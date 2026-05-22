Recenzja Motorola Edge 70 Fusion. Niezwykle zwykły smartfon

Żeby wygrać na rynku warto się wyróżniać – dotyczy to zarówno samochodów, gier, jak i smartfonów. Wyjątkowość nie zawsze jednak musi oznaczać murowanego zwycięzcę – czy tak jest właśnie w przypadku modelu Motorola Edge 70 Fusion (FIFA Edition)?

Wyróżniam się, więc wygrywam

Jak sprzedać klientom smartfon? Jest na to kilka sposobów i najłatwiej jest wyobrazić to sobie za pomocą trzech wartości: cena, osiągi i unikalność. Pierwsza kwestia jest dosyć oczywista – jeżeli ktoś zaoferuje więcej za niższą ceną to potencjalnie przyciągnie więcej osób do swojego obozu. Druga opcja ma znaczenie głównie dla poszukujących flagowych doświadczeń – w końcu żaden telefon z wyższej półki nie wybierze chipsetu zarezerwowanego dla budżetowych produktów, ponieważ fani chcą najlepszego wyniku w benchmarku czy najlepszych zdjęć.

Trzeci element to uniwersalny sposób pasujący w każdej półce cenowej. Po co mieć zwyczajny smartfon jak można mieć coś, czego nie mają inni? To może być inny materiał na pleckach, wyjątkowa funkcja w oprogramowaniu czy interfejs, który nie przypomina niczego innego w tym czasie. Motorola Edge 70 Fusion uświadomiła mi jednak obecny, nieco smutny stan branży.

Specyfikacja smartfona Motorola Edge 70 Fusion

Ekran zakrzywiony, AMOLED, 6,78 cala, rozdzielczość Super HD (2772×1272 pikseli), częstotliwość odświeżania 144 Hz, jasność do 5200 nitów, HDR 10+ CPU Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 GPU Adreno 810 RAM 8/12 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB, uMCP System operacyjny Android 16, gwarantowane trzy aktualizacje systemu Aparat z tyłu #1 główny, 50 Mpix, sensor Sony Lytia 710, przysłona f/1.8, OIS Aparat z tyłu #2 ultraszerokokątny, 13 Mpix, kąt widzenia 120∘, f/2.2 tryb makro, PDAF Aparat z przodu 32 Mpix, f/2.2 Akumulator 7000 mAh, szybkie ładowanie Turbo Power o mocy 68 W Łączność i komunikacja Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM MicroSD brak Gniazdo ładowania USB-C, 2.0, OTG Audio głośniki stereo, obsługa Dolby Atmos, brak gniazda minijack 3,5 mm Wymiary 162,8 x 75,6 x 8 mm Waga 193 g Wodoszczelność i wytrzymałość IP68/IP69, MIL-STD 810H, szkło Gorilla Glass 7i

Pierwsze wrażenia

Przygoda z wyjątkowym Edge 70 Fusion zaczyna się dość ciekawie – kurier dostarcza mi bowiem pudełko o lekko niestandardowych (jak na dzisiejsze czasy) wymiarach. Zagadka rozwiązuje się kilka minut później, kiedy Motorola przypomina mi o nadchodzących Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – jako oficjalny partner wydarzenia producent przygotował kilka modeli w wyjątkowej edycji, w tym najnowszego członka rodziny Fusion.

Piłkarska edycja smartfona różni się od zwykłego wydania dość osobliwie. Plecki mają specyficzną fakturę przywołującą na myśl w dotyku oficjalne piłki meczowe oraz wzór w kolorze granatu. Oprócz złotych detali wokół wyspy na aparaty, z tyłu znalazło się również miejsce na logo Mistrzostw pokryte 24-karatowym złotem.

Poświęcono także kilka megabajtów na zestaw tapet, unikatowy dzwonek i specjalny znak wodny w aplikacji aparatu. Częścią zestawu są również słuchawki Moto Buds Bass. No i nie zapominajmy o perfumowanym pudełku – co to za nowa Motka, która nie pachniałaby świezo po otwarciu 😉.

