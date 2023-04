Plus odkupi od Ciebie stary smartfon. Czy to się opłaca?

Operator sieci Plus ogłosił rozszerzenie swojego programu odkupu smartfonów o modele z oferty kolejnych kilku producentów. Lista marek prezentuje się teraz całkiem pokaźnie, a sama usługa dla wielu osób może okazać się lepszym wyjściem niż sprzedaż na portalach aukcyjnych. Co zatem firma oferuje, by zachęcić klientów do oddawania swoich starych urządzeń?

Plus Odkup rozszerzony o nowe marki

Parę miesięcy temu operator wprowadził możliwość odsprzedania swojego starego iPhone’a, a konkretniej modelu 7 lub nowszego. Dzięki temu klient może nabyć w Plusie nowy smartfon, a kwota, za którą firma odkupi od niego urządzenie, trafia na poczet spłaty części rat za nowy sprzęt.

iPhone 14 Plus (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Teraz operator postanowił znacząco rozszerzyć usługę o kolejnych producentów. Od tego momentu Plus odkupi od Was używane urządzenia marek Samsung, OPPO, Motorola, Nokia, realme, Sony, Xiaomi, LG oraz oczywiście niezmiennie Apple. Można zatem śmiało powiedzieć, że w zasadzie programem została objęta zdecydowana większość smartfonów kupowanych przez Polaków.

No dobrze, ale jak to działa? Aby zgłosić chęć odsprzedania starego urządzenia, musicie odwiedzić autoryzowany punkt sprzedaży. Wówczas pracownik salonu zweryfikuje stan wizualny smartfona, a następnie za pomocą specjalnej, dedykowanej aplikacji sprawdzi go pod kątem technicznym. Na tej podstawie zostanie zaproponowana wycena.

Pieniądze z odkupu nie zostaną jednak przekazane w gotówce ani na konto bankowe klienta, a w formie środków na koncie abonenckim, które mogą zostać użyte do opłacenia części rat za nowe urządzenie lub na inne, dowolne usługi z oferty operatora.

Czy to się opłaca?

Odpowiedzmy sobie jeszcze na inne, ważne pytanie – jak wygląda cennik. Przykładowo, odsprzedając Samsunga Galaxy S21 w wersji 128 GB w stanie określonym jako bardzo dobry, można uzyskać ponad 1000 złotych. Starszy Samsung Galaxy S20 128 GB może zostać odkupiony za blisko 800 złotych, a Xiaomi Mi 10T Lite 5G za ponad 400 złotych. Kwoty te są porównywalne z tymi, jakie możemy otrzymać w odsprzedaży na portalach aukcyjnych.

Ofertę Plusa możemy zatem uznać za dość uczciwą, choć należy pamiętać, że ostateczna wycena zależeć będzie od stanu konkretnego egzemplarza. Oczywiście operator wciąż oferuje odkup iPhone’ów i wymianę ich na któryś z najnowszych modeli, zatem zarówno podstawowego 14, jak i 14 Plus, 14 Pro oraz 14 Pro Max.

Koniec końców propozycja Plusa może być świetną opcją dla użytkowników, którym po prostu nie chce się użerać ze sprzedażą urządzenia na znanych portalach aukcyjnych i czekać na kupującego. Tutaj odsprzedaż odbywa się od ręki, podczas jednej wizyty w salonie.