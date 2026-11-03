Gdzie się ukryć PL. Nowa aplikacja pomoże Ci znaleźć schronienie

Gdy przychodzi zagrożenie, trzeba działać natychmiast, bo liczy się każda sekunda. Właśnie dlatego powstała aplikacja Gdzie się ukryć PL, którą można już bez opłat zainstalować na smartfonie. Pozwala ona odnaleźć najbliższe miejsce schronienia i wskazuje do niego drogę – także wtedy, gdy nie ma się dostępu do internetu.

Nowa aplikacja podpowie Ci, Gdzie się ukryć (PL)

Gdzie się ukryć PL to aplikacja opracowana przez Państwową Straż Pożarną (PSP) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Stanowi rozwinięcie internetowego narzędzia Gdzie się ukryć, udostępnionego w 2025 roku. Zawiera bazę punktów schronienia (wraz z informacjami, takimi jak adres, rodzaj obiektu czy dostępność). Pomaga również do nich dotrzeć i w tym celu oferuje dwa interfejsy.

W pełnym interfejsie na ekranie pojawia się mapa z lokalizacją punktu schronienia i użytkownika. Obraca się razem z telefonem i pomaga wizualnie odnaleźć drogę do obiektu. W interfejsie uproszczonym natomiast aplikacja wskazuje po prostu kierunek i odległość do najbliższego miejsca schronienia, bez nanoszenia tych informacji na mapę, oferując również komunikaty głosowe. Z obu trybów można skorzystać bez dostępu do internetu.

Poza tym aplikacja wskazuje numery alarmowe i pozwala szybko zadzwonić po pomoc, a do tego zawiera sygnały alarmowe do odsłuchania. Uzupełnieniem całości są natomiast poradniki zachowania w czasie zagrożenia, z których dowiesz się, jak reagować w sytuacji ewakuacji, ataku z powietrza, powodzi, pożaru czy blackoutu.

🟡 KOMUNIKAT | Aplikację Gdzie się ukryć PL możesz już pobrać na telefon 📲



Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” @KGPSP jest już dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play.



📳 Bezpłatne narzędzie, zawierające ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób, pomaga… pic.twitter.com/qnLz10u472 — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) November 2, 2026

Pobieranie aplikacji Gdzie się ukryć PL jest już możliwe

Aplikacja Gdzie się ukryć PL jest dostępna na smartfony z Androidem oraz iPhone’y – można ją bezpłatnie pobrać:

Gdzie się ukryć PL – źródło: Google Play

Punkty schronienia to nie schrony

Aktualnie baza obejmuje 88 tysięcy punktów schronienia (których nie należy mylić ze schronami, ponieważ jest to odrębna kategoria miejsc. Nie muszą zapewniać charakterystycznej dla schronów ochrony – mogą to być po prostu tunele lub garaże podziemne, które pozwalają zredukować ryzyko różnego rodzaju). Państwowa Straż Pożarna, wraz z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, prowadzi obecnie projekt polegający na weryfikacji i oznaczaniu tych punktów.

MSWiA w komunikacie przypomina również, że miejsca te mogą na co dzień nie być dostępne. Obowiązek ich udostępnienia występuje bowiem dopiero w momencie faktycznego zagrożenia lub ogłoszenia alarmu na danym terytorium.