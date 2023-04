Prześwietliliśmy polskich operatorów. Wiemy, ile mają stacji bazowych, klientów i nie tylko

Na Tabletowo.pl regularnie publikujemy najnowsze informacje na temat stanu sieci i liczby klientów operatorów infrastrukturalnych (MNO). Postanowiliśmy teraz dokładniej ich prześwietlić i zadać kilka – jak się okazało – nie zawsze „wygodnych” pytań. Czego się dowiedzieliśmy?

Jakie pytania zadaliśmy operatorom?

Przesłaliśmy do polskich biur prasowych Orange, Play, Plus i T-Mobile zestaw ośmiu pytań:

Ile stacji bazowych miał operator na koniec 2022 roku? Ile z nich obsługiwało agregację pasm? Ile stacji obsługiwało technologię 5G? Jaka część populacji Polski może korzystać z technologii 5G operatora? Jaka część klientów operatora korzysta już z 5G? Jaką część populacji Polski operator pokrywa zasięgiem sieci mobilnej i stacjonarnej? (może być procentowo lub/i liczbowo). Do ilu gospodarstw domowych dociera światłowód FTTH operatora? Ile klientów korzysta z usług mobilnych? Ile klientów korzysta z usług stacjonarnych?

Nie wszyscy operatorzy odpowiedzieli tak samo – niektórzy nie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadku Plusa wynika to z faktu, że wyniki Grupy Polsat Plus za 2022 rok zostaną opublikowane z opóźnieniem – dopiero 20 kwietnia 2023 roku, podczas gdy pierwotnie mieliśmy je poznać 30 marca br. Grupa Polsat Plus udostępniła jednak niepełne, nieaudytowane wyniki, które zostaną przytoczone w niniejszym artykule w sekcji na temat liczby klientów.

Liczba stacji bazowych polskich operatorów

Orange podało, że na koniec 2022 roku świadczyło usługi 4G za pomocą ~12 tys. stacji, z których 10621 pozwalało na agregację pasm. Usługi 5G były zaś oferowane w oparciu o sieć ponad 3300 stacji bazowych, jednak – jak się dowiedzieliśmy – w każdym tygodniu przybywa nawet po kilkadziesiąt nowych stacji umożliwiających dostęp do tej technologii.

Play na koniec 2022 roku miał w sumie 10571 własnych stacji bazowych, z czego 4408 obsługiwało technologię 5G. Przy okazji można wspomnieć, że w styczniu 2023 roku operator uruchomił 81 nowych, a w lutym 40. Na koniec lutego miał zatem łącznie 10692 aktywnych nadajników w całej Polsce, a 24 marca pochwalił się posiadaniem ponad 10700 stacji bazowych.

Plus podał jedynie, że udostępnia 5G za pośrednictwem blisko 3500 stacji bazowych. T-Mobile poinformował zaś, że na koniec 2022 roku dysponował ponad 12 tys. nadajników (jest to liczba, uwzględniająca zarówno własne stacje bazowe, jak i współdzielone w ramach NetWorkS!), z czego 10,5 tys. obsługiwało agregację pasm. Operator nie ujawnił natomiast liczby stacji bazowych 5G.

Jaka część populacji Polski może korzystać z technologii 5G? Ilu klientów polskich operatorów korzysta z 5G?

Na koniec lutego 2022 roku 5G Orange było dostępne dla ~11,5 mln osób w 483 miastach i 10015 miejscowościach. Z 5G Play na koniec 2022 roku mogli zaś korzystać mieszkańcy „kilkuset miast we wszystkich 16 województwach” – w sumie mogło się z nim połączyć 51,82% populacji Polski.

Polkomtel natomiast poinformował w marcu 2023 roku, że 5G Plusa jest już dostępne dla 20 mln mieszkańców Polski. T-Mobile z kolei nie odpowiedział na pytanie, jaka część populacji kraju nad Wisłą może korzystać z jego sieci piątej generacji – powiedział, że w ostatnich kwartałach nie publikował tych danych. Jako jedyny jednak podał liczbę użytkowników 5G – w połowie 2022 roku szacował ją na 1,5 mln.

źródło: UKE

Zasięg usług mobilnych i stacjonarnych Orange, Play, Plus i T-Mobile

Orange pokrywa zasięgiem 4G 99,9% populacji na 98,5% terytorium Polski. Światłowód Orange dociera zaś do 7 mln gospodarstw domowych, czyli około połowy w całym kraju.

Play poinformował zaś, że na koniec 2022 roku usługi Grupy były dostępne dla 99,71% populacji Polski, a zasięg 4G LTE i 4G LTE Ultra, odpowiednio, 99,5% i 96% populacji Polski, podczas gdy usługi stacjonarne dla 7,5 mln gospodarstw domowych.

W zasięgu technologii LTE Plusa jest natomiast 99,9% populacji naszego kraju, a w zasięgu LTE-Advanced około 90%. Jeśli chodzi o sieć stacjonarną, Plus korzysta przede wszystkim z infrastruktury Grupy Netii, która jest operatorem drugiej co do wielkości w kraju sieci światłowodowej o długości ~50 tys. km. W zasięgu własnych sieci dostępowych Netia ma ponad 3,2 mln lokali, a po uwzględnieniu innych hurtowych sieci światłowodowych, na których oferuje swoje usługi (głownie POPC oraz Orange), to w zasięgu tym będzie łącznie ~5,5 mln lokali.

T-Mobile poinformował z kolei, że pokrycie siecią mobilną na zewnątrz budynków to 99,9%, a w zasięgu jego usługi światłowodowej znajduje się 5,6 mln gospodarstw domowych. Dodał też, że łączna długość własnej sieci światłowodowej, która jest wykorzystywana na potrzeby własne (sieć szkieletowa, połączenia między obiektami data center oraz między stacjami bazowymi), a także w realizacji projektów biznesowych (klienci B2B) wynosi ponad 27 tys. km.

Liczba klientów polskich operatorów

Na koniec 2022 roku Orange obsługiwał 17,63 mln kart SIM (w tym ponad 8,7 mln abonamentowych usług głosowych). Z internetu domowego tego operatora korzystało 2,8 mln klientów (w tym 1,71 mln ze światłowodu), a ze stacjonarnych usług głosowych 2,57 mln (łącznie PSTN i VoIP). Play miał zaś na koniec 2022 roku ponad 17 mln raportowanych klientów mobilnych, a aktywnych 12,8 mln. Liczba abonentów usług stacjonarnych i dla domu przekroczyła natomiast 2 mln.

Plus, według nieaudytowanych danych, na koniec 2022 roku miał ~6 mln klientów kontraktowych i ~70 biznesowych. Ponadto podał, że miał blisko 13,3 mln usług kontraktowych – płatnej telewizji, telefonii komórkowej i dostępu do internetu oraz 2,7 mln usług pre-paid. Jak widać, ten operator nieco inaczej podaje liczbę klientów niż pozostali.

T-Mobile natomiast poinformował, że na koniec 2022 roku zaraportował 12,5 mln aktywnych kart SIM. W przypadku usług stacjonarnych jest w stanie podać tylko liczbę łączy „fixed broadband”, czyli FTTH, FWA (ang. Fixed Wireless Access – stały dostęp bezprzewodowy) i część łączy biznesowych (to ostatnie według zapewnień jest praktycznie pomijalne) – na koniec ubiegłego roku przekroczyła ona 154 tys.

