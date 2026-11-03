Inni narzekają, a Apple bije rekordy

To zaczyna robić się nudne: firma Apple ogłosiła kolejny rekordowy kwartał. Rekordowy – w dodatku – w kilku kategoriach: ogólnego przychodu spółki, zysku na akcję, przychodu ze sprzedaży iPhone’ów oraz przychodu z usług.

Apple świętuje 4 rekordy w 4. kwartale 2026 roku fiskalnego

W czwartym kwartale roku fiskalnego 2026 (a więc w okresie zakończonym 26 września 2026 roku kalendarzowego) firma Apple odnotowała przychody w wysokości 114,5 miliarda dolarów – oznacza to wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Amerykański gigant pochwalił się także dwucyfrowym wzrostem zysku na akcję oraz marżą brutto na poziomie 47,9% (w czym pomogły zwroty dodatkowych ceł zapłaconych w USA, a zniesionych przez Sąd Najwyższy w lutym).

W tych przeszło 114 miliardach dolarów, największy udział mają iPhone’y, które w ostatnim kwartale wygenerowały 57,5 miliarda dolarów przychodu. Warto tu tymczasem odnotować, że dopiero pod koniec rozliczanego okresu, bo 12 września 2026 roku, wystartowała przedsprzedaż nowych modeli, czyli iPhone’a 18 Pro oraz iPhone’a 18 Pro Max, a składany iPhone Duo w ogóle się nie załapał – kolejny kwartał znów więc może być rekordowy.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl iPhone 18 Pro Max po lewej oraz iPhone 18 Pro po prawej.

Drugą najbardziej dochodową gałęzią ponownie okazały się usługi, które przekroczyły w tym kwartale próg 30 miliardów dolarów. Dalej mamy komputery Mac (blisko 11 miliardów), akcesoria mobilne i domowe (8,3 miliarda) oraz iPady (nieco ponad 6 miliardów).

Jeżeli zaś chodzi o podział geograficzny, to niezmiennie najważniejszym rynkiem dla Apple pozostają obie Ameryki, w których wygenerowano 48,6 miliarda dolarów. Na drugim miejscu plasuje się Europa (32 miliardy), a podium domykają Chiny (z wynikiem 17,5 miliarda). Japonia dołożyła 6,5 miliarda dolarów, a pozostała część Azji – 9,7 miliarda.

Wyniki finansowe Apple za 4. kwartał 2026 roku – źródło: Apple

Wyniki są świetne, a mogą być jeszcze lepsze

Wyniki są świetne i Apple niewątpliwie ma powody do świętowania. Może też z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo pierwszy kwartał 2027 roku fiskalnego zapowiada się dla Amerykanów jeszcze lepiej. Poza wspomnianymi iPhone’ami, ostatnio światło dzienne ujrzały również inne nowości, w tym pierwszy MacBook Pro z dotykowym ekranem, a także iPad Mini (8. generacji), który wreszcie dysponuje wyświetlaczem OLED.

Ze względu na swój charakter działalności, firma Apple bardzo dobrze znosi także kryzys na rynku pamięci. Podczas gdy chińskie marki tracą na znaczeniu, Amerykanie (i Samsung) umacniają swoją pozycję.

Inna sprawa, że produkty Apple cieszą się takim zainteresowaniem, że firma nie nadąża z ich dostawami. Przede wszystkim chodzi tu o iPhone’a Duo, którego pierwsza partia szybko się wyprzedała. Dyrektor generalny John Ternus zapowiedział, że podjęte zostały starania, by uzupełnić braki, ale nie był w stanie powiedzieć wprost, kiedy można się tego spodziewać.