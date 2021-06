Nieoczekiwany zwrot akcji – Play przedłużył umowę z Orange na roaming krajowy na kilka kolejnych lat

Wydawało się, że temat roamingu krajowego w Play już nie powróci, ponieważ dwa lata temu operator zapowiadał, że uniezależni się od infrastruktury innych sieci. Nieoczekiwanie (dla nas) postanowił przedłużyć umowę z jednym z partnerów roamingowych na kilka kolejnych lat.

Roaming krajowy w Play miał wkrótce przejść do historii

Kiedy Play wchodził na polski rynek, nie posiadał ogólnopolskiej infrastruktury, która pozwoliłaby mu obsłużyć wszystkich klientów, więc nawiązał współpracę z innymi operatorami – to właśnie dlatego w reklamach mówiło się o „zasięgu czterech sieci”. Przez kilkanaście lat posiadacze numerów w tym telekomie korzystali z roamingu krajowego, ale w końcu przyszedł czas, aby się od niego uniezależnić.

Reklama

Pierwsze kroki ku temu poczyniono już w grudniu 2018 roku, gdy wyłączono roaming krajowy na łączach Orange w centrum Poznania. Niedługo potem operator całkowicie wypowiedział umowę Plusowi – definitywnie przestał on obsługiwać klientów Play od 29 grudnia 2019 roku, czyli ~1,5 roku temu. Pozostali partnerzy roamingowi, tj. Orange i T-Mobile, miały to zrobić w tym roku, ale okazuje się, że plany się zmieniły.

Play przedłuża umowę z Orange na roaming krajowy aż do 2025 roku

Obecna umowa między operatorami obowiązywała do czerwca 2021 roku. Okazuje się, że obie strony są zainteresowane dalszą współpracą, choć ukrywano to w ścisłej tajemnicy. Dziś oficjalnie poinformowano, że Orange Polska przedłużyło umowę roamingu krajowego z Play do 2025 roku.

fot. Anemone123 / Pixabay

Według podanych przez Orange informacji, umowa będzie kontynuowana w obecnej formule „take-or-pay”, która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód w wysokości 300 mln złotych (łącznie w latach 2021 – 2025). Jednocześnie zadeklarowano, że dotyczy ona stosunkowo ograniczonego ruchu w porównaniu do ruchu generowanego przez klientów własnych Orange.

Nie wiadomo, dlaczego Play zdecydował się na przedłużenie współpracy, ale najwyraźniej nie jest jeszcze gotowy obsługiwać wszystkich swoich klientów na własnej infrastrukturze, mimo że obejmuje ona m.in. już ponad 8900 stacji bazowych na terenie całej Polski.

Pytaniem pozostaje też, czy w takim razie przedłużona zostanie również umowa z T-Mobile, która obowiązuje do końca 2021 roku.