Choć wyjątkowa edycja powinna charakteryzować się najlepszą możliwą specyfikacją, testowana Motorola oferuje 8 GB RAM-u zamiast 12 GB. Nie to jest jednak najgorsze. W pudełku znalazł się również kabel do ładowania oraz przezroczyste, półtwarde etui. Nigdy nie wcześniej nie spotkałem się z tak źle spasowaną fabryczną ochroną dla telefonu. Całość miała wyczuwalny luz w pionie. Wystarczył tydzień, aby piasek dostał się na górną część ramki. W ten sposób porysowała się zarówno plastikowa obudowa, jak i rzekomo chroniące ją etui. Mam tylko nadzieję, że był to jednostkowy przypadek w testowanym egzemplarzu, a nie widoczny spadek jakości Motoroli.

Co do samego telefonu nie wyróżnia się on drastycznie na tle rywali – zarówno wymiary, jak i waga, nadal pozwalają na wygodne korzystanie z telefonu jedną ręką, choć warto zaznaczyć że Edge 70 Fusion w edycji FIFA waży nie 177 g (jak model podstawowy), a 193 g.

Wyświetlacz

Nie trzeba dzisiaj wiele, aby specyfikacja ekranu dla smartfona ze średniej półki zbliżyła się do tego, co oferuje flagowiec. W przypadku Edge 70 Fusion wysoka rozdzielczość, dająca zagęszczenie pikseli na poziomie 450 ppi, częstotliwość odświeżania rzędu 144 Hz i jasność 5200 nitów w szczycie i okraszona wsparciem HDR 10+ to przedsmak topowych urządzeń – do pełni szczęścia od strony sprzętowej brakuje tylko technologii LTPO.

W codziennym użytku telefon potwierdza sens stosowania wszystkich wymienionych wyżej rozwiązań. Ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, a wysoka rozdziałka zapewnia „żyletę” zarówno w UI, jak i przy oglądaniu filmów w streamingu (oczywiście pod warunkiem, że nie uruchamiamy ich w 480p).

Od strony personalizacji Motorola podtrzymuje niezbędne minimum. Jest więc zatem wybór trzech predefiniowanych ustawień oraz cztery temperatury barwowe – zgodność z kolorami została oczywiście dostrojona przez Pantone.

Benchmarki i kultura pracy

Minie jeszcze trochę czasu, zanim sytuacja z kośćmi RAM wyjdzie na prostą, więc na chwilę należy zapomnieć o szansie na 16 GB pamięci w średniej klasie. Na papierze testowana Motorola prezentuje się jak typowy „średniak” – jest zeszłoroczny chipset Snapdragon 7s Gen 3, wtóruje mu 8 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie uMCP – jest to technologia, w której RAM i przestrzeń na dane umieszczone są w jednym chipie, co pozwala na zmniejszenie opóźnień i wyszczuplenie konstrukcji przy zachowaniu wysokiej wydajności. W przypadku Edge 70 Fusion wyniki w teście CPDT pokazują, że prędkość zapisu i odczytu przypomina to, co znamy ze standardu UFS 3.1.

Testy 3D Mark i Geekbench potwierdzają, że flagowych wrażeń trzeba szukać gdzieś indziej – zwykły Wild Life nie został przez smartfon „wymaksowany”, ale za to w testach obciążeniowych – pomimo rosnących temperatur – sprzęt nie przekroczył granicy 37∘C a stabilność pozostała na bardzo wysokim poziomie przekraczającym 98%.

W praktyce Edge 70 Fusion wypada tylko w porządku. Typowa, niespieszna praca na jednej aplikacji zazwyczaj nie zdradzi użytkownikowi faktu, że szybkie przełączenie się między programami i niektóre dynamiczne scenariusze (pokroju obsługi aplikacji aparatu czy niektórych mediów społecznościowych) sprawiają, że smartfon dostaje lekkiej zadyszki i animacje przestają być płynne. Taki stan rzeczy niełatwo zaakceptować w urządzeniu, które wymaga wyłożenia 2000 złotych na start.

