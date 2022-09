Ogromna aktualizacja dla Windows 11 już dostępna. Co nowego?

Za dwa tygodnie minie rok od wydania systemu Windows 11. Dziś, 20 września 2022 roku, Microsoft udostępnił pierwszą, coroczną aktualizację swojego najnowszego systemu operacyjnego – kolejną użytkownicy otrzymają dopiero za rok, w drugiej połowie 2023 roku.

Reklama

Aktualizacja Windows 11 2022 już dostępna. Co nowego?

Co ciekawe, Microsoft deklaruje, że Windows 11 jest najczęściej używaną i najbardziej lubianą wersją Windowsa w historii. W tegorocznej aktualizacji skupiono się na czterech kluczowych obszarach:

sprawienie, żeby korzystanie z komputera było dla każdego łatwiejsze i bezpieczniejsze,

umożliwienie ludziom zwiększenie produktywności,

sprawienie, by Windows był najlepszym miejscem do łączności, tworzenia i zabawy,

dostarczenie dodatkowych zabezpieczeń, narzędzi do zarządzania i elastyczności w miejscu pracy.

Microsoft informuje, że najnowsza wersja Windowsa 11 zawiera szereg nowych funkcji ułatwień dostępu, takich jak transkrypcja dźwięku w całym systemie, tj. z każdej treści audio, bez względu na jej źródło, a także możliwość głosowego sterowania funkcjami systemu i dyktowania tekstu oraz Naturalne Głosy dla Narratora, brzmiące bardziej ludzko, a mniej sztucznie, cyfrowo.

źródło: Windows

Microsoft zarzeka się, że Windows 11 jest najbezpieczniejszym jak dotąd Windowsem. Nigdy nie jest jednak tak, aby nie mogło być lepiej, dlatego w tegorocznej aktualizacji dodano funkcję kontroli Smart App, która pozwala pobierać aplikacje bez obaw o bezpieczeństwo. Ponadto subskrybenci usługi Microsoft 365 Personal i Family w Stanach Zjednoczonych otrzymają funkcję monitorowania kradzieży tożsamości.

Aktualizacja Windows 11 2022 zawiera również ulepszenia układów Snap i nową funkcję Focus (Skupienie) oraz optymalizację wydajności i baterii – ma to pomóc w zwiększeniu produktywności. Microsoft informuje, że układy Snap będą teraz bardziej wszechstronne i zaoferują lepszą nawigację dotykową, a do tego pojawiła się możliwość przeciągania wielu kart przeglądarki w Microsoft Edge.

Kiedy z kolei użytkownik uruchomi sesje skupienia, Windows włączy tryb Nie przeszkadzać, który wycisza powiadomienia i wyłącza ikony powiadomień i same powiadomienia aplikacji na pasku zadań. Funkcja Focus jest zintegrowana z aplikacją zegara, uruchamiając minutnik, aby użytkownik mógł się skupić, a nawet przypomni o zrobieniu sobie przerwy.

źródło: Windows

Tegoroczna aktualizacja Windows 11 2022 przynosi też nowe efekty kamery i dźwięku w Windows Studio, dzięki którym użytkownik w trakcie połączeń ma wyglądać i brzmieć najlepiej, jak to tylko możliwe (pomoże w tym sztuczna inteligencja). A ma to być możliwe m.in. za sprawą funkcji Voice Focus, która odfiltrowuje zbędne dźwięki z otoczenia, a także Background Blur (zamazywanie tła), Eye Contact i Automatic Framing (automatyczne kadrowanie, aby użytkownik zawsze był w centrum – kamera „podąża” za nim, jeśli się porusza).

źródło: Windows

Najnowsza wersja systemu Windows 11 dostarcza również aplikację Clipchamp, służącą do edycji wideo, a także optymalizacje wydajności w celu poprawy latencji i odblokowania funkcji, takich jak Auto HDR i Variable Refresh Rate w grach. Ponadto Microsoft ogłosił, że udostępnił Amazon Appstore Preview na międzynarodowe rynki, dając dostęp użytkownikom na całym świecie do ponad 20000 aplikacji na Androida.

źródło: Windows

Jeśli natomiast chodzi o nowości, związane z miejscem pracy, to pojawiła się funkcja Smart App Control, która automatycznie blokuje uruchomienie niezaufanych lub niepodpisanych aplikacji, plików skryptów i złośliwych makr.

Przy okazji Microsoft wprowadził ulepszenie w Windows Update – system automatycznie wybierze najlepszy moment na aktualizację, co ma zredukować emisję dwutlenku węgla. Pomóc w tym ma też zmiana domyślnych ustawień dla trybu uśpienia i wyłączenia ekranu.

Windows 11 dostanie kolejne funkcje w październiku

Jednocześnie Microsoft zapowiedział kilka kolejnych nowości, które zostaną udostępnione użytkownikom Windows 11 w przyszłym miesiącu. Będą to ulepszenia Eksploratora plików (pojawią się m.in. karty jak w przeglądarce i całkowicie nowa strona domowa z możliwością przypięcia plików), aplikacji do zdjęć (jest mowa o dostarczeniu wspaniałej galerii, która ma ułatwić przeglądania, odnajdowanie, zarządzanie i konsumowanie kolekcji zdjęć), sugerowane akcje podczas kopiowania (na przykład dodanie wydarzenia do kalendarza po zaznaczeniu daty), możliwość wyświetlenia wszystkich „przepełnionych aplikacji” w jednym miejscu i udostępnienia plików większej liczbie urządzeń.