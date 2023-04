Play poprawił swój zasięg, nie tylko sieci komórkowej

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa – Play nie zamierza pozostać w tyle. Wręcz przeciwnie – nieustannie prze do przodu, aby jego klientom żyło się lepiej. Operator po raz kolejny pochwalił się rozbudową sieci mobilnej, a także stacjonarnej. Ile ma już stacji bazowych?

Play nieustannie rozbudowuje swoją infrastrukturę sieci mobilnej. Ile ma już stacji bazowych?

W mojej świadomości Play zapisał się jako operator bez własnej infrastruktury, bowiem „zaczynał od zera” i przez bardzo długi czas musiał korzystać z zasięgu swoich konkurentów, oczywiście za odpowiednią opłatą. Mimo wyraźnego dystansu do Orange, Plusa i T-Mobile, postanowił to jednak wykorzystać, promując swego czasu swoją ofertę „zasięgiem czterech sieci”, co działało na wyobraźnię klientów, choć de facto ukrywało niedobory operatora.

Dziś jest jednak prawie niezależny – nie korzysta już z zasięgu dwóch z trzech operatorów MNO (w pierwszej kolejności zakończył współpracę z Plusem – w grudniu 2019 roku, a następnie z T-Mobile – w grudniu 2021 roku), jedynie z Orange wciąż jest związany umową o roaming krajowy (do 2025 roku).

Nie zdziwimy się, jeśli współpraca nie zostanie przedłużona, bowiem Play bardzo szybko i intensywnie rozbudowuje swoją sieć mobilną. Na koniec 2022 roku miał 10571 własnych stacji bazowych, z czego 4408 obsługiwało technologię 5G. W styczniu uruchomił kolejnych 81 nadajników, w lutym 40, a teraz dowiedzieliśmy się, że w marcu następnych 50 (o 7 więcej niż w marcu 2022 roku).

źródło: Blog Play

Na koniec pierwszego kwartału operator miał już 10742 stacji bazowych w całej Polsce. Jak podkreśla, równocześnie poprawia zasięg zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. W marcu dużą część nowych nadajników uruchomiono na północy kraju – w Bartoszycach, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Purdzie i Węgorzewie. Nowe anteny zaczęły również działać m.in. w Bydgoszczy, Gliwicach, Opolu i Warszawie.

źródło: Blog Play

Operator podaje, że aktualnie w zasięgu LTE Play znajduje się 3311 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Niedawno dowiedzieliśmy się też, że 5G Play obejmuje zasięgiem blisko 52% mieszkańców Polski.

7 Ocena

Operator zwiększa też zasięg internetu światłowodowego

Jako że firma świadczy nie tylko usługi mobilne, ale też stacjonarne (wciąż pod marką UPC), poświęca również wiele czasu i środków na zwiększenie zasięgu internetu światłowodowego. Operator pochwalił się, że w ostatnim czasie dotarł on do kilku tysięcy nowych adresów, zarówno w większych miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław), jak i mniejszych (Łuków, Nowa Sól, Pabianice, Pułtusk, Rumia).

Podsumowując wyniki za 2022 rok, Play poinformował, że na koniec ubiegłego roku usługi stacjonarne były dostępne dla 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Dziś, dzięki rozbudowie sieci, jest to więcej, aczkolwiek operator nie podaje dokładnych liczb.