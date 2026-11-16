Abonament taniej o nawet 30 złotych. Ruszyła nowa promocja na Black Weeks

Kolejny operator przygotował promocję na abonament komórkowy z okazji Black Weeks. Równocześnie wprowadził istotne zmiany w swojej ofercie.

Promocja na abonament komórkowy na Black Weeks 2026 w Netia

Od dziś, 16 listopada 2026 roku, obowiązuje promocja na abonament komórkowy, w ramach którego klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 60 GB internetu w Polsce, a także 10,5 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Jego cena została obniżona do 25 złotych miesięcznie.

Standardowo jego cena dla klientów, posiadających inne usługi w Netii, wynosi 30 złotych miesięcznie, natomiast osoby, które chciałyby wykupić tylko ww. abonament komórkowy, musiałyby zapłacić aż 30 złotych miesięcznie więcej.

Nowa oferta abonamentów komórkowych w Netia

Równocześnie Netia zmodyfikowała swoją ofertę abonamentów komórkowych – zmniejszyła liczbę dostępnych opcji z 4 do 3. Oprócz abonamentu z paczką 60 GB internetu, dostępny jest również pakiet ze 100 GB internetu oraz internetem bez limitu danych. Ich standardowe ceny dla klientów Netii wynoszą odpowiednio 30, 40 i 60 złotych miesięcznie.

Klienci, którzy zdecydują się przenieść numer od innego operatora, nie będą musieli płacić abonamentu przez pierwsze 3 miesiące. A jeśli do tego dokupią drugi numer, to wówczas Netia przyzna 100% rabatu na abonament (na ten drugi numer) przez 6 pierwszych miesięcy.

Niezdecydowanych Netia zachęca do przetestowania usług komórkowych za darmo. Aby skorzystać z tej oferty, należy podpisać umowę na internet z telewizją na 24 miesiące i przenieść numer komórkowy z innej sieci. Wówczas klient nie będzie musiał płacić abonamentu za usługi komórkowe przez 6 pierwszych miesięcy, a w dodatku w tym okresie może bez żadnych konsekwencji zrezygnować z usługi mobilnej.

Jeżeli jednak zdecyduje się dalej korzystać z abonamentu komórkowego w Netii, wówczas miesięczna opłata za pakiet z 60 GB internetu wyniesie 35 złotych, za opcję ze 100 GB internetu – 45 złotych, a za taryfę z internetem bez limitu – 65 złotych (w każdym przypadku opłata zacznie być pobierana od 7. miesiąca).

Przy okazji operator przypomina, że Netia korzysta z zasięgu Plusa, który rozpoczął proces wyłączania sieci 3G w Polsce.