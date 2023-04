UPC przeszło do Play i zniknie? Są nowe informacje na temat przyszłości marki

Temat „śmierci” UPC wraca jak bumerang. Wszyscy się jej spodziewamy, jednak wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie, kiedy to nastąpi. Według najnowszych informacji, jest to jednak nieuniknione – Play nie będzie miał litości.

UPC niknie w oczach

Play oficjalnie poinformował o zamiarze przejęcia UPC Polska od Liberty Global we wrześniu 2021 roku – kwota transakcji została ustalona na 7 mld złotych. W marcu 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Komisja Europejska wydała niezbędną zgodę na to przejęcie – sfinalizowano je 1 kwietnia 2022 roku. Już w maju 2022 roku zaprezentowano pierwszą, wspólną ofertę Play i UPC.

Początkowo UPC było tak samo mocno promowane jak Play, ale z czasem obecność tej marki w przekazach marketingowych stawała się coraz mniejsza. Widać to po jej wydatkach na marketing – według Kantar Media w 2021 roku przeznaczyła na ten cel ponad 45 mln złotych, a w 2022 roku (czyli w roku, w którym została przejęta przez Play) już tylko niespełna 12 mln złotych, czyli prawie cztery razy mniej.

Serwis Wirtualne Media zauważył jednak, że jednocześnie Play znacząco zwiększył wydatki na marketing – z 71,35 mln złotych w pierwszej połowie 2021 roku do 106,96 mln złotych w pierwszej połowie 2022 roku. Można podejrzewać, że „jakaś” część tej kwoty poszła na reklamę usług UPC, choć – jak już zostało wspomniane – jest ona coraz mniej widoczna w przekazach marketingowych Play.

Najnowszym przykładem jest ostatnia reklama internetu światłowodowego – lektor ani razu nie mówi, że to usługa świadczona przez UPC, jedynie dwa razy można zobaczyć napis Oferta internetu UPC. Jeśli ktoś nie spojrzy, może pomyśleć, że to oferta Play. To jasno pokazuje, kto jest ważniejszy w tym duecie.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku świątecznej reklamy na Boże Narodzenie 2022 – aktor mówi Netflix w prezencie od Play w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją dla całej rodziny. Klient mógł pomyśleć, że to Play świadczy te usługi, jeśli nie spojrzał i nie przeczytał, że to faktycznie Oferta internetu i telewizji UPC. Tak samo w tej reklamie ani razu nikt nie wypowiada nazwy tej marki.

Czy marka UPC zniknie z polskiego rynku?

Trzeba zatem być wyjątkowo niespostrzegawczym, aby nie zauważyć, że UPC sukcesywnie jest spychane w otchłań. Według serwisu Wirtualne Media – nie bez powodu, ponieważ z pozyskanych przez niego informacji wynika, że Play szykuje rebranding, ale jego ostateczna data nie jest jeszcze znana, jednak będzie on przeprowadzany stopniowo.

Biuro prasowe Play, poproszone o komentarz, przesłało następującą odpowiedź:

Rozwijamy nasze usługi zarówno pod marką Play, jak i UPC. Co do zasady, decyzje biznesowe komunikujemy oficjalnymi kanałami spółki.

Jeszcze rok temu, Jean-Marc Harion, CEO Play, mówił, że to marka mocno zakorzeniona w świadomości polskich użytkowników, kojarzy się z szybkim internetem i wysoką jakością usług. Nigdy jednak nie padła deklaracja, że nie zniknie ona z rynku. A wszystko wskazuje na to, że tak się stanie w niedalekiej przyszłości, aczkolwiek właściwie to już się dzieje, bowiem – jak zostało wspomniane – nie jest ona już specjalnie eksponowana, zatem będzie to „naturalna śmierć”.