Nakładka MotoUI nadal z tyłu

Wybaczanie ulubieńcom jest łatwe. Wystarczą dobre skojarzenia z prywatnym sprzętem, aby nie mieć pretensji, że producent życzy sobie całkiem wygórowane kwoty za swoje urządzenia albo wprowadza pewne zmiany wolniej niż inni. Gorzej, jeżeli z czasem człowiek zaczyna dostrzegać, że ktoś tu ewidentnie przesadza i wypadałoby nieco dostosować się do tego, co oferuje konkurencja.

Owszem, nakładka przygotowana przez Motorolę nadal charakteryzuje się pewną lekkością w działania, producentowi udaje się ograniczyć ilość bloatware’u preinstalowanego na urządzeniach w porównaniu do niektórych konkurentów, oferuje intuicyjne menu z przyjemnym systemem personalizacji oraz system gestów, które zastępują szukanie skrótów na pasku szybkiego dostępu.

Trudno jest jednak pogodzić się z faktem że prawdopodobnie każdy rywal oferuje w swoich smartfonach z panelem OLED rozbudowane funkcje Always on Display – tymczasem Motka za ponad dwa tysiące złotych w 2026 roku może pokazać godzinę na jednym z dwóch zegarów, kolorową tapetę lub zdjęcie wyłącznie w trakcie ładowania lub podczas dokowania. Wiem, że w sklepach nadal są telefony z wyświetlaczami LCD, które nie są w stanie efektywnie korzystać z funkcji AoD, ale w tym przypadku Motorola powinna zacząć równać w górę, zanim całość zacznie wyglądać na mocno zacofaną.

Dziwi mnie również podejście producenta w kwestii aktualizacji. Jeszcze w 2024 roku pozycjonowana niżej Motorola Edge 50 Neo otrzymała oficjalnie pięcioletni okres wsparcia dużymi aktualizacjami. Tymczasem na oficjalnej karcie produktu Edge 70 Fusion widnieje informacja, że model ten ma otrzymać tylko trzy kolejne wersje Androida, poczynając od „szesnastki”. Wydaje mi się, że sześć lat świętego spokoju jest lepsze niż ulotne perfumy czy fancy plecki i tak schowane za plastikowym etui, ale dopuszczam do siebie myśl, że ktoś może uważać inaczej.

Audio i haptyka

Zazwyczaj, kiedy przychodzi czas przysłuchania się smartfonom, nastawiam się, że przy maksymalnej głośności uszy będą zmuszone wejść w stan dyskomfortu, a częstotliwości będą się ze sobą mieszać w nieprzyjemną w odbiorze papkę.

Motorola Edge 70 Fusion przypomina, że czasami da się to zrobić inaczej. Nie gra może tak głośno, że Waszą playlistę poznają sąsiedzi oddaleni o dwa bloki dalej, ale nawet przy zbliżaniu się do maksymalnego poziomu, na jaki pozwala smartfon, całość jest nawet słuchalna. Dopiero ostatnie 2-3 poziomy odbierają dźwiękowi jako takiej harmonii, ale poniżej tego zakresu średnie tony dominują wewnątrz smartfona, jednak pozwalają basom zawibrować urządzeniem, a wysokie tony wcale nie są ignorowane tylko dlatego, że pozostała dwójka ma sporo do gadania.

W kwestii samych odzczuć haptycznych, nie czułem się porwany przez moc wibracji. Podczas odblokowywania urządzenia czy stukania w klawiaturę silnik działa wyczuwalnie, choć płytko, a praca sprawia wrażenie mało zróżnicowanej.

Zabezpieczenia i łączność

W kwestii ochrony danych Edge 70 Fusion postanowił nie wychodzić zbytnio przed szereg. Oprócz podstawowych metod pokroju PIN, hasła i wzoru, producent oferuje też biometryczną klasykę w postaci skanu linii papilarnych oraz rozpoznawania twarzy. W obu metodach zapis naszych cech szczególnych przebiega szybko, jednak – jak już dobrze wiecie – bez odpowiednich czujników skan twarzy zawsze będzie nieco mniej bezpieczny niż przyłożenie palca do czytnika.

Samo odblokowywanie poprzez skaner przechodzi po krótkiej chwili ze względu na wykorzystanie prostego modułu pojemnościowego. Umieszczono go blisko dolnej krawędzi urządzenia, co samo w sobie nie jest złe, jednak czuć, że nie jest to najbardziej intuicyjne miejsce dla palca i przydałoby się, aby sensor umieszczono o 1-2 centymetry wyżej.

