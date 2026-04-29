Motorola zaprezentowała nowe smartfony z linii Moto G. Do wyboru, do koloru

Motorola postanowiła otworzyć dziś naprawdę pokaźny wór nowych produktów. Obok Motoroli Edge 70 Pro i składaków z serii Razr 70, firma zaprezentowała aż cztery smartfony uplasowane na niższej-średniej półce ze swojej popularnej linii Moto G. Oto Motorola Moto G37, Moto G37 Power, Moto G47 oraz Moto G87.

Smartfony dla tych, którzy nie chcą wydać majątku

Nie jest żadną tajemnicą, że modele z serii Moto G nie należą do tych, które szczycą się wyśrubowanymi technikaliami, ale w zamian mogą pochwalić się bardziej przystępnymi cenami, a ich specyfikacje są z reguły wystarczające dla – nazwijmy to – umiarkowanie wymagających użytkowników.

Omawianie zacznijmy od modelu Moto G37. Jego konstrukcja może pochwalić się klasą odporności IP64, dzięki czemu bez problemu powinna przetrwać większe zachlapania, oraz standardem militarnym MIL-STD 810H, sugerującym większą odporność m.in. na upadki. Na froncie Motoroli Moto G37 znalazł się 6,67-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 7i.

Za wydajność odpowiada nieco leciwy już (pokazany w kwietniu 2024 roku), ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300, wykonany w litografii 6 nm z taktowaniem do 2,4 GHz. Do pomocy ma 4 GB RAM LPDDR4X oraz 64 GB, 128 GB lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.2, którą – co ciekawe i ważne zarazem – można rozszerzyć poprzez kartę microSD do 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z interfejsem Hello UX i zasilana jest przez akumulator o pojemności 5200 mAh, ładowany z mocą 20 W.

W aspekcie fotografii, Motorola Moto G37 oferuje teoretycznie dwa, choć praktycznie jeden aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, Quad Pixel), bowiem drugi obiektyw to swego rodzaju sensor światła. Z przodu natomiast umieszczono oczko 8 Mpix do selfie.

Na pokładzie znalazły się też głośniki stereo z Dolby Atmos oraz coś, o co trudno w wielu smartfonach – złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm. Zaplecze komunikacyjne składa się z modułów 5G z obsługą kart eSIM, WiFi 5 (2.4 i 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS oraz NFC, a nawet… Radio FM.

Motorola Moto G37 (fot. materiały prasowe)

W przypadku Motoroli Moto G37 Power ten dopisek nie wziął się znikąd, bowiem ma on oznaczać jeszcze lepszą baterię niż w podstawowym modelu. No i tak faktycznie jest. Zdecydowana większość specyfikacji Moto G37 Power wypada dokładnie tak samo jak w Moto G37, z tą różnicą, że zamiast akumulatora 5200 mAh i ładowania 20 W, mamy tu dużo większe ogniwo o pojemności 7000 mAh oraz nieco szybsze, 30-watowe ładowanie.

Obszerniejsza bateria wpłynęła też na same gabaryty smartfona – Moto G37 Power jest o około milimetr grubsza oraz trochę cięższa, bowiem ma 8,89 mm grubości i waży 215 g. Dla porównania, podstawowa Moto G37 ma 7,85 mm i 191 g. To jednak w zasadzie jedyne różnice, bowiem są tu nawet te same cztery warianty kolorystyczne – czarny (Pantone Impenetrable), granatowy (Pantone Nautical Blue), różowy (Pantone Fuschia Red) oraz błękitny (Pantone Capri).

Motorola Moto G37 Power (fot. materiały prasowe)

Z kolei Motorola Moto G47 to smartfon bliźniaczo podobny do bazowej Moto G37. Mamy tu ten sam wyświetlacz, głośniki, procesor i baterię z taką samą mocą ładowania, ale też nawet identyczne wymiary oraz klasy odporności. Zamiast czterech kolorów, dostępne są trzy, ale również takie same – granatowy (Pantone Nautical Blue), różowy (Pantone Fuschia Red) i czarny (Pantone Impenetrable).

