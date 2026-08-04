Nowy smartfon Xiaomi. Niespodziewanie zadebiutował w Polsce

Wprawdzie w ubiegłym miesiącu w sieci pojawiły się informacje na temat smartfona Redmi 17 (4G), ale na to, by firma Xiaomi oficjalnie zapowiedziała ten model, nadal czekamy. Tymczasem niespodziewanie urządzenie zaczęło pojawiać się w sklepach. I to polskich.

Specyfikacja Redmi 17 (4G) w pełnej krasie. Co oferuje nowy smartfon Xiaomi?

Smartfon Redmi 17 (4G) został wyposażony w procesor MediaTek Helio G91 Ultra, z którym współpracują 4 GB RAM. Taki zestaw nie pozwala oczekiwać wysokiej płynności działania, ale do podstawowych zadań może okazać się wystarczający.

Największym atutem wydaje się akumulator, cechujący się pojemnością aż 7500 mAh. Stanowi obietnicę długiego, kilkudniowego czasu działania. Maksymalna moc ładowania wynosi natomiast 45 W, więc uzupełnianie energii też nie powinno ciągnąć się w nieskończoność.

Obraz wyświetlany jest na 6,9-calowym ekranie LCD o rozdzielczości 1600×720 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a oczko z tyłu ma 50 Mpix (f/1.8).

Do tego dochodzi system Android 16 z nakładką HyperOS 3. Całość wieńczy zaś konstrukcja o grubości 8,8 mm, odporna na pył i wodę w stopniu IP64.

Redmi 17 (4G) / źródło: RTV Euro AGD

Ile kosztuje smartfon Redmi 17 (4G) w Polsce?

Redmi 17 (4G) w Polsce występuje w dwóch konfiguracjach:

4/128 GB za 899 złotych,

4/256 GB za 1099 złotych.

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: klasyczną czarną, niebieską oraz zieloną z delikatnym motywem.

Ta cena brzmi jak nieśmieszny żart

Specyfikacja Redmi 17 (4G) wskazuje na całkiem nieźle skrojony smartfon klasy budżetowej. Cena tymczasem zahacza już o średnią półkę. Niestety, jest to coś, do czego trzeba będzie przywyknąć. Tanio już było, a drastycznie rosnące ceny pamięci zmuszają producentów do A) rezygnacji z tanich smartfonów (w których pamięć odpowiada za olbrzymią część kosztów) lub B) podniesienie cen.

W Xiaomi wybrano tę drugą drogę, co dobitnie obrazuje fakt, że bezpośredni poprzednik tego smartfona, czyli Redmi 15 (4G) kosztował premierowo w Polsce 649 złotych (i to za konfigurację z 6 GB RAM). Skoro zaś już został wywołany, to na koniec proponuję porównanie:

Redmi 17 (4G) vs Redmi 15 (4G) – porównanie:

Redmi 17 (4G) Redmi 15 (4G) Wyświetlacz 6,9 cala,

LCD,

1600×720 pikseli,

120 Hz 6,9 cala,

LCD,

2340×1080 pikseli,

144 Hz Procesor MediaTek Helio G91

(12 nm; do 2,0 GHz) Qualcomm Snapdragon 685

(6 nm; do 2,8 GHz) RAM 4 GB 6 / 8 GB Pamięć masowa 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akumulator 7500 mAh

(ładowanie do 45 W) 7000 mAh

(ładowanie do 33 W) Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) Aparat z tyłu 50 Mpix (f/1.8) 50 Mpix (f/1.8) Łączność 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC / USB-C, mini jack 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC / USB-C Wymiary 170,1×78,4×8,8 mm 171,1×82,1×8,55 mm Waga 232 gramy 224 gramy Odporność IP64 IP64

Jak zatem widzisz, nowy model kosztuje więcej, ale poza pojemniejszym akumulatorem obsługującym szybsze ładowanie jest taki sam albo nawet gorszy od swojego poprzednika.