W kwestii łączności trudno jest się do czegokolwiek przyczepić. Na pokład Edge 70 Fusion trafił m.in. Bluetooth 6.0 gwarantujący szybkie parowanie akcesoriów i stabilne połączenie na odległość. Wi-Fi 6E z możliwością pracy w trzech zakresach – 2,4 GHz, 5 Ghz oraz 6 GHz zapewni natomiast szybki internet w nowoczesnej sieci. Za precyzyjną lokalizację odpowiada oczywiście moduł GPS czy Galileo, a płatności za pomocą NFC przechodzą bezproblemowo.

Recenzja telefonu nie może też obejść się bez poruszenia kwestii jakości połączeń. Rozmówcy nie zgłaszali żadnych problemów z jakością czy stabilnością połączenia ze swojej strony, a skoro i ja nie zauważyłem, aby występowały jakiekolwiek problemy, to można w skrócie uznać, że zarówno mikrofon, jak i głośnik, spełniają swoje zadanie w stu procentach.

Akumulator i czas pracy

W kwestii pojemności ogniw Motorola Edge 70 Fusion to ogromny progres w ciągu dwóch lat. Poprzednik, Edge 60 Fusion, dysponował akumulatorem o pojemności 5200 mAh, a Edge 50 Fusion – 5000 mAh. Tutaj mamy już do wykorzystania 7000 mAh. Moc ładowania na poziomie 68 W pozostała bez zmian.

Choć zastosowany przez Motorolę podgląd baterii nie pomaga w ustaleniu precyzyjnego czasu pracy można przyjąć, że w trakcie domyślnego korzystania z urządzenia, czyli ekran o odświeżaniu 120 Hz, niezdławiony chipset i miks Wi-Fi i łączności 5G z przewagą tego pierwszego oraz regularne 1-2 godziny używania ekranu w social media i przeglądanie internetu oznaczało co najmniej 2 dni pracy zanim zachodziła potrzeba ładowania urządzenia.

Oczywiście im więcej szwendania się po Instagramie, używania nawigacji i słuchania muzyki, tym czas pracy spadał, ale nigdy nie zdarzyło się, aby telefon prosił o kontakt z gniazdkiem dzień po dniu. Rekordowy czas działania od 100 do jednocyfrowej wartości to w moim przypadku około 4 dni z dala od ładowania.

W kwestii ładowarki Edge 70 Fusion nie był przesadnie wybredny. Zarówno oryginalna kostka o maksymalnej mocy 120 W, jak i rozwiązania zewnętrzne o mocy ~67 W, wystarczały, aby pełne ładowanie urządzenia od ~5-15% do 100% zajmowało około godziny.

Telefon nie wspiera ładowania indukcyjnego.

A jakie zdjęcia robi Motorola Edge 70 Fusion?

Jeżeli szukacie kompletnego fotograficznego doświadczenia na miarę 2026 roku, pierwszy rzut oka na tył Edge 70 Fusion może być nieco mylący. Idąc ścieżką poprzednika, trzy obiektywy wcale nie oznaczają trzech aparatów do dyspozycji właściciela.

Oprócz głównego oczka z sensorem 50 Mpix, telefon wyposażono również w ultraszerokokątny obiektyw z matrycą 13 Mpix. Już wiem, czego plus minus się spodziewać, ale na potwierdzenie domysłów wypada strzelić nieco fotek.

Ujęcia z głównego aparatu wypadają dość naturalnie. Nie czuć tu przesady, jeżeli chodzi balans kolorów, szczegóły pierwszego planu są dobrze eksponowane przy jednoczesnym wyraźnym odcięciu dalszej sceny. Przy stabilnej ręce i celnym oku da się zrobić naprawdę przyjemną dla oka kronikę codzienności.

Pełen zakres cyfrowego zoomu do x10, ale zadowalające efekty osiągniecie maksymalnie przy 4-krotnym przybliżeniu – później zaczyna się fantazja algorytmów.

