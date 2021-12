Klienci Play nie będą już mogli korzystać z zasięgu T-Mobile

Najstarsi klienci prawdopodobnie pamiętają, że kiedyś Play reklamował się oferowaniem „zasięgu czterech sieci”. Operator sukcesywnie rozbudowuje jednak własną infrastrukturę i powoli rezygnuje z roamingu krajowego. Już za kilka godzin jego klienci stracą dostęp do łączy T-Mobile.

Reklama

Play wyłącza roaming krajowy na łączach T-Mobile

Ponad trzy lata temu, 21 grudnia 2018 roku, Play wypowiedział umowę Plusowi na roaming krajowy, z którym współpracował na tej niwie ponad 12 lat. Obie strony obowiązywał 12-miesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że klienci tego operatora nie mogą korzystać z zasięgu Plusa już od ponad dwóch lat.

fot. George Dolgikh / Pexels

Już za kilka godzin operator wyłączy również dostęp w ramach roamingu krajowego do zasięgu T-Mobile – stanie się to w nocy z 28 na 29 grudnia 2021 roku. Krzysztof Sylwerski, specjalista ds. PR w Play, w przesłanym do redakcji portalu TELEPOLIS oświadczeniu poinformował, że z końcem 2021 roku wygasa umowa z T-Mobile Polska, dlatego zostanie wyłączony roaming krajowy w tej sieci.

Reklama

Ponadto Krzysztof Sylwerski poinformował, że dostęp do technologii 4G LTE ma ponad 99,39% populacji Polski, a do tego klienci wciąż mogą korzystać z zasięgu sieci Orange, z którą operator niedawno przedłużył umowę na kolejnych kilka lat – aż do 2025 roku.

W tym miejscu warto przypomnieć, że trzy lata temu operator zapowiadał, że 1 stycznia 2022 oku będzie miał 9500 stacji bazowych (cel ten udało się już osiągnąć), co pozwoli mu na wyłączenie roamingu krajowego w sieciach Orange i T-Mobile.

Tylko w listopadzie uruchomiliśmy 1⃣0⃣2⃣ nowe stacje bazowe! Łącznie mamy ich już ponad 9,5 tys. pic.twitter.com/uS43Ebj28V — Play (@Play_Polska) December 7, 2021

Koniec umowy z T-Mobile i brak dostępu do zasięgu tej sieci nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy. Krzysztof Sylwerski zaleca, aby klienci włączyli automatyczny wybór sieci w ustawieniach urządzenia, ponieważ jeśli mają ręcznie wybraną sieć T-Mobile, wkrótce stracą zasięg i nie będą mogli korzystać z usług w sieci komórkowej.

Klienci powinni też wiedzieć, że roaming krajowy dotyczy wyłącznie ofert głosowych i telemetrycznych. Użytkownicy ofert internetowych mogą korzystać wyłącznie z zasięgu sieci Play.