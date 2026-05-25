Oppo Reno 16 Pro (źródło: Oppo)
Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro oficjalnie zaprezentowane

Grzegorz Dąbek·
Dziś w Chinach swoją oficjalną premierę miały dwa nowe smartfony marki Oppo – Reno 16 i Reno 16 Pro. Choć wiele je łączy, to również sporo dzieli.

Co łączy, a co dzieli smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro?

Smartfon Oppo Reno 16 to jest bardziej kompaktowy za sprawą wykorzystania wyświetlacza o przekątnej 6,32 cala (vs 6,78 cala). W dodatku jego ekran oferuje wyższe PWM – 3840 Hz (vs 2160 Hz). Na przód obu smartfonów trafił taki sam aparat – 50 Mpix. Na tyle również jest podobnie (200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix), aczkolwiek smartfon Oppo Reno 16 Pro ma „gimbalową” stabilizację obrazu (a nie tylko dwuosiową).

Oppo Reno 16 (źródło: Oppo)

Wersja z dopiskiem „Pro” otrzymała też wydajniejszy procesor (MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 8550 Super) i akumulator o nieco większej pojemności (7000 mAh vs 6700 mAh), który dodatkowo można ładować indukcyjnie z mocą 50 W.

Oppo Reno 16 Pro (źródło: Oppo)

Oppo Reno 16 vs Oppo Reno 16 Pro – porównanie specyfikacji

Oppo Reno 16
(wersja chińska)		Oppo Reno 16 Pro
(wersja chińska)
WyświetlaczAMOLED
6,32 cala
2640×1216 pikseli
460 ppi
120 Hz
PWM 3840 Hz
jasność do 3600 nitów		AMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
120 Hz
PWM 2160 Hz
jasność do 3600 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8550 Super 3,4 GHzMediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz
RAM12/16 GB
LPDDR5/LPDDR5X		12/16 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256/512 GB/1 TB
UFS 3.1		256/512 GB
UFS 3.1
Slot na microSDNIENIE
Akumulator6700 mAh7000 mAh
ŁadowaniePrzewodowe do 80 WPrzewodowe do 80 W
Indukcyjne do 50 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0
18 mm
100° FOV		50 Mpix
f/2.0
18 mm
100° FOV
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS (dwuosiowa)
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS, 3,5x zoom optyczny		– główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS „gimbalowa”
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS (dwuosiowa), 3,5x zoom optyczny
Nagrywanie wideoDo 4K w 60 klatkach na sekundęDo 4K w 60 klatkach na sekundę
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoNIENIE
Wymiary151,21×72,42×8,2-8,36 mm
(w zależności od wersji)		161,31×76,46×7,7-7,86 mm
(w zależności od wersji)
Waga188-191 gramów
(w zależności od wersji)		205-207 gramów
(w zależności od wersji)
OdpornośćIP66, IP68, IP69, IP69KIP66, IP68, IP69, IP69K
System operacyjnyAndroid 16
ColorOS 16		Android 16
ColorOS 16

Cena Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro (w Chinach)

Oppo Reno 16

  • 12/256 GB – 3499 juanów (równowartość około 1870 złotych)
  • 12/512 GB – 3999 juanów (~2140 złotych)
  • 16/256 GB – 3899 juanów (~2090 złotych)
  • 16/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)
  • 16 GB/1 TB – 4899 juanów (~2620 złotych)

Oppo Reno 16 Pro

  • 12/256 GB – 4499 juanów (~2410 złotych)
  • 12/512 GB – 4899 juanów (~2620 złotych)
  • 16/512 GB – 5299 juanów (~2840 złotych)

Smartfony z serii Oppo Reno 16 powinny być dostępne również poza Chinami, aczkolwiek prawdopodobnie nie z takimi samymi parametrami jak w ojczyźnie producenta.

