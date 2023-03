Play się chwali. Bo ma czym. Dla Was to dobra wiadomość

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, co robi Play w wolnym czasie, to… nic, bo operator nie dysponuje czymś takim, bowiem jego pracownicy uwijają się jak mrówki, uruchamiając kolejne stacje bazowe w całej Polsce. Dziś pochwalono się kolejnym, znaczącym osiągnięciem na tej niwie.

Play chwali się dynamiczną rozbudową swojej sieci

Operator regularnie informuje o postępach w rozbudowie swojej sieci. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że w styczniu 2023 roku uruchomił 81 nowych, aż o 131% (46) więcej niż w styczniu 2022 roku. Dziś ponownie pochwalił się, że udało mu się pobić zeszłoroczny wynik, ponieważ w lutym włączono 40 nowych nadajników, podczas gdy rok temu tylko 21, czyli o 90% (19) więcej.

źródło: Blog Play

Tutaj warto przypomnieć, że w czerwcu 2022 roku Play uruchomił stację bazową numer 10000, a na koniec zeszłego roku miał już 10571 stacji. W styczniu 2023 roku oddano do użytku 81 nadajników, a w lutym 40, co sumarycznie daje 10692 – do 11000 brakuje coraz mniej. Niestety nie wiemy, na jakiej części działa 5G, natomiast operator deklaruje, że obejmuje zasięgiem swojego 5G (w paśmie częstotliwości 2100 MHz, współdzielonym z technologią 4G) ponad 50% populacji Polski.

Tutaj warto wtrącić, że niedawno Plus pochwalił się, że jego 5G dociera już do ponad 20 mln mieszkańców Polski, czyli ponad połowy populacji kraju nad Wisłą. Polkomtel wówczas podał, że technologia 5G dociera do nich za pośrednictwem blisko 3500 stacji bazowych 5G. Nie zdradził natomiast, ile nadajników ma ogółem.

Play podkreśla, że dzięki uruchamianiu nowych stacji bazowych nie tylko dociera ze swoim zasięgiem LTE do nowych miejscowości (ich listę znajdziecie poniżej), ale też poprawia zasięg w dużych miastach – w lutym włączono nowe nadajniki m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Opolu, Poznaniu i Warszawie (w dzielnicach Mokotów i Wilanów), a także w podwarszawskich Ząbkach i Pruszkowie.

Lista nowych miejscowości (powyżej 1000 mieszkańców) w zasięgu LTE Play – luty 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Skoro jesteśmy już przy temacie sieci mobilnej tego operatora, to warto przypomnieć, że niedawno Play podniósł ceny swoich abonamentów komórkowych.

Play rozwija zasięg nie tylko sieci mobilnej

Operator poinformował jednocześnie, że poszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej FTTH o kilka tysięcy nowych przyłączy, m.in. w Ciechanowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Przy okazji publikacji wyników za 2022 rok, podano, że w zasięgu usług dla domu jest 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce, a liczba przyłączy światłowodowych wynosiła na koniec 2022 roku 110 tysięcy.