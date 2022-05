Smartfon nie musi być nowy, żeby miał eSIM. Można go „dodać”

eSIM to bardzo obiecująca technologia, która może rozwinąć rynek smartfonów. Jeżeli ktoś jednak chciałby pozostać przy obecnym urządzeniu i korzystać z wirtualnej karty SIM, wtedy pojawia się problem.

eSIM w kilkuletnim smartfonie? Poproszę

Brak potrzeby zmiany karty przy zmianie operatora, taryfy, lub podczas wyjazdu za granicę – takie właśnie udogodnienia oferuje technologia eSIM, która zaczyna zdobywać coraz większą popularność. Niestety, na obecną chwilę niewiele modeli oferuje to rozwiązanie, a osoby świadome ekologiczne zwracają uwagę na fakt, że z chęcią przywitałyby tę technologię na swoim urządzeniu, jednak nie uśmiecha się im generować dodatkowych elektroodpadów i popytu. Rozwiązaniem tego dylematu zajął się niemiecki operator sieci komórkowych.

eSIM.me może działać z tradyjną kartą. W pakiecie DUAL natomiast dwie cyfrowe karty działają równolegle (źródło: TelcoVillage)

TelcoVillage, bo to o nim mowa, opracował technologię, za pomocą której każdy smartfon może zostać ulepszony do wersji eSIM – na zawsze. eSIM.me, bo tak nazywa się produkt od Telco, spełnia wszystkie standardy technologiczne nowego rozwiązania a większość operatorów sieci komórkowych już wspiera ten pomysł. Autorzy zachęcają resztę operatorów do nawiązania długoterminowej współpracy.

Co chętny na skorzystanie z eSIM.me musi zrobić, aby cieszyć się wirtualnej karty? Cały proces można uprościć do dwóch kroków. Po pierwsze należy umieścić fizyczną kartę eSIM.me w dedykowanym slocie w smartfonie. Następnie należy pobrać aplikację o tej samej nazwie ze sklepu Play (technologia współpracuje na ten moment wyłącznie z Androidem) i zeskanować kilka kodów QR. I tyle, urządzenie jest gotowe do korzystania z wirtualnego identyfikatora.

Oczywiście, nic nie jest za darmo. Technologia opracowana przez TelcoVillage również kosztuje. Ile zatem musimy zapłacić za taki przywilej? Wszystko zależy od wybranej przez nas taryfy:

Pakiet SINGLE oferuje jedną kartę SIM obsługującą do 5 profili eSIM na jedno urządzenie i kosztuje 29,95 dolarów (~130 złotych).

MULTI rozszerza liczbę profili do 10 w cenie 49,95 dolarów (~222 złote) i pozwala na przenoszenie karty pomiędzy smartfonami jednego producenta .

Najmocniejszy pakiet na jedną kartę, OMNI oferuje 15 wirtualnych profili, przekładanie karty do dowolnego urządzenia dowolnej marki, oraz dodaje obsługę DUAL eSIM za cenę 69,95 dolarów (~310 złotych).

Oferta DUAL dorzuca do pakietu OMNI drugą kartę SIM – mogą działać one równoległe i obsługiwać aż 30 profili. Cena – jedyne 129,95 dolarów (~572 złote).

Jeżeli więc chcielibyście raz na zawsze pozbyć się problemu zmieniania kart SIM, zadbać trochę o środowisko (w końcu dodruk plastikowych kart i broszurek znajdujących się wokół nich nie pozostaje bez śladu) oraz martwienia się, czy następny smartfon, który wam się spodoba będzie miał wirtualną kartę, wystarczy jednorazowy zakup w wysokości około 130 złotych.

Choć prawdziwa wolność od kart SIM w wydaniu od TelcoVillage zaczyna się od 310 złotych, możliwe, że w ten sposób w przyszłości unikniemy ograniczania puli urządzeń, które możemy kupić. No i ta wygoda, gdzie zmiana operatora nie wiąże się z szukaniem pudełka ze szpilką na tackę SIM jest dla niektórych warta kilka stówek…