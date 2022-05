Ten smartfon ładuje się w mgnieniu oka. Już wkrótce kupisz go w Polsce

Ładowanie akumulatora to jedna z najmniej przyjemnych rzeczy, szczególnie gdy czas nagli. Posiadacze tego smartfona nie będą musieli się jednak martwić o długość ładowania, ponieważ przebiega ono w ekspresowym tempie. Co jednak najważniejsze – realme GT Neo 3 już wkrótce trafi do sprzedaży również w Polsce!

realme GT Neo 3 to smartfon, który już wkrótce kupisz w Polsce i naładujesz w ekspresowym tempie!

Mówi się, że czas to pieniądz. Nikt nie lubi go poświęcać na rzeczy, które są przykrą koniecznością, podczas gdy mógłby wykorzystać cenne minuty czy godziny na bardziej przyjemne czynności. realme GT Neo 3 nie marnuje czasu użytkownika, bowiem ładuje się w ekspresowym tempie – akumulator o pojemności 4500 mAh można naładować do 50% w zaledwie 5 minut, a do 100% w kwadrans. Zasilacz o mocy 150 W (nie) oczywiście znajduje się w zestawie.

Wraz z modelem GT Neo 3 już za kilka dni na rynku globalnym zadebiutuje również realme GT Neo 3T, wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W. Producent podaje, że urządzenie potrzebuje zaledwie 12 minut, aby wskaźnik naładowania zwiększył się z 0% do 50%.

Oba smartfony marki realme już za kilka dni zadebiutują poza Chinami. Globalna premiera serii realme GT Neo 3 zaplanowana jest na 7 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00. Dzień później, 8 czerwca 2022 roku, o godzinie 13:00, rodzina ta zostanie natomiast wprowadzona na rynek europejski. Tego dnia powinniśmy poznać informacje na temat dostępności i cen w Polsce.

realme GT Neo 3 kusi nie tylko superszybkim ładowaniem

Specyfikacja realme GT Neo 3 nie ogranicza się do superszybkiego ładowania. Ma on jeszcze więcej mocnych stron, na czele z procesorem MediaTek Dimensity 8100 2,85 GHz z modemem 5G, który jest znacznie bardziej wydajny niż Qualcomm Snapdragon 870. Ponadto producent zastosował w tym modelu pamięci RAM LPDDR5 (do 12 GB) i UFS 3.1 (do 256 GB), więc jest on wydajny i szybki pod wieloma względami.

Smartfon oferuje również wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli ze współczynnikiem kontrastu 5000000:1 i ponad miliardem kolorów, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Przód urządzeń chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Ponadto na froncie, w okrągłym otworze w ekranie, znajduje się 16 Mpix aparat.

Na tyle zostały natomiast umieszczone trzy aparaty, w tym główny 50 Mpix z sensorem Sony IMX766, przysłoną f/1.88, ogniskową 23,6 mm, sześcioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego znajduje się aparat z sensorem 8 Mpix, pięcioma soczewkami, przysłoną f/2.25, ogniskową 15,4 mm i obiektywem o kącie widzenia 119,7°. Ostatni w zestawie to aparat o rozdzielczości 2 Mpix do zdjęć makro z trzema soczewkami, przysłoną f/2.4 i ogniskową 21,8 mm.

Ponadto realme GT Neo 3 oferuje głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, moduł NFC, czytnik linii papilarnych i dual SIM. Urządzenie ma wymiary 163,3×75,6×8,2 mm i waży 188 gramów.

Jeśli natomiast chodzi realme GT Neo 3T, to pełna specyfikacja tego modelu nie jest znana – wiemy jedynie, że obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W i ma procesor Qualcomm Snapdragon 870. Producent udostępnił też zapowiedź jego premiery, która zdradza wygląd panelu przedniego. Zdradził też, że jego design jest inspirowany światem motoryzacji, a do tego na rynku pojawi się limitowana edycja Dragon Ball Z.