Safari ma ponad miliard użytkowników, lecz to wciąż mało w porównaniu z Chrome

Użytkownicy sprzętów Apple chętnie korzystają z Safari – przeglądarka ta jest dobrze zintegrowana z resztą ekosystemu, a w dodatku zużywa mniej zasobów oraz energii od konkurencyjnego Chrome. Z programu korzysta obecnie już ponad miliard użytkowników, lecz to wciąż za mało, by zagrozić konkurentowi.

Liczba użytkowników Safari przekroczyła miliard…

Safari, będące domyślną przeglądarką na iPhone’ach, iPadach oraz komputerach Mac, jest wykorzystywane przez ponad miliard użytkowników – podaje AtlasVPN. Według badania, jakie firma przeprowadziła w kwietniu 2022 roku, rozwiązanie od Apple plasuje się na drugim miejscu pod względem liczby użytkowników.

Statystyki wykazują, że z przeglądarki Safari korzysta około 1 mld 6 mln osób, co jest odpowiednikiem 19,16% osób korzystających z internetu. Tym samym wyprzedza ona Edge, który zamyka podium z liczbą ponad 212 mln użytkowników, a także Firefoxa, Samsung Internet oraz Operę – każdej z nich regularnie używa mniej niż 200 mln osób.

Statystyki te mogą nie być najdokładniejsze, gdyż są to jedynie szacunki bazujące na danych InternetWorldStats, pochodzących z 31 grudnia 2021 roku. Ponadto statystyki te wliczają przeglądarki mobilne, co podwaja udział Safari w rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie komputery to Edge zajmuje drugie miejsce dzięki nieznacznie większej bazie użytkowników.

…ale to wciąż za mało

Niezależnie od tego, czy uznamy szacunki AltasVPN za dokładne, czy też zakwestionujemy podane przez firmę liczby, Safari wciąż ma długą drogę na szczyt. Baza użytkowników Chrome na wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci jest nadal ponad trzykrotnie wyższa i ma przekraczać 3,3 mld osób.

Bez wątpienia jest to m.in. zasługa wieloplatformowości, gdyż z Google Chrome mogą korzystać użytkownicy Windowsa, macOS, Linuxa, Androida oraz iOS, natomiast Safari jest obecnie dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple. Wersja dla systemu Windows została porzucona 10 lat temu i nic nie wskazuje na to, by miała ona powrócić.

A szkoda, gdyż otwarcie na nowe platformy mogłoby przynieść aplikacji wielu nowych użytkowników. W ten sposób producent miałby również szansę zawalczyć z Chrome o pierwsze miejsce na rynku. Niemniej jednak, drugie miejsce jest wciąż bardzo imponujące – jeszcze sporo brakuje, by Apple czuło na karku oddech Microsoftu i jego przeglądarki.