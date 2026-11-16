Samsung chce złapać użytkowników w „szpony AI”

W 2024 roku Samsung udostępnił Galaxy AI i sukcesywnie wydłuża listę funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wkrótce użytkownicy dostaną do dyspozycji kolejną o nazwie Galaxy Claw (po angielsku słowo claw oznacza m.in. szpon).

Pakiet Galaxy AI zostanie rozszerzony o funkcję Galaxy Claw

Redakcja portalu Android Authority znalazła informacje o nowej funkcji Galaxy Claw w aplikacji Personal Agent Core, którą udostępnił na Telegramie The Cipher Project. Nie jest to pierwsza wzmianka o niej, jednak po raz pierwszy światło dzienne ujrzały konkretne szczegóły na jej temat.

Jak tłumaczy portal Android Authority, podstawą funkcji Galaxy Claw będzie właśnie Personal Agent Core (PAC) – mechanizm, który umożliwi Galaxy AI wykonywanie zadań poprzez współpracę z aplikacjami i narzędziami na urządzeniu, a także połączonymi usługami. Wśród nich wymieniane są między innymi (w nawiasie znajduje się towarzyszący im opis):

Kalendarz (Przeglądaj, twórz i zarządzaj wydarzeniami),

Kontakty (Przeglądaj i zarządzaj kontaktami),

Galeria (Przeglądaj zdjęcia i filmy),

Gmail (Przeglądaj i zarządzaj e-mailami),

Wiadomości (Przeglądaj i wysyłaj wiadomości),

Powiadomienia (Przeglądaj powiadomienia),

Perplexity (Szukaj w sieci),

Telefon (Wykonuj i zarządzaj połączeniami),

Dyktafon (Nagrywaj i zarządzaj nagraniami).

Z przeanalizowanego kodu wynika również, że z użyciem Galaxy Claw użytkownicy będą mogli stworzyć swego rodzaju harmonogram (plan) działania określonej funkcji – ustalić, w jakich okolicznościach ma się aktywować, jak często i co dokładnie robić. W razie potrzeby możliwe ma być też ręczne uruchomienie ustalonego wcześniej scenariusza. Ta automatyzacja może jednak nie działać zgodnie z oczekiwaniami po uruchomieniu funkcji oszczędzania energii.

Serwis Android Authority odkrył także powiązania Galaxy Claw z Daily Brief, Device Cleaner, Travel Planner i dedykowanym widżetem, aczkolwiek nie podano szczegółów.

Czy funkcja Galaxy Claw będzie płatna?

Ostatnio dużo mówi się o tym, że Samsung zacznie pobierać opłatę za korzystanie z Galaxy AI. Serwis SamMobile opublikował listę funkcji, które będą dostępne wyłącznie dla płacących użytkowników i Galaxy Claw znajduje się wśród nich (obok Bixby Actions, Daily Briefing, generowania wideo ze zdjęć i większych limitów dla funkcji wykorzystujących AI).

Portal SamMobile podaje też, że Samsung przygotowuje trzy dodatkowo płatne limity dla Galaxy AI:

Starter – 10000 kredytów,

Plus – 20000 kredytów,

Pro – 50000 kredytów.

Użytkownicy będą mogli dokupić je osobno (obok subskrypcji Galaxy AI Premium) po wykorzystaniu dostępnych za darmo kredytów, a termin ich ważności ma wynosić 3 lata. Jest też mowa o „poziomach wykorzystania” funkcji AI: