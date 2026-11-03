Orange ma już ofertę na święta Bożego Narodzenia 2026

Mariah Carey ogłosiła już, że It’s Time!!!!, więc sezon świąteczny można uznać za otwarty. Orange jako pierwszy operator w Polsce przedstawił swoją ofertę na święta Bożego Narodzenia 2026. Na klientów czeka m.in. drugi smartfon za złotówkę.

Oferta Orange na święta Bożego Narodzenia 2026 – drugi smartfon za złotówkę

Klienci, którzy zdecydują się na abonament – Plan S, Plan M lub Plan L z internetem 5G Pro bez limitów – z umową na 24 miesiące i smartfonem na raty, mogą otrzymać drugi smartfon lub pakiet akcesoriów za 1 złoty. Do wyboru są między innymi następujące zestawy:

Niniejsza oferta dostępna jest też dla klientów, którzy przedłużą umowę, ale równocześnie operator zastrzega, że liczba zestawów jest ograniczona, zatem – kto pierwszy, ten lepszy.

Orange proponuje również drugi abonament z tym samym planem o 50% taniej, lecz niniejsza oferta dotyczy wyłącznie Planu M i Planu L z umową na 24 miesiące. Ponadto, aby z niej skorzystać, należy udzielić zgody marketingowe i na e-fakturę.

Promocja Orange na Boże Narodzenie 2026 na internet i telewizję

Świąteczna oferta Orange nie ogranicza się do drugiego smartfona za złotówkę i 50% zniżki na drugi abonament z takim samym planem – jest też promocja na Orange Światłowód Pro. Klienci, którzy wybiorą prędkość 1 Gbit/s lub wyższą, będą zwolnieni z opłaty abonamentowej przez pierwszych 12 miesięcy.

Równocześnie klientom przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie na abonament komórkowy (za łączenie usług) oraz kolejne 20 złotych (przez 24 miesiące), jeśli jest to pierwszy abonament komórkowy w Orange.

W ramach świątecznej oferty dostępny jest też pakiet, obejmujący 230 kanałów TV, subskrypcję Amazon Prime w cenie i światłowód o prędkości do 300 Mbit/s za 69,99 złotych miesięcznie przez rok. Od 13. do 24. miesiąca opłata abonamentowa wyniesie już 115 złotych miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że od pierwszego miesiąca operator będzie naliczać opłatę w wysokości 4,99 złotych miesięcznie za wypożyczenie modemu i 4,99 złotych miesięcznie za wypożyczenie dekodera (druga opłata dotyczy wyłącznie pakietów z telewizją).

Oferta Orange dla firm na Boże Narodzenie 2026

Naturalnie Orange nie zapomina również o klientach firmowych. Oni też mogą otrzymać drugi smartfon za złotówkę, a do tego rabat w wysokości nawet 70% na drugą kartę SIM (z takim samym planem – M, L lub XL).

Na święta Bożego Narodzenia operator obniżył także ceny wybranych smartfonów (Samsung Galaxy A57 5G, Motorola Razr 70 5G, Samsung Galaxy S26 Ultra i iPhone 18 Pro) oraz daje 100% rabatu przez 12 miesięcy na abonament na internet światłowodowy o prędkości co najmniej 1 Gbit/s z usługami dodatkowymi.

Ponadto Orange zapewni klientom firmowym dostęp do platformy Cyfrowa Firma, na której oferowane są narzędzia oparte o AI – Asystent AI, Marketer AI, Handlowiec AI i Finansista AI. Do końca 2026 roku można bezpłatnie korzystać z Asystenta AI w wersji podstawowej po wpisaniu kodu rabatowego w podsumowaniu zamówienia na Cyfrową Firmę, który można znaleźć w aplikacji Mój Orange.