczywiście, by z niego skorzystać, należy być klientem sieci Orange z podpisaną umową na internet domowy – klientów innych sieci to rozwiązanie nie obejmuje.