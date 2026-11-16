Premiera Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro za nami. Nowości dla kociarzy

Zaprezentowane w maju 2026 roku smartfony z serii Oppo Reno 16 okazały się rozczarowaniem. Chiński producent nie daje jednak za wygraną i wprowadza na rynek kolejną generację swoich średniaków. Mam jednak spore obawy, bo specyfikacje – zamiast na progres – wskazują raczej na regres.
Chińska premiera Oppo Reno 17 Pro za nami. Zaliczył regres względem poprzednika
Producent nieźle namieszał w swojej rodzinie średniaków. Zacznijmy od tego, że podstawowa Szesnastka była mniejsza od tej z dopiskiem Pro, tym razem jednak to Oppo Reno 17 Pro jest tym bardziej kompaktowym z dwójki modeli. Zresztą, ma dokładnie taki sam ekran jak podstawowa Szesnastka – to panel AMOLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości 2640×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów.
To nie koniec. Smartfon Oppo Reno 17 Pro w ogóle jest podobny do podstawowego modelu z serii Oppo Reno 16. Ma taki sam zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 200 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z tyłu oraz kamerkę 50 Mpix z przodu. Ma też ten sam procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super.
Takie serce oznacza regres względem poprzednika – smartfon Oppo Reno 16 Pro dysponował bowiem wydajniejszym chipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Do tego maksymalna ilość pamięci operacyjnej zmalała z 16 GB do 12 GB, a jednym z nielicznym elementów, w których można zauważyć progres, jest akumulator – jego pojemność wzrosła z 7000 do 7250 mAh. Niezmiennie maksymalna moc ładowania to 80 W.
Zadebiutował też smartfon Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków. Tu mam jeszcze większe obawy
Druga z nowości, czyli Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 – zupełnie tak samo jak europejski Oppo Reno 16, który totalnie zawodzi swoją wydajnością.
W stosunku do brata z dopiskiem Pro, dysponuje słabszym aparatem głównym (o rozdzielczości 50 Mpix), zachowując przy tym pozostałe oczka w niezmienionej formie. Do tego ma większy wyświetlacz (o przekątnej 6,56 cala) i – przede wszystkim – pojemniejszy akumulator (o pojemności 8000 mAh).
Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro + porównanie z poprzednikami:
|Oppo Reno 16
|Oppo Reno 17
|Oppo Reno 17 Pro
|Oppo Reno 16 Pro
|Wyświetlacz
|6,32 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów
|6,56 cala,
AMOLED,
2624×1208 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów
|6,32 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów
|6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8550 Super
(4 nm; 3,4 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
(4 nm; 2,8 GHz)
|MediaTek Dimensity 8550 Super
(4 nm; 3,4 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500s
(3 nm; 3,73 GHz)
|RAM
|12 / 16 GB
(LPDDR5X)
|8 GB / 12 GB
(LPDDR5X)
|8 GB / 12 GB
(LPDDR5X)
|12 / 16 GB
(LPDDR5X)
|Pamięć masowa
|256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 3.1)
|256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 3.1)
|256 GB / 512 GB
(UFS 3.1)
|256 GB / 512 GB
(UFS 3.1)
|Aparaty z tyłu
|– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)
|– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)
|– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)
|– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|Akumulator
|6700 mAh,
ładowanie do 80 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
|7250 mAh,
ładowanie do 80 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC
|System operacyjny
|Android 16
(ColorOS 16)
|Android 17
(ColorOS 17)
|Android 17
(ColorOS 17)
|Android 16
(ColorOS 16)
|Wymiary
|151,2 × 75,4 × 8,2 mm
|157,6 × 75,3 × 8,28 mm
|151,2 × 72,4 × 8,32 mm
|161,3 × 76,5 × 7,7 mm
|Waga
|188 g
|206 g
|192 g
|205 g
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Podane wyżej parametry dotyczą modeli Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro, Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro w wersjach chińskich – Szesnastki w Europie cechowały się nieco inną specyfikacją i w przypadku Siedemnastek będzie pewnie podobnie.
Żeby jednak zakończyć jakoś pozytywnie, zwrócę uwagę na to, że smartfony z serii Oppo Reno 17 zdecydowanie przykuwają wzrok swoją stylistyką. Szczególnie w jasnoniebieskich wersjach, ozdobionych konturem kotka na pleckach. Pozostałe dwa warianty – w obu przypadkach – to biały i brązowy.
Ile kosztują smartfony Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro?
Jeśli chodzi o chińskie ceny, kształtują się one w następujący sposób:
- Oppo Reno 17:
- 8/256 GB – 3599 juanów (równowartość ~2155 złotych),
- 12/256 GB – 3799 juanów (~2275 złotych),
- 12/512 GB – 3999 juanów (~2395 złotych),
- 12 GB/1 TB – 4899 juanów (~2935 złotych),
- Oppo Reno 17 Pro:
- 8/256 GB – 4199 juanów (~2515 złotych),
- 12/256 GB – 4599 juanów (~2755 złotych),
- 12/512 GB – 4999 juanów (~2995 złotych).
Na razie nie wiadomo, kiedy doczekamy się premiery serii Oppo Reno 17 w Europie, w tym także w naszym kraju. Minie jednak pewnie trochę czasu, bo dopiero w połowie sierpnia 2026 roku zadebiutowały w Polsce smartfony Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro. Ceny pierwszego rozpoczynały się od 2999 złotych (za wariant 8/256 GB), a drugiego – od 3799 złotych (za konfigurację 12/512 GB).