Smartfony Oppo Reno 16 dotarły do Europy. Pokiereszowane

Chińska premiera serii Oppo Reno 16 odbyła się pod koniec maja 2026 roku. Dokładnie miesiąc później smartfony spod tego znaku zawitały do Europy. Tak jak wskazywały na to nieoficjalne doniesienia, ich specyfikacja po przekroczeniu granicy uległa zmianie. Wciąż jednak są to interesujące modele ze średniej półki.

Smartfony Oppo Reno 16 i Reno 16 Pro zadebiutowały w Europie. Są wyraźnie inne niż w Chinach

Smartfon Oppo Reno 16 ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapragon 7 Gen 4, 8 GB RAM typu LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1. Dorzuca do tego akumulator o pojemności 6000 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W, a do wyświetlania obrazu służy stosunkowo nieduży, bo 6,32-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów (HBM).

Z przodu urządzenia zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0), a z tyłu znalazło się miejsce na kolejne trzy oczka o tej samej rozdzielczości. Główne (f/1.8) i teleobiektyw (f/2.8) oferują dodatkowo optyczną stabilizację obrazu (OIS), a całość uzupełnia moduł ultraszerokokątny (f/2.0).

Oppo Reno 16 (fot. Oppo)

W porównaniu do wersji chińskiej zmieniło się sporo – w Państwie Środka bowiem Oppo Reno 16 ma minimum 12 GB pamięci operacyjnej, wyraźnie wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 8550, główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.8) i akumulator o pojemności 6700 mAh.

Pomijając akumulator niemal dokładnie taką specyfikacją jak powyżej cechuje się europejska wersja smartfona Oppo Reno 16 Pro – chiński producent zdecydował się więc na swego rodzaju degradację wewnątrz serii.

Oppo Reno 16 Pro (fot. Oppo)

To też oznacza, że na Starym Kontynencie zabraknie więc w rodzinie najbardziej wypasionej konfiguracji (z 6,78-calowym wyświetlaczem, procesorem MediaTek Dimensity 9500s i akumulatorem o pojemności 7000 mAh obsługującym ładowanie indukcyjne). Spójrz…

Porównanie europejskich i chińskich wersji smartfonów Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro

Oppo Reno 16

(wersja europejska) Oppo Reno 16

(wersja chińska) Oppo Reno 16 Pro

(wersja europejska) Oppo Reno 16 Pro

(wersja chińska) Wyświetlacz 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1276 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm; 3,4 GHz) MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm; 3,4 GHz) MediaTek Dimensity 9500s (4 nm; 3,73 GHz) RAM 8 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 512 GB (UFS 3.1) 256 GB – 1 TB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 3.1) 256 / 512 GB (UFS 3.1) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6700 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4 NFC Wymiary 151,21×72,42×8,22-8,36 mm 151,21×72,42×8,2-8,36 mm 151,21×72,42×8,2-8,36 mm 161,31×76,46×7,7-7,86 mm Waga 177-188 gramów 185-189 gramów 185-189 gramów 205-207 gramów Odporność IP68 IP68 / IP69 / IP69K IP68 IP68IP68 / IP69 / IP69K

Za nami także europejska premiera Oppo Reno 16 FS i Reno 16 F

W Europie seria Oppo Reno 16 tworzona jest jeszcze przez dwa inne modele: z dopiskami FS i F. Między sobą różni je tylko ilość pamięci masowej (ten pierwszy ma 512 GB, a drugi 256 GB). Poza tym jednak mówimy o bliźniaczych konstrukcjach.

Oba smartfony również będą dość poręczne, choć zostały wyposażone w nieco większe wyświetlacze: 6,57 cala. Sercem urządzeń jest niżej się plasujący procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje 8 GB RAM, a długi czas działania zapewniać ma akumulator o pojemności 6500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W.

Oppo Reno 16 FS (fot. Oppo)

Wreszcie, system fotograficzny jest zbliżony do tego, co oferuje podstawowa Szesnastka, z tą tylko różnicą, że sensor sparowany z obiektywem ultraszerokokątnym ma nie 50 Mpix, lecz 8 Mpix.

Zestawmy więc ze sobą wszystkie modele, w kolejności od najmocniejszego…

Specyfikacja Oppo Reno 16 Pro, Reno 16, Reno 16 FS i Reno 16 F – porównanie

Oppo Reno 16 Pro Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 FS Oppo Reno 16 F Wyświetlacz 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,32 cala,

AMOLED, 2640×1216 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 1400 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm; 3,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz) RAM 12 GB (LPDDR5X) 8 GB (LPDDR5X) 8 GB (LPDDR4X) 8 GB (LPDDR4X) Pamięć masowa 512 GB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 3.1) 256 GB (UFS 3.1) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty z tyłu – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 151,21×72,42×8,2-8,36 mm 151,21×72,42×8,22-8,36 mm 158,16×74,93×8,44-8,58 mm 158,16×74,93×8,44-8,58 mm Waga 185-189 gramów 177-188 gramów 194-196 gramów 194-196 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Ile kosztują smartfony z serii Oppo Reno 16 w Europie?

Cała czwórka pojawiła się już w niemieckim sklepie Oppo. Sugerowane ceny przedstawiają się w następujący sposób:

Oppo Reno 16 Pro – 1099 euro (równowartość ~4710 złotych),

Oppo Reno 16 – 899 euro (~3855 złotych),

Oppo Reno 16 FS – 799 euro (~3425 złotych),

Oppo Reno 16 F – 699 euro (~2995 złotych).

W polskich sklepach jeszcze ich nie ma, ale można się spodziewać, że smartfony zadebiutują w naszym kraju w bardzo nieodległej przyszłości.