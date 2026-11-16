Premiera Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro za nami. Nowości dla kociarzy

Zaprezentowane w maju 2026 roku smartfony z serii Oppo Reno 16 okazały się rozczarowaniem. Chiński producent nie daje jednak za wygraną i wprowadza na rynek kolejną generację swoich średniaków. Mam jednak spore obawy, bo specyfikacje – zamiast na progres – wskazują raczej na regres.

Chińska premiera Oppo Reno 17 Pro za nami. Zaliczył regres względem poprzednika

Producent nieźle namieszał w swojej rodzinie średniaków. Zacznijmy od tego, że podstawowa Szesnastka była mniejsza od tej z dopiskiem Pro, tym razem jednak to Oppo Reno 17 Pro jest tym bardziej kompaktowym z dwójki modeli. Zresztą, ma dokładnie taki sam ekran jak podstawowa Szesnastka – to panel AMOLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości 2640×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów.

To nie koniec. Smartfon Oppo Reno 17 Pro w ogóle jest podobny do podstawowego modelu z serii Oppo Reno 16. Ma taki sam zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 200 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z tyłu oraz kamerkę 50 Mpix z przodu. Ma też ten sam procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super.

Takie serce oznacza regres względem poprzednika – smartfon Oppo Reno 16 Pro dysponował bowiem wydajniejszym chipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Do tego maksymalna ilość pamięci operacyjnej zmalała z 16 GB do 12 GB, a jednym z nielicznym elementów, w których można zauważyć progres, jest akumulator – jego pojemność wzrosła z 7000 do 7250 mAh. Niezmiennie maksymalna moc ładowania to 80 W.

Oppo Reno 17 Pro | źródło: Oppo

Zadebiutował też smartfon Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków. Tu mam jeszcze większe obawy

Druga z nowości, czyli Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 – zupełnie tak samo jak europejski Oppo Reno 16, który totalnie zawodzi swoją wydajnością.

W stosunku do brata z dopiskiem Pro, dysponuje słabszym aparatem głównym (o rozdzielczości 50 Mpix), zachowując przy tym pozostałe oczka w niezmienionej formie. Do tego ma większy wyświetlacz (o przekątnej 6,56 cala) i – przede wszystkim – pojemniejszy akumulator (o pojemności 8000 mAh).

Oppo Reno 17 | źródło: Oppo

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro + porównanie z poprzednikami:

Oppo Reno 16 Oppo Reno 17 Oppo Reno 17 Pro Oppo Reno 16 Pro Wyświetlacz 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów 6,56 cala,

AMOLED,

2624×1208 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8550 Super

(4 nm; 3,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 8550 Super

(4 nm; 3,4 GHz) MediaTek Dimensity 9500s

(3 nm; 3,73 GHz) RAM 12 / 16 GB

(LPDDR5X) 8 GB / 12 GB

(LPDDR5X) 8 GB / 12 GB

(LPDDR5X) 12 / 16 GB

(LPDDR5X) Pamięć masowa 256 GB / 512 GB / 1 TB

(UFS 3.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB

(UFS 3.1) 256 GB / 512 GB

(UFS 3.1) 256 GB / 512 GB

(UFS 3.1) Aparaty z tyłu – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x) – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x) – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x) – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x) Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 6700 mAh,

ładowanie do 80 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W 7250 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC System operacyjny Android 16

(ColorOS 16) Android 17

(ColorOS 17) Android 17

(ColorOS 17) Android 16

(ColorOS 16) Wymiary 151,2 × 75,4 × 8,2 mm 157,6 × 75,3 × 8,28 mm 151,2 × 72,4 × 8,32 mm 161,3 × 76,5 × 7,7 mm Waga 188 g 206 g 192 g 205 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Podane wyżej parametry dotyczą modeli Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro, Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro w wersjach chińskich – Szesnastki w Europie cechowały się nieco inną specyfikacją i w przypadku Siedemnastek będzie pewnie podobnie.

Żeby jednak zakończyć jakoś pozytywnie, zwrócę uwagę na to, że smartfony z serii Oppo Reno 17 zdecydowanie przykuwają wzrok swoją stylistyką. Szczególnie w jasnoniebieskich wersjach, ozdobionych konturem kotka na pleckach. Pozostałe dwa warianty – w obu przypadkach – to biały i brązowy.

Oppo Reno 17 Pro | źródło: Oppo

Ile kosztują smartfony Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro?

Jeśli chodzi o chińskie ceny, kształtują się one w następujący sposób:

Oppo Reno 17: 8/256 GB – 3599 juanów (równowartość ~2155 złotych), 12/256 GB – 3799 juanów (~2275 złotych), 12/512 GB – 3999 juanów (~2395 złotych), 12 GB/1 TB – 4899 juanów (~2935 złotych),

Oppo Reno 17 Pro: 8/256 GB – 4199 juanów (~2515 złotych), 12/256 GB – 4599 juanów (~2755 złotych), 12/512 GB – 4999 juanów (~2995 złotych).



Na razie nie wiadomo, kiedy doczekamy się premiery serii Oppo Reno 17 w Europie, w tym także w naszym kraju. Minie jednak pewnie trochę czasu, bo dopiero w połowie sierpnia 2026 roku zadebiutowały w Polsce smartfony Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro. Ceny pierwszego rozpoczynały się od 2999 złotych (za wariant 8/256 GB), a drugiego – od 3799 złotych (za konfigurację 12/512 GB).