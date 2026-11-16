Samsung chce złapać użytkowników w „szpony AI”

W 2024 roku Samsung udostępnił Galaxy AI i sukcesywnie wydłuża listę funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wkrótce użytkownicy dostaną do dyspozycji kolejną o nazwie Galaxy Claw (po angielsku słowo claw oznacza m.in. szpon).
Pakiet Galaxy AI zostanie rozszerzony o funkcję Galaxy Claw
Redakcja portalu Android Authority znalazła informacje o nowej funkcji Galaxy Claw w aplikacji Personal Agent Core, którą udostępnił na Telegramie The Cipher Project. Nie jest to pierwsza wzmianka o niej, jednak po raz pierwszy światło dzienne ujrzały konkretne szczegóły na jej temat.
Jak tłumaczy portal Android Authority, podstawą funkcji Galaxy Claw będzie właśnie Personal Agent Core (PAC) – mechanizm, który umożliwi Galaxy AI wykonywanie zadań poprzez współpracę z aplikacjami i narzędziami na urządzeniu, a także połączonymi usługami. Wśród nich wymieniane są między innymi (w nawiasie znajduje się towarzyszący im opis):
- Kalendarz (Przeglądaj, twórz i zarządzaj wydarzeniami),
- Kontakty (Przeglądaj i zarządzaj kontaktami),
- Galeria (Przeglądaj zdjęcia i filmy),
- Gmail (Przeglądaj i zarządzaj e-mailami),
- Wiadomości (Przeglądaj i wysyłaj wiadomości),
- Powiadomienia (Przeglądaj powiadomienia),
- Perplexity (Szukaj w sieci),
- Telefon (Wykonuj i zarządzaj połączeniami),
- Dyktafon (Nagrywaj i zarządzaj nagraniami).
Z przeanalizowanego kodu wynika również, że z użyciem Galaxy Claw użytkownicy będą mogli stworzyć swego rodzaju harmonogram (plan) działania określonej funkcji – ustalić, w jakich okolicznościach ma się aktywować, jak często i co dokładnie robić. W razie potrzeby możliwe ma być też ręczne uruchomienie ustalonego wcześniej scenariusza. Ta automatyzacja może jednak nie działać zgodnie z oczekiwaniami po uruchomieniu funkcji oszczędzania energii.
Serwis Android Authority odkrył także powiązania Galaxy Claw z Daily Brief, Device Cleaner, Travel Planner i dedykowanym widżetem, aczkolwiek nie podano szczegółów.
Czy funkcja Galaxy Claw będzie płatna?
Ostatnio dużo mówi się o tym, że Samsung zacznie pobierać opłatę za korzystanie z Galaxy AI. Serwis SamMobile opublikował listę funkcji, które będą dostępne wyłącznie dla płacących użytkowników i Galaxy Claw znajduje się wśród nich (obok Bixby Actions, Daily Briefing, generowania wideo ze zdjęć i większych limitów dla funkcji wykorzystujących AI).
Portal SamMobile podaje też, że Samsung przygotowuje trzy dodatkowo płatne limity dla Galaxy AI:
- Starter – 10000 kredytów,
- Plus – 20000 kredytów,
- Pro – 50000 kredytów.
Użytkownicy będą mogli dokupić je osobno (obok subskrypcji Galaxy AI Premium) po wykorzystaniu dostępnych za darmo kredytów, a termin ich ważności ma wynosić 3 lata. Jest też mowa o „poziomach wykorzystania” funkcji AI:
- Free – 10 tłumaczeń, 5 podsumowań, wygenerowanie 2 obrazów dziennie,
- Essential – 100 tłumaczeń, 50 podsumowań, wygenerowanie 20 obrazów dziennie,
- Premium – brak limitu na tłumaczenia, podsumowania i generowanie obrazów.