Ta Motorola ma ogromną baterię i bardzo niską cenę

Niedrogie smartfony to bardzo ciekawa kategoria. W końcu kompromisy, na jakie trzeba iść przy ich produkcji, mogą być bardziej interesujące niż przesuwanie granic w mocy obliczeniowej czy coraz jaśniejsze ekrany. Co zatem reprezentuje sobą Motorola Moto G06 Power?

Motorola Moto G06 Power – specyfikacja taniego smartfona z Androidem

Dla wielu zauważalnym kompromisem jest już zastosowany ekran. Mowa tu bowiem o panelu LCD o rozdzielczości HD+ i jasności 600 nitów z funkcją Water Touch, która umożliwia obsługę wyświetlacza mokrymi rękami. Z drugiej strony wielu osobom powinny spodobać się gabaryty – przekątna ekranu to aż 6,88 cali. Z kolei za wrażenia audio odpowiadają głośniki stereo z technologią Dolby Atmos i Bass Boost.

Motorola Moto G06 Power (Źródło: Motorola)

Moc obliczeniową Moto G06 Power zapewnia układ mobilny MediaTek Helio G81 Extreme. Taki chipset powinien stanowić gwarancję wygodnego korzystania ze smartfona w codziennych zadaniach. Procesorowi towarzyszy 4 GB RAM z opcją wirtualnego rozszerzenia do 12 GB oraz 64 GB pamięci wewnętrznej.

Dodatkowe miejsce można uzyskać, montując kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Warto wspomnieć w tym miejscu o aparacie na tyle z sensorem 50 Mpix wspieranym AI i przednim aparacie z matrycą 8 Mpix.

Motorola Moto G06 Power to smartfon z dużą baterią

Wyznacznikiem serii G Power od zawsze była powiększona pojemność akumulatora względem bazowego modelu. W tym przypadku Motorola Moto G06 Power oferuje ogniwo o pojemności 7000 mAh, co – według producenta – w połączeniu z energooszczędnym chipsetem wystarcza na 2,5 dnia pracy pod dużym obciążeniem.

Nie zabrakło też sztandarowej współpracy Motoroli z Pantone. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – Tapestry (niebieskim) oraz Laurel Oak (oliwkowym). Moto G06 Power oferuje klasę wodoodporności na poziomie IP64, a przedni ekran chroni szkło Gorilla Glass 3. Całość ma 8,82 milimetry grubości, a waga urządzenia wynosi 220 gramów.

Motorola Moto G06 Power to kolejny tani smartfon, który kupisz już w Polsce

Motorola Moto G06 Power jest już dostępna wybranych sklepach z elektroniką. Telefon będzie również w ofercie operatorów sieci komórkowych Plus, Play i Orange. Z ceną ustaloną na 499 złotych urządzenie z pewnością stanie się popularne wśród osób szukających smartfona dla rodzica i na pewno nie zabraknie go na listach telefonów do 500 złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że w ostatnich dniach do sprzedaży w Polsce trafiły też dwa inne tanie smartfony – mowa o modelach Honor X7d oraz Realme P3 Lite.