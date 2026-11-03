Polska cena Disney+ z reklamami jest już znana

Do Polski wkracza nowy plan Disney+ Standard z reklamami. Już wiadomo, jaka będzie jego cena.

Disney+ Standard z reklamami w Polsce – cena jest już znana

We wrześniu 2026 roku Disney+ poinformował subskrybentów o wdrożeniu szeregu zmian w regulaminie korzystania z serwisu. Jedną z najważniejszych modyfikacji było stworzenie „furtki” dla reklam. Ponadto zmieniono okres powiadamiania subskrybentów o zmianach cen subskrypcji – z 30 na 28 dni – oraz zaanonsowano nową funkcję Playlisty.

Disney+ przekazał też oficjalną informację o wprowadzeniu w Polsce nowego pakietu. Disney+ Standard z reklamami miał zadebiutować w kraju nad Wisłą w listopadzie 2026 roku. I choć na ten moment nie jest jeszcze oficjalnie dostępny wśród pozostałych planów platformy na stronie z planami, to w sekcji pomocy pojawiły się pierwsze informacje na jego temat. Jedną z najważniejszych jest cena – Disney+ Standard z reklamami będzie kosztował 24,99 złotych miesięcznie i obejmie:

oglądanie z reklamami,

oglądanie w jakości maksymalnej Full HD,

dźwięk w jakości maksymalnej 5.1,

oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Warto dodać, że na powyższej liście brakuje możliwości pobierania treści, aby móc oglądać je w trybie offline.

Plany Disney+ (źródło: Centrum Pomocy Disney+)

Disney+ Standard z reklamami – jak cena prezentuje się na tle pozostałych planów?

Poza nowym planem Disney+ Standard z reklamami w tabeli znalazły się dotychczas dostępne plany:

Standard za 34,99 złotych miesięcznie lub 349,90 złotych rocznie (w przeliczeniu ~29,16 złotych miesięcznie),

Premium za 59,99 złotych miesięcznie lub 599,90 złotych rocznie (w przeliczeniu ~49,99 złotych miesięcznie).

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Warto w tym miejscu nadmienić, że w przeciwieństwie do dotychczasowych planów, nowy Disney+ Standard z reklamami nie będzie oferowany w rozliczeniu rocznym. Jeśli więc użytkownik zdecyduje się zapłacić za rok z góry za plan Standard (bez reklam) zaoszczędzi zaledwie 4,17 złotych miesięcznie, czyli rocznie około 50 złotych.

Na ten moment nie wiadomo jak w praktyce będą wyglądały reklamy w Disney+ i jak często będą wyświetlane. Jak wspomina Press, za sprzedaż reklam w Disney+ odpowiada TVN Media, biuro reklamy TVN.