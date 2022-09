Nowy standard USB4 w wersji 2.0 zaoferuje 80 Gb/s transferu

Standardy USB cały czas są rozwijane i oferują coraz nowsze możliwości. Wraz z kolejnymi generacjami zwiększa się ich przepustowość, a także moc, którą jest w stanie dostarczyć ten standard. Nowy standard USB 4 w wersji 2.0 zaoferuje prędkość do 80 Gb/s, czyli dwukrotnie więcej niż wersja 1.0 bądź Thunderbolt 4.

Reklama

Nowy standard USB 4 w wersji 2.0 zapewni transfer do 80 Gb/s

Mimo że oficjalna specyfikacja jeszcze nie została ujawniona, to i tak mamy wystarczająco dużo informacji. Nowa wersja standardu, podobnie jak pierwsza, wciąż będzie opierać się na złączu typu C, które coraz częściej jest implementowane w nowych urządzeniach.

Najważniejszą zmianą jest fakt, że USB 4 w wersji 2.0 zaoferuje ogromną przepustowość – do 80 Gb/s, podczas gdy „jedynka”, a także Thunderbolt 4 zapewniają dwukrotnie mniejszą wartość – 40 Gb/s. Co więcej, do obsługi nowego standardu będzie można użyć niektórych, obecnych kabli USB 4 – to z pewnością należy zaliczyć „na plus”, bo teoretycznie nie wymusza to na użytkowniku kupna nowego, jednak obok tego pojawią się specjalne kable dla wersji 2.0.

Microsoft Surface Laptop Studio z dwoma portami typu C (fot. Tabletowo)

Oczywiście wersja druga, podobnie jak poprzednia generacja, może zostać wykorzystana również do przesyłania obrazu za sprawą technologii DisplayPort 2.0, a także podłączenia zewnętrznej karty graficznej PCI-Express 5.0 (dla x16 jest to bowiem 64 Gb/s). W drugiej generacji nie zabraknie też kompatybilności wstecznej – USB 4 w wersji 2.0 będzie zgodny poprzednimi wersjami standardów oraz Thunderbolt 3.

Oprócz wyższej przepustowości na poziomie 80 Gb/s, do dyspozycji będzie większy transfer danych, ale także Power Delivery (obecnie to maksymalnie 100 W – tutaj może być nawet dwukrotnie więcej, może 240 W?), jednak na tę chwilę nie wiadomo, jakie dokładnie wartości obsłuży wersja 2.0 – czas pokaże.

Duża zmiana w specyfikacji, ale w nazwie już nie

Niestety, nazwy standardów USB nie są najbardziej czytelne. Kilka lat temu mieliśmy 3.0, potem 3.1 Gen 1, a teraz 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). Do tego dodano jeszcze 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) i 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s).

Połapanie się w tym wszystkim z pewnością nie jest najprostsze – teraz dochodzi USB 4 w wersji 2.0, który mógłby być nazwany po prostu USB 5, z racji na tak ogromną różnicę w przepustowości.

Więcej informacji na temat nowego standardu powinno pojawić się w listopadzie 2022 roku.