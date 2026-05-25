Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro oficjalnie zaprezentowane

Dziś w Chinach swoją oficjalną premierę miały dwa nowe smartfony marki Oppo – Reno 16 i Reno 16 Pro. Choć wiele je łączy, to również sporo dzieli.
Co łączy, a co dzieli smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro?
Smartfon Oppo Reno 16 to jest bardziej kompaktowy za sprawą wykorzystania wyświetlacza o przekątnej 6,32 cala (vs 6,78 cala). W dodatku jego ekran oferuje wyższe PWM – 3840 Hz (vs 2160 Hz). Na przód obu smartfonów trafił taki sam aparat – 50 Mpix. Na tyle również jest podobnie (200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix), aczkolwiek smartfon Oppo Reno 16 Pro ma „gimbalową” stabilizację obrazu (a nie tylko dwuosiową).
Wersja z dopiskiem „Pro” otrzymała też wydajniejszy procesor (MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 8550 Super) i akumulator o nieco większej pojemności (7000 mAh vs 6700 mAh), który dodatkowo można ładować indukcyjnie z mocą 50 W.
Oppo Reno 16 vs Oppo Reno 16 Pro – porównanie specyfikacji
|Oppo Reno 16
(wersja chińska)
|Oppo Reno 16 Pro
(wersja chińska)
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,32 cala
2640×1216 pikseli
460 ppi
120 Hz
PWM 3840 Hz
jasność do 3600 nitów
|AMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
120 Hz
PWM 2160 Hz
jasność do 3600 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8550 Super 3,4 GHz
|MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz
|RAM
|12/16 GB
LPDDR5/LPDDR5X
|12/16 GB
LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB/1 TB
UFS 3.1
|256/512 GB
UFS 3.1
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|Akumulator
|6700 mAh
|7000 mAh
|Ładowanie
|Przewodowe do 80 W
|Przewodowe do 80 W
Indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
f/2.0
18 mm
100° FOV
|50 Mpix
f/2.0
18 mm
100° FOV
|Aparat na tyle
|– główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS (dwuosiowa)
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS, 3,5x zoom optyczny
|– główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS „gimbalowa”
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS (dwuosiowa), 3,5x zoom optyczny
|Nagrywanie wideo
|Do 4K w 60 klatkach na sekundę
|Do 4K w 60 klatkach na sekundę
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|Głośniki stereo
|NIE
|NIE
|Wymiary
|151,21×72,42×8,2-8,36 mm
(w zależności od wersji)
|161,31×76,46×7,7-7,86 mm
(w zależności od wersji)
|Waga
|188-191 gramów
(w zależności od wersji)
|205-207 gramów
(w zależności od wersji)
|Odporność
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|System operacyjny
|Android 16
ColorOS 16
|Android 16
ColorOS 16
Cena Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro (w Chinach)
Oppo Reno 16
- 12/256 GB – 3499 juanów (równowartość około 1870 złotych)
- 12/512 GB – 3999 juanów (~2140 złotych)
- 16/256 GB – 3899 juanów (~2090 złotych)
- 16/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)
- 16 GB/1 TB – 4899 juanów (~2620 złotych)
Oppo Reno 16 Pro
- 12/256 GB – 4499 juanów (~2410 złotych)
- 12/512 GB – 4899 juanów (~2620 złotych)
- 16/512 GB – 5299 juanów (~2840 złotych)
Smartfony z serii Oppo Reno 16 powinny być dostępne również poza Chinami, aczkolwiek prawdopodobnie nie z takimi samymi parametrami jak w ojczyźnie producenta.