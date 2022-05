Nowe smartwatche Huawei mają w sobie „to coś”. Jak kupić je taniej?

Akcja partnerska

Huawei znany jest z tego, że co jakiś czas odświeża swoją ofertę urządzeń ubieralnych – zarówno, jeśli chodzi o opaski inteligentne, jak i smartwatche. Do sprzedaży w Polsce świeżo wszedł przedstawiciel inteligentnych zegarków, Huawei Watch GT 3 Pro, w dodatku – co dość zaskakujące – w dwóch rozmiarach. Ta zmiana może się podobać!

Huawei zmienił podejście do smartwatchy. I dobrze!

Patrząc na portfolio inteligentnych zegarków Huawei, trudno nie odnieść wrażenia, że producent przeszedł ogromnie długą drogę. Zaczynał od modeli, które miały charakteryzować się przede wszystkim niezłym stosunkiem cena – jakość, zostawiając wygląd i funkcjonalność nieco z boku.

Dodatkowo w większości urządzenia te skierowane były głównie do mężczyzn, przez wzgląd na ich masywność i wielkość. Tymczasem serią Watch GT 3 Pro Huawei wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, chcących posiadać elegancki element biżuterii, który w subtelny sposób będzie mierzył parametry życiowe, wyświetlał powiadomienia czy wreszcie towarzyszył podczas aktywności sportowych.

Nie ukrywam, byłam mocno zaskoczona, gdy Huawei zaprezentował dwie wersje Watcha GT 3 Pro, bowiem wcześniej mieliśmy do czynienia tylko z jedną – 46 mm, a tu proszę – jest też edycja 43 mm. Już wydając na rynek słuchawki Freebuds Lipstick, Huawei pokazał, że jest firmą, która chce trafiać w gust nie tylko ogółu klientów, ale też specyficznych grup odbiorców. Muzyczna szminka to produkt kobiecy, którego doskonałym uzupełnieniem może być właśnie mniejsza wersja nowego smartwatcha.

Huawei Freebuds Lipstick z Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm w wersji ceramicznej tworzą naprawdę zgrany duet. Przy czym – oczywiście – skierowany do konkretnego odbiorcy, któremu zależy na wzornictwie sprzętu, z którym pokazuje się na mieście. A takich kobiet jest sporo – nie tylko wśród kobiet piastujących stanowiska dyrektorskie i szeroko pojętych kobiet sukcesu.

Jakość wykonania i materiały to klucz do sukcesu

Huawei postawił wszystko na jedną kartę: modele z serii Watch GT 3 Pro mają się świetnie prezentować. Patrząc na poszczególne wersje, dostępne w ramach tej linii, trudno im tego odmówić.

Do wyboru mamy bowiem dwie wersje wielkościowe – mniejszą, o wielkości 43 mm, której koperta i pasek wykonane są z ceramiki, jak również większą, 46 mm, z tytanową kopertą. Ma być elegancko i… odpornie! Do tego stopnia, że Huawei gwarantuje odporność nawet na słoną wodę, co przyda się podczas swobodnego nurkowania (które od teraz smartwatch Huawei potrafi monitorować – podobnie jak golfa).

Co więcej, wersja ceramiczna dostępna jest w dwóch odmianach – z ceramicznym paskiem sprzedawana jest koperta ze złotymi elementami (bezelem, przyciskiem i koronką) – Classic, natomiast ze skórzanym paskiem – koperta ze srebrnymi wstawkami – Elegant.

Większy zegarek z kolei, tytanowy, w poszczególnych wersjach ma dokładnie taką samą kopertę – różni się natomiast paskami. Do wyboru jest pasek z fluoroelastomeru w edycji Sport, skóry – Classic lub tytanowa bransoleta – Elegant.

Sama mam okazję testowo korzystać z ceramicznego wariantu Huawei Watch GT 3 Pro i muszę przyznać, że to połyskujące wykończenie mnie przekonuje. Polerowane elementy przyciągają wzrok i sprawiają, że zegarek świetnie prezentuje się nie tylko na co dzień, ale też na różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach.

Kluczowe funkcje i parametry

Ekran AMOLED pokryty szafirowym szkłem (1,32” w wersji 43 mm i 1,43” w 46 mm), 100 trybów sportowych, do 7 dni pracy w przypadku mniejszego wariantu lub do 14 dni w przypadku większego czy wreszcie współpraca ze smartfonami z Androidem i iOS – to najważniejsze z funkcji oferowanych przez ten sprzęt.

Do tego dochodzi możliwość przeprowadzania rozmów przez smartwatcha (przez Bluetooth – dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi), monitorowanie snu (TruSeen) i SpO2, a także indukcyjne ładowanie, które pozwoli nam podładować zegarek w sytuacji awaryjnej nawet za pomocą smartfona z opcją bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Dodatkowo, Huawei Watch GT 3 Pro jest pierwszym standardowym smartwatchem firmy, poza biegowym Watch Runner, który oferuje plany treningowe oparty o AI. Po wybraniu jednego z nich z poziomu aplikacji Huawei Zdrowie, musimy odpowiedzieć na kilka pytań o naszą dotychczasową aktywność i najlepszy czas na wybranym dystansie w ostatnim półroczu oraz cel, jaki chcemy osiągnąć. Po tym kroku tworzony jest plan treningowy, w którego realizacji ma pomóc zegarek z pięciosystemową geolokalizacją (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS) oraz aplikacja Huawei Zdrowie.

Oferta przedsprzedażowa

Zasady przedsprzedaży są bardzo proste – do Huawei Watch GT 3 Pro w wersji 43 mm dorzucane są za złotówkę słuchawki Huawei Freebuds Lipstick (o wartości ok. 999 złotych), natomiast do Huawei Watch GT 3 Pro w wersji 46 mm – za złotówkę można dobrać słuchawki Freebuds 4 (o wartości ok. 499 złotych).

Co więcej, dodając produkty do koszyka, cena w nim obniżona zostanie automatycznie o 200 złotych względem pierwotnej, co oznacza, że np. Watch GT 3 Pro Elegant – zamiast 2399 złotych – kosztuje 2199 złotych, a właściwie jeszcze mniej, mając na względzie bonusowe słuchawki.

Najtańszą męską wersję smartwatcha, Watch GT 3 Pro 46 mm Sport, można mieć za 1499 złotych (+ złotówka za słuchawki).

Warto pamiętać, że oferta przedsprzedażowa obowiązuje do 5 czerwca, a wszelkie szczegóły na jej temat znajdziecie na huawei.pl

Wpis powstał przy współpracy z Huawei