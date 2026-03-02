Motorola Edge 70 Fusion oficjalnie. Czegoś takiego jeszcze nie było

Legendarna marka zaprezentowała na targach MWC 2026 w Barcelonie smartfon Motorola Edge 70 Fusion oraz słuchawki Motorola Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus. Producent zdecydował się na zaskakujący krok.

Smartfon Motorola Edge 70 Fusion oficjalnie. Jest zaskakujący

Smartfon Motorola Edge 70 Fusion trafi do sprzedaży, również w Polsce, w dwóch wersjach. Jedna będzie miała akumulator o pojemności 5200 mAh, natomiast druga – 7000 mAh. W każdym przypadku nazwa ma być jednak dokładnie taka sama – producent nie przewidział dopisku „Power” w wariancie z większą baterią, jak miało to miejsce w innych modelach. Klienci będą zatem musieli być bardzo uważni podczas zakupu tego urządzenia. Maksymalna moc ładowania wynosi zaś 68 W.

W każdej konfiguracji smartfon Motorola Edge 70 Fusion zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 wraz z 8 lub 12 GB RAM i w każdym przypadku 256 GB pamięci wbudowanej uMCP, a także 6,78-calowy, zachodzący na oba boki wyświetlacz Extreme AMOLED o rozdzielczości Super HD 1220p z odświeżaniem do 144 Hz, jasnością do 5200 nitów i szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 70 Fusion (źródło: Motorola)

Ponadto smartfon Motorola Edge 70 Fusion zaoferuje swoim właścicielom trzy aparaty: 32 Mpix (f/2.2) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8; Lytia 710) z OIS + 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i PDAF na tyle, a także głośniki stereo z Dolby Atmos i odporność klasy IP69.

Smartfon Motorola Edge 70 Fusion debiutuje z systemem Android 16 na pokładzie. Producent deklaruje, że zapewni mu 3 aktualizacje Androida i poprawki zabezpieczeń przez 5 lat – do lipca 2031 roku.

Motorola Edge 70 Fusion – cena w Polsce

8/256 GB (5200 mAh) – 1899 złotych

8/256 GB (7000 mAh) – 1999 złotych

12/256 GB (5200 mAh) – 1999 złotych

12/256 GB (7000 mAh) – 2299 złotych

Do sprzedaży trafi też specjalna edycja FIFA World Cup 26 Collection (8/256 GB + 5200 mAh) ze słuchawkami Moto Buds Bass w zestawie za 2499 złotych.

Motorola Edge 70 Fusion (źródło: Motorola)

Motorola zaprezentowała na MWC 2026 też słuchawki Motorola Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus

Słuchawki Motorola Moto Buds 2 wyposażono w 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne oraz 6-milimetrowe mikroprzetworniki planarno-magnetyczne z obsługą Hi-Res Audio oraz kodeków AAC, SBC, LHDC5 i LHDC4. Oferują one również technologię Spatial Audio i dynamiczną redukcję szumów do 55 dB (działanie ANC wspiera sześć mikrofonów). Deklarowany przez producenta czas pracy wynosi do 11 godzin, a z etui ładującym do 48 godzin. Do łączności wykorzystywana jest technologia Bluetooth 6.0.

Motorola Moto Buds 2 (źródło: Motorola)

Słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus są natomiast, jak twierdzi producent, przeznaczone dla osób, które oczekują najwyższej jakości brzmienia w każdych warunkach, ponieważ zostały dostrojone w technologii Sound by Bose oraz wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, wykorzystujące dodatkowo zbalansowane przetworniki armaturowe (BA) Knowles. W ich przypadku czas pracy sięga 9 godzin, a z etui ładującym maksymalnie 40 godzin.

Motorola Moto Buds 2 Plus (źródło: Motorola)

Słuchawki Motorola Moto Buds 2 będą kosztowały w Polsce 299 złotych, a słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus – 599 złotych.