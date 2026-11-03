Plus zmienia plany. Rewolucja rozpocznie się szybciej

Plus zdecydował się rozpocząć proces wyłączania sieci 3G wcześniej niż początkowo planował. Zostanie on przeprowadzony etapami – operator podał, gdzie w pierwszej kolejności przestanie działać sieć trzeciej generacji.

Plus rozpocznie wyłączanie sieci 3G już w listopadzie 2026 roku

Plus (dopiero) w maju 2026 roku ogłosił, że rozpocznie proces wyłączania sieci 3G w Polsce w grudniu 2026 roku. Nie podał wówczas szczegółowego harmonogramu, ale technologia trzeciej generacji będzie wyłączana sukcesywnie – nie przestanie działać z dnia na dzień w całej Polsce.

Operator zdecydował się jednak rozpocząć proces wyłączania 3G w Polsce wcześniej niż zapowiadał pół roku temu. Na jego stronie internetowej, poświęconej temu zagadnieniu, pojawiła się bowiem informacja, że już w listopadzie planuje wyłączyć 3G w trzech pierwszych lokalizacjach, a konkretniej w:

gminie Białystok,

gminie Bydgoszcz

oraz powiecie białobrzeskim.

Równocześnie Plus informuje, że w innych regionach Polski wyłączanie sieci 3G rozpocznie się od stycznia 2027 roku. Jak twierdzi, stopniowe wygaszanie 3G to naturalny krok, który realizują operatorzy w Polsce i w większości krajów UE.

Plus jednak zrobi to jako ostatni, ponieważ T-Mobile wyłączył swoją sieć 3G już w 2023 roku, a 3G w Orange przestało ostatecznie działać w listopadzie 2025 roku. Z kolei Play ma zakończyć proces wyłączania 3G do końca 2026 roku. Klienci Plusa będą zatem mieli najdłużej dostęp do technologii trzeciej generacji.

Jak klienci Plusa powinni przygotować się na wyłączenie 3G w Polsce?

Zdecydowana większość klientów posiada już telefon, który obsługuje przynajmniej sieć 4G, w związku z czym nie musi nic robić, ponieważ wyłączenie 3G powinno być dla nich nieodczuwalne. Można jednak wysłać SMS o treści SPRAWDZAM na numer 80909, aby sprawdzić, czy karta SIM obsługuje standard 4G/LTE. Jeśli nie – można wymienić ją bezpłatnie w salonie.

źródło: Plus

Z kolei posiadacze telefonów, które obsługują jedynie 3G i 2G, po wyłączeniu 3G będą korzystać z sieci 2G. Umożliwia ona prowadzenie rozmów oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości, lecz jakość usług może być (zauważalnie) gorsza. W związku z tym warto rozważyć wymianę urządzenia na nowe – dziś nawet klasyczne telefony komórkowe (tj. z małym ekranem i klawiaturą) obsługują 4G/LTE, zatem nie trzeba koniecznie kupować smartfona (jedynie wtedy, kiedy chce się korzystać z 5G).