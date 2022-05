Aż 6 mocnych gier w Xbox Game Pass na czerwiec

Na brak gier nie będą narzekać wszyscy ci, którzy dzielnie opłacają subskrypcję Xbox Game Pass. Do usługi Microsoftu wpadnie sześć konkretnych pozycji, w tym aż dwa giganty od Ubisoftu. Czy jesteście gotowi na kolejną dawkę wrażeń?

Skrytobójcy w Xbox Game Pass

Co by zbędnie nie przedłużać – rzućmy okiem na listę sześciu gier, które wpadną na początku czerwca 2022 roku do Xbox Game Pass. Jest naprawdę dobrze, zwłaszcza że Ubisoft dorzucił aż dwa tytuły z puli swoich nowoczesnych hitów:

For Honor: Marching Fire Edition (konsola, chmura, PC) – 1 czerwca,

Ninja Gaiden: Master Collection (konsola, PC) – 2 czerwca,

Assassin’s Creed: Origins (chmura, konsola, PC) – 7 czerwca,

CHORUS (chmura, konsola, PC) – 7 czerwca,

Disc Room (chmura, konsola, PC) – 7 czerwca,

Spacelines from the Far Out (konsola, PC) – 7 czerwca.

Ponadto 15 czerwca 2022 roku usługę opuszczą następujące produkcje:

Darkest Dungeon (chmura, konsola, PC),

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (chmura, konsola, PC),

Greedfall (chmura, konsola, PC),

Limbo (chmura, konsola, PC),

Worms Rumble (chmura, konsola, PC).

Konkretny czerwiec w usłudze Microsoftu

Tutaj niewątpliwie warto dodać, że już 2 czerwca 2022 roku Assassin’s Creed: Origins otrzyma specjalną łatkę dla konsol nowej generacji, czyli Xbox Series S|X oraz PlayStation 5. Ta odblokuje możliwość wyświetlania gry w 60 klatkach na sekundę, co z pewnością ucieszy tych najbardziej obrażonych na sztuczne ograniczenia jakości animacji gier na konsolach.

To wydarzenie daje dodatkowy powód, by skorzystać z oferty Xbox Game Pass i ponownie zanurzyć się w Starożytnym Egipcie. Co ciekawe, najwięcej tu zyskają subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate. Ci uzyskają bowiem dostęp do wydania gry w wersji Deluxe, odblokowującej misję The Ambush at Sea, a także dwie legendarne bronie oraz trzy punkty umiejętności. Jak dają, to trzeba korzystać!

Oprócz tego zdecydowanie cieszy obecność gry CHORUS. Miałem przyjemność recenzować ją w grudniu i zdecydowanie warto sięgnąć po ten tytuł w cenie subskrypcji Microsoftu. CHORUS to dynamiczna, trójwymiarowa strzelanka kosmiczna, która została okraszona otwartym światem oraz zróżnicowanymi misjami od różnych bohaterów.

Jak oceniacie ofertę Microsoftu na początek czerwca? Moim zdaniem jest naprawdę dobrze!