Porównanie zdjęć z głównym aparatem ujawnia pierwszy minus zestawu przygotowanego przez Motorolę – zdjęcia sprawiają wrażenie bardziej wypłowiałych pod względem kolorów, a dalszy plan traci sporo ze swojej szczegółowości.

Na swoją obronę aplikacja aparatu umożliwia robienie fotografii makro, które wypadają już nieco lepiej – zwłaszcza, że aparat nic nie obcina w kwestii jakości i zachowuje rozdzielczość ultraszerokokątnej matrycy.

Przy przeglądaniu efektów pracy aparatów w nocy ujawnia się największy problem, jaki mam z pracą Edge 70 Fusion w tym zakresie – nie zawsze wiadomo, jak dobre wyjdą nasze zdjęcia na końcu. Okazuje się, że nawet w najnomalniejszym scenariuszu z lampami ulicznymi w tle główne oczko przejaśniło całą scenę zarówno w trybie auto, jak i dedykowanym nocnym – który swoją drogą nie wprowadza większej różnicy w robionych zdjęciach.

Zastrzeżenia co do zdjęć dalej potwierdza przednia kamerka. 90% fotek wyjdzie jej super, ale dla dowodów przy jednym słonecznym dniu i wyłączeniu przybliżenia w aplikacji nagle jasność scenerii zostało mocno przestrzelona.

Pozostało powiedzieć dwa zdania o trybie portretowym i wideo. Pierwszy działa wyłącznie w połączeniu z ludzką sylwetką – zapomnijcie o mocnym bokeh na martwej naturze i tym podobnych. Druga kwestia – Motorola nagrywa filmy w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę, zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Jeżeli zależy nam na opcji przełączania się między obiektywami w aplikacji należy ustawić 1080p i 30 klatek na sekundę. Miłym dodatkiem jest slow-motion w 120 klatkach na sekundę przy rozdzielczości Full HD oraz 240 klatek w HD, a także opcja nagrywania wideo w trybie makro. Przyglądając się nagraniom nie zauważyłem, żeby jakość wybijała się na tle konkurencji ani żeby wyglądały zauważalnie gorzej.

Zdjęcia wykonane w trybie portretowym. W trybie auto zdjęcia wychodzą z identycznym rozmyciem dalszego planu.

Podsumowanie

Motorola Edge 70 Fusion to zadziwiający sprzęt. Nawet jeżeli wezmę pod uwagę „mistrzowską” aurę, generowanę przez specjalną edycję smartfona, to jego nadzwyczajność jest całkiem… zwyczajna. Motki często mają u mnie plusa za stylistykę i w tej kwestii testowane urządzenie nie zawodzi. Jeżeli jednak chodzi o wydajność czy jakość zdjęć, całość nie wybija się jakoś na tle konkurencji. Powiedziałbym nawet, że fotki prezentują się jak z telefonu o pół półki niżej.

Oczywiście trzeba pochwalić dobre pierwsze wrażenie wywoływane perfumowanym pudełkiem, gestami, które naprawdę przydają się na co dzień czy głośnikami, które potrafią dobrze zabrzmieć nawet przy wyższych decybelach, ale część z tych rzeczy widziałem już cztery lata temu i dziś traktuję to jako normalny element wyposażenia Motoroli.

Pojawiły się też rzeczy, których nie spodziewałem się doświadczyć w smartfonie za taką cenę, jak luźne etui, słaba polityka aktualizacji czy zunifikowana pamięć, która z jednej strony daje dobre wyniki w benchmarkach, ale z drugiej strony w przypadku awarii RAM-u lub przestrzeni na dane może okazać się trudniejsza i droższa w naprawie.

Nie ma w tym nic złego, że Edge 70 Fusion po dłuższym kontakcie nie ma żadnej cechy, która mocno odróżniałaby go od konkurencji – czasami takie ficzery potrafią szybko spowszednieć i zaczynamy dostrzegać wady urządzenia, na które wcześniej przymykaliśmy oko. Tymczasem propozycja Motoroli nie zaskoczy Was żadnym swoim elementem, ale też nie powinna sprawić, że na dłuższą metę pożałujecie jej zakupu.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup Edition ok. 2499 zł