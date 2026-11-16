PKO BP ogłasza historyczną zmianę. To ważna wiadomość dla klientów

PKO BP przekazał ważną wiadomość dla ponad 12 milionów klientów. Zdecydowanie warto o tym wiedzieć, ponieważ cyberprzestępcy mogą próbować wykorzystać tę historyczną zmianę.

PKO BP zmienia nazwę aplikacji i bankowości internetowej. To koniec IKO i iPKO

PKO Bank Polski oficjalnie poinformował dziś, że jeszcze w 2026 roku dokona się historyczna zmiana. Na przestrzeni najbliższych tygodni aplikacja IKO zacznie działać pod nazwą aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego (na ekranach smartfonów klienci zobaczą po prostu PKO), a serwis iPKO będzie wkrótce funkcjonował jako serwis internetowy PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski zmieni nazwę aplikacji IKO na PKO (źródło: PKO BP)

Nazwa IKO pozostaje ważną częścią naszej historii, w ramach której staliśmy się liderem cyfrowej bankowości, ale odrębna marka kanału cyfrowego przestała mieć strategiczne uzasadnienie. Marcin Szymkowiak, dyrektor Pionu Marketingu w PKO Banku Polskim

Zmiana nazewnictwa dotyczy nie tylko produktów kierowanych do klientów indywidualnych, ale też firmowych. W najbliższych miesiącach aplikacja i serwis internetowy iPKO biznes zmienią nazwę na PKO Biznes.

Nowa nazwa i nowe logo aplikacji PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych pojawią się po zainstalowaniu wersji 3.192. Nie zmienią się natomiast adresy, pod którymi dostępna jest bankowość internetowa. Wciąż będzie to:

www.ipko.pl dla klientów indywidualnych,

www.ipkobiznes.pl dla klientów firmowych.

Planowane jest zaś wprowadzenie zmian w warstwie wizualnej – zmieni się wygląd strony logowania do serwisu internetowego PKO Banku Polskiego (nowe tło, aktualności po prawej stronie). W przypadku serwisu PKO Biznes zmieni się również jego wygląd – nawigacja ma być bardziej intuicyjna, a dostęp do najważniejszych funkcji łatwiejszy.

Równocześnie PKO Bank Polski zamierza zmienić nazwę internetowego kantoru walutowego dla firm – z iPKO dealer na PKO Dealer.

Klienci PKO BP powinni zachować czujność

PKO BP informuje, że choć zmienią się nazwy aplikacji i bankowości internetowej oraz (częściowo) wygląd tej ostatniej, to nie trzeba pobierać nowej aplikacji ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności. To bardzo ważne, ponieważ przestępcy mogą chcieć wykorzystać tę historyczną zmianę, wysyłając do mieszkańców Polski wiadomości z informacją o (rzekomej) konieczności pobrania nowej aplikacji oraz linkiem, który w rzeczywistości posłuży do wyłudzenia danych osobowych i danych do logowania.

W przypadku otrzymania takiej wiadomości, trzeba ją bezwzględnie zignorować i skasować bez klikania w zawarte linki. PKO BP nie wysyła bowiem wiadomości (SMS i e-mail) zawierających linki do logowania czy pobrania aplikacji. Aplikację mobilną należy pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów – Google Play (Android) i Apple App Store (iOS).