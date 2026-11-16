smartfon Oppo Reno 17
Oppo Reno 17 - źródło: Oppo
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Premiera Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro za nami. Nowości dla kociarzy

Wojciech Kulik·
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Premiera Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro za nami. Nowości dla kociarzy

Zaprezentowane w maju 2026 roku smartfony z serii Oppo Reno 16 okazały się rozczarowaniem. Chiński producent nie daje jednak za wygraną i wprowadza na rynek kolejną generację swoich średniaków. Mam jednak spore obawy, bo specyfikacje – zamiast na progres – wskazują raczej na regres.

Chińska premiera Oppo Reno 17 Pro za nami. Zaliczył regres względem poprzednika

Producent nieźle namieszał w swojej rodzinie średniaków. Zacznijmy od tego, że podstawowa Szesnastka była mniejsza od tej z dopiskiem Pro, tym razem jednak to Oppo Reno 17 Pro jest tym bardziej kompaktowym z dwójki modeli. Zresztą, ma dokładnie taki sam ekran jak podstawowa Szesnastka – to panel AMOLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości 2640×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów.

To nie koniec. Smartfon Oppo Reno 17 Pro w ogóle jest podobny do podstawowego modelu z serii Oppo Reno 16. Ma taki sam zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 200 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z tyłu oraz kamerkę 50 Mpix z przodu. Ma też ten sam procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super.

Takie serce oznacza regres względem poprzednika – smartfon Oppo Reno 16 Pro dysponował bowiem wydajniejszym chipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Do tego maksymalna ilość pamięci operacyjnej zmalała z 16 GB do 12 GB, a jednym z nielicznym elementów, w których można zauważyć progres, jest akumulator – jego pojemność wzrosła z 7000 do 7250 mAh. Niezmiennie maksymalna moc ładowania to 80 W.

smartfon Oppo Reno 17 Pro
Oppo Reno 17 Pro | źródło: Oppo

Zadebiutował też smartfon Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków. Tu mam jeszcze większe obawy

Druga z nowości, czyli Oppo Reno 17 bez żadnych dopisków, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 – zupełnie tak samo jak europejski Oppo Reno 16, który totalnie zawodzi swoją wydajnością.

W stosunku do brata z dopiskiem Pro, dysponuje słabszym aparatem głównym (o rozdzielczości 50 Mpix), zachowując przy tym pozostałe oczka w niezmienionej formie. Do tego ma większy wyświetlacz (o przekątnej 6,56 cala) i – przede wszystkim – pojemniejszy akumulator (o pojemności 8000 mAh).

smartfon Oppo Reno 17
Oppo Reno 17 | źródło: Oppo

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro + porównanie z poprzednikami:

Oppo Reno 16Oppo Reno 17Oppo Reno 17 ProOppo Reno 16 Pro
Wyświetlacz6,32 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów		6,56 cala,
AMOLED,
2624×1208 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów		6,32 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów		6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8550 Super
(4 nm; 3,4 GHz)		Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
(4 nm; 2,8 GHz)		MediaTek Dimensity 8550 Super
(4 nm; 3,4 GHz)		MediaTek Dimensity 9500s
(3 nm; 3,73 GHz)
RAM12 / 16 GB
(LPDDR5X)		8 GB / 12 GB
(LPDDR5X)		8 GB / 12 GB
(LPDDR5X)		12 / 16 GB
(LPDDR5X)
Pamięć masowa256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 3.1)		256 GB / 512 GB / 1 TB
(UFS 3.1)		256 GB / 512 GB
(UFS 3.1)		256 GB / 512 GB
(UFS 3.1)
Aparaty z tyłu– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)		– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)		– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)		– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw (3,5x)
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)
Akumulator6700 mAh,
ładowanie do 80 W		8000 mAh,
ładowanie do 80 W		7250 mAh,
ładowanie do 80 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Łączność5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC
System operacyjnyAndroid 16
(ColorOS 16)		Android 17
(ColorOS 17)		Android 17
(ColorOS 17)		Android 16
(ColorOS 16)
Wymiary151,2 × 75,4 × 8,2 mm157,6 × 75,3 × 8,28 mm151,2 × 72,4 × 8,32 mm161,3 × 76,5 × 7,7 mm
Waga188 g206 g192 g205 g
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69

Podane wyżej parametry dotyczą modeli Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro, Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro w wersjach chińskich – Szesnastki w Europie cechowały się nieco inną specyfikacją i w przypadku Siedemnastek będzie pewnie podobnie.

Żeby jednak zakończyć jakoś pozytywnie, zwrócę uwagę na to, że smartfony z serii Oppo Reno 17 zdecydowanie przykuwają wzrok swoją stylistyką. Szczególnie w jasnoniebieskich wersjach, ozdobionych konturem kotka na pleckach. Pozostałe dwa warianty – w obu przypadkach – to biały i brązowy.

smartfon Oppo Reno 17 Pro
Oppo Reno 17 Pro | źródło: Oppo

Ile kosztują smartfony Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro?

Jeśli chodzi o chińskie ceny, kształtują się one w następujący sposób:

  • Oppo Reno 17:
    • 8/256 GB – 3599 juanów (równowartość ~2155 złotych),
    • 12/256 GB – 3799 juanów (~2275 złotych),
    • 12/512 GB – 3999 juanów (~2395 złotych),
    • 12 GB/1 TB – 4899 juanów (~2935 złotych),
  • Oppo Reno 17 Pro:
    • 8/256 GB – 4199 juanów (~2515 złotych),
    • 12/256 GB – 4599 juanów (~2755 złotych),
    • 12/512 GB – 4999 juanów (~2995 złotych).

Na razie nie wiadomo, kiedy doczekamy się premiery serii Oppo Reno 17 w Europie, w tym także w naszym kraju. Minie jednak pewnie trochę czasu, bo dopiero w połowie sierpnia 2026 roku zadebiutowały w Polsce smartfony Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro. Ceny pierwszego rozpoczynały się od 2999 złotych (za wariant 8/256 GB), a drugiego – od 3799 złotych (za konfigurację 12/512 GB).

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