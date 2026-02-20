Smartwatch Motorola Moto Watch już w Polsce. Możesz zapłacić mniej albo więcej

Nowy smartwatch Motorola Moto Watch (2026) został zaanonsowany przy okazji premiery smartfona Motorola Signature 7 stycznia 2026 roku, a dziś ogłoszono, że można go już kupić. W dwóch różnych cenach.

Smartwatch Motorola Moto Watch (2026) dostępny w Polsce. Co oferuje?

Smartwatch Motorola Moto Watch (2026) to efekt współpracy marek Motorola i Polar. Według deklaracji łączy sprawdzoną technologię Polar z charakterystycznym wzornictwem i ekosystemem Motorola. W praktyce ma to oznaczać – przynajmniej według zapewnień – że model ten jest odpowiedni zarówno dla osób, które ćwiczą amatorsko, jak i regularnie trenujących.

W tym kontekście ważny jest GPS (L1/L5), który oferuje smartwatch Motorola Moto Watch (2026) i odporność, zgodna z kryteriami klasy IP68 oraz szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji na ekranie, który bazuje na technologii AMOLED i ma średnicę 1,43 cala. Obudowa zegarka ma natomiast wymiary 47x47x12 mm, a całość waży 35 gramów.

Motorola Moto Watch 2026 (źródło: Motorola)

Smartwatch Motorola Moto Watch (2026) został również wyposażony w mikrofon i głośnik, co umożliwia prowadzenie rozmów za jego pośrednictwem po sparowaniu ze smartfonem (zegarek nie jest samodzielny pod tym względem). Producent informuje jednak, że model ten jest kompatybilny jedynie ze smartfonami z Androidem (12 lub nowszym).

Oczywiście do dyspozycji są też typowe funkcje, takie jak rejestrowanie aktywności fizycznej i poziomu stresu, monitorowanie snu, tętna i poziomu natlenienia krwi oraz przekazywanie powiadomień z telefonu. Dostępna jest także opcja „Catch me up”, czyli podsumowanie najważniejszych informacji (to jedna z funkcji Moto AI).

Producent deklaruje, że przy standardowym użytkowaniu smartwatch Motorola Moto Watch (2026) może pracować do 13 dni na jednym ładowaniu, natomiast z aktywną funkcją Always on display czas skraca się do maksymalnie 7 dni.

Ile kosztuje smartwatch Motorola Moto Watch (2026) w Polsce? Cena zależy od wersji zegarka

Najnowszy zegarek legendarnej marki kosztuje od 399 do 599 złotych. Mniej trzeba zapłacić za wersję z czarną kopertą i silikonowym paskiem w kolorze czarnym, natomiast więcej za wariant ze srebrną obudową (premium) i stalową bransoletą oraz dodatkowym silikonowym paskiem w kolorze zielonym.

