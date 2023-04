Orange wycofuje te oferty z rynku. To może się nie spodobać klientom

Operator sieci Orange poinformował o tym, że rozpoczął wiosenne porządki w swoich ofertach na kartę. Wygląda na to, że sprzątanie poszło zbyt dobrze, ponieważ już w przyszłym miesiącu z oferty firmy zniknął dwie oferty, które były często wybierane przez klientów, którym ta zmiana może się nie spodobać.

Te oferty Orange znikną z rynku

Na swoim firmowym blogu pomarańczowy operator poinformował o tym, że taryfy Orange YES i POP znikną z rynku już w przyszłym miesiącu. Klienci będą mogli korzystać z nich tylko do 21 maja bieżącego roku. To oznacza, że oferta operatora na kartę znacznie się skurczy. Do tej pory użytkownicy mieli do wyboru opcje YES, POP, FREE, a także Zawsze bez limitu.

Co stanie się z klientami, którzy do tej pory korzystali z ofert znikających z rynku? W swoim komunikacie sieć poinformowała, że po wspomnianej wyżej dacie, przeniesie osoby korzystające z wygaszanych taryf do Orange Free na kartę. Firma zapewnia, że cały proces odbędzie się automatycznie i nie wymaga od klientów żadnych działań.

Pomarańczowy operator zapewnia jednak, że zgromadzone przez klientów środki i GB nie pójdą w zapomnienie tak, jak oferty YES i POP.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Co się zmieni?

Zmieni się nie tylko nazwa taryfy. Orange zapewnia, że zmiana na taryfę Free wiąże się również z możliwością otrzymania bonusowych gigabajtów, po każdym doładowaniu konta. Operator nie opisał jednak szczegółów z tym związanych. Ponadto firma zapewnia, że dotychczasowe ceny pozostaną bez zmian.

Obecna tabela przedstawiająca okresy przedłużenia ważności konta Orange Free po różnych kwotach doładowania prezentuje się następująco:

Kwota doładowania 5 złotych 10 złotych 25 złotych 30 złotych 31 złotych 35 złotych 40 złotych 50 złotych 100 złotych 200 złotych Okres ważności środków 2 dni 5 dni 31 dni 31 dni 31 dni 35 dni 40 dni 93 dni 5 miesięcy 10 miesięcy

Pełne szczegóły wygaszenia Orange YES i POP i związanych z tym bonusowych ofert mają zostać przekazane klientom przez stronę internetową oraz SMS-owo.

Po komentarzach pojawiających się w sieci widać niezadowolenie wśród niektórych osób korzystających do tej pory z tych ofert. Decyzja sieci budzi także wśród obawy o to, że rozpoczyna ona proces, który może spowodować spadek opłacalności wyboru ofert na kartę.