Gdzie zatem różnice? Po pierwsze, Moto G47 oferuje dwukrotnie więcej, bo 8 GB RAM LPDDR4X (zamiast 4 GB) i – zależnie od konfiguracji – 128 GB albo 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, także z obsługą kart pamięci do 1 TB.

Po drugie, znalazło się tutaj również nieco bogatsze zaplecze fotograficzne. Podstawę stanowi aparat 108 Mpix (f/1.7) z 3-krotnym zbliżeniem bezstratnej jakości na matrycy. Towarzyszy mu obiektyw makro, choć ma on bardzo biedną rozdzielczość 2 Mpix (f/2.4) oraz sensor światła, taki jak w Moto G37.

Motorola Moto G47 (fot. materiały prasowe)

Motorola Moto G87 – najbardziej wypasiona w rodzinie

Jak wskazuje nam numeracja, Motorola Moto G87 ma być najmocniejszym przedstawicielem tej serii smartfonów, pozycjonowanym wyżej zarówno od wspomnianych przed chwilą Moto G37 i Moto G47, jak również od Moto G66 i Moto G67, które zaledwie trzy tygodnie temu zawitały do Polski. Na czym więc ta wyższość polega?

Już od frontu wita nas tu lepszy, bo wykonany w technologii AMOLED, wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności szczytowej do 5000 nitów. Umieszczono go pod szkłem Gorilla Glass Victus 7i, z kolei plecki pokryto syntetycznym tworzywem w dwóch wariantach kolorystycznych – błękitnym (Pantone Blue Atoll) oraz czarnym (Pantone Overture). Konstrukcja spełnia normy IP66, IP68 i IP69, zatem mamy tu pełną pyło- i wodoodporność, a także standard MIL-STD 810H.

Sercem Motoroli Moto G87 jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 6400, czyli nieco nowsza jednostka (litografia 6 nm, taktowanie do 2.5 GHz). Współpracuje z nim 8 GB lub 12 GB RAM, a na dane użytkownika przewidziano 256 GB lub 512 GB pamięci masowej. Nie zabrakło obsługi kart microSD o pojemności do 2 TB, głośników stereo z Dolby Atmos i systemu Android 16 zainstalowanego od wyjęcia z pudełka. Względem tańszych modeli nie ma natomiast złącza słuchawkowego.

Wyższość widać również w specyfikacji aparatów, bowiem mamy tu już dwa całkowicie pełnoprawne obiektywy – główny o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją i 2-krotnym bezstratnym zbliżeniem oraz ultraszerokokątny, mający 8 Mpix (f/2.2). Nad ekranem znalazł się z kolei aparat do selfie 32 Mpix.

Wszystko to zasilane jest przez akumulator o pojemności identycznej co u dwóch uboższych braci, czyli 5200 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 30 W.

Motorola Moto G87 (fot. materiały prasowe)

Ceny i dostępność modeli Motorola Moto G37, G37 Power, G47 i G87

Skoro wszystkie kluczowe kwestie związane ze specyfikacją i cechami nowych smartfonów z linii Moto G już mamy omówione, przyszła pora na aspekty finansowe.

Tutaj od razu muszę powiedzieć, że modele Moto G37 i Moto G47 – niestety – na ten moment nie mają ustalonych oficjalnych polskich cen oraz daty dostępności. Mają się one pojawić w późniejszym terminie. Z kolei Motorola Moto G37 Power została wyceniona na 999 złotych za wariant 4/64 GB, przy czym nie jest jeszcze jasne, kiedy dokładnie pojawi się w sprzedaży.

Najmocniejszy model z rodziny, Motorola Moto G87 w konfiguracji 8/256 GB, ma kosztować 1699 złotych i ma być dostępny w polskich sklepach od 19 maja.