Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro oficjalnie zaprezentowane

Dziś w Chinach swoją oficjalną premierę miały dwa nowe smartfony marki Oppo – Reno 16 i Reno 16 Pro. Choć wiele je łączy, to również sporo dzieli.

Co łączy, a co dzieli smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro?

Smartfon Oppo Reno 16 to jest bardziej kompaktowy za sprawą wykorzystania wyświetlacza o przekątnej 6,32 cala (vs 6,78 cala). W dodatku jego ekran oferuje wyższe PWM – 3840 Hz (vs 2160 Hz). Na przód obu smartfonów trafił taki sam aparat – 50 Mpix. Na tyle również jest podobnie (200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix), aczkolwiek smartfon Oppo Reno 16 Pro ma „gimbalową” stabilizację obrazu (a nie tylko dwuosiową).

Oppo Reno 16 (źródło: Oppo)

Wersja z dopiskiem „Pro” otrzymała też wydajniejszy procesor (MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 8550 Super) i akumulator o nieco większej pojemności (7000 mAh vs 6700 mAh), który dodatkowo można ładować indukcyjnie z mocą 50 W.

Oppo Reno 16 Pro (źródło: Oppo)

Oppo Reno 16 vs Oppo Reno 16 Pro – porównanie specyfikacji

Oppo Reno 16

(wersja chińska) Oppo Reno 16 Pro

(wersja chińska) Wyświetlacz AMOLED

6,32 cala

2640×1216 pikseli

460 ppi

120 Hz

PWM 3840 Hz

jasność do 3600 nitów AMOLED

6,78 cala

2772×1272 piksele

450 ppi

120 Hz

PWM 2160 Hz

jasność do 3600 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8550 Super 3,4 GHz MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz RAM 12/16 GB

LPDDR5/LPDDR5X 12/16 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB/1 TB

UFS 3.1 256/512 GB

UFS 3.1 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 6700 mAh 7000 mAh Ładowanie Przewodowe do 80 W Przewodowe do 80 W

Indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 50 Mpix

f/2.0

18 mm

100° FOV 50 Mpix

f/2.0

18 mm

100° FOV Aparat na tyle – główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS (dwuosiowa)

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS, 3,5x zoom optyczny – główny 200 Mpix (f/1.8), 24 mm, OIS „gimbalowa”

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), 16 mm, 116° FOV

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8), 80 mm, OIS (dwuosiowa), 3,5x zoom optyczny Nagrywanie wideo Do 4K w 60 klatkach na sekundę Do 4K w 60 klatkach na sekundę Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo NIE NIE Wymiary 151,21×72,42×8,2-8,36 mm

(w zależności od wersji) 161,31×76,46×7,7-7,86 mm

(w zależności od wersji) Waga 188-191 gramów

(w zależności od wersji) 205-207 gramów

(w zależności od wersji) Odporność IP66, IP68, IP69, IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K System operacyjny Android 16

ColorOS 16 Android 16

ColorOS 16

Cena Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro (w Chinach)

Oppo Reno 16

12/256 GB – 3499 juanów (równowartość około 1870 złotych)

12/512 GB – 3999 juanów (~2140 złotych)

16/256 GB – 3899 juanów (~2090 złotych)

16/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)

16 GB/1 TB – 4899 juanów (~2620 złotych)

Oppo Reno 16 Pro

12/256 GB – 4499 juanów (~2410 złotych)

12/512 GB – 4899 juanów (~2620 złotych)

16/512 GB – 5299 juanów (~2840 złotych)

Smartfony z serii Oppo Reno 16 powinny być dostępne również poza Chinami, aczkolwiek prawdopodobnie nie z takimi samymi parametrami jak w ojczyźnie producenta.