Android 17 zadebiutował. Oto najważniejsze nowości

Google ogłosiło premierę Androida 17. Nowa wersja przynosi usprawnienia w wielozadaniowości, zmiany dla graczy i szereg innych ulepszeń.

Jakie nowe funkcje wprowadza Android 17?

Mamy już za sobą konferencję Google I/O 2026, która była poświęcona Gemini i sztucznej inteligencji. Poznaliśmy też zmiany w Wear OS 7. Czas więc przejść do innego, ważnego produktu z Mountain View – oto Android 17.

Android 17 właśnie zadebiutował, a Google pochwaliło się największymi nowościami w tegorocznej, dużej aktualizacji. Jedna z nich nazywa się Dymki i pozwala zmienić dowolną aplikację w niewielkie, pływające okno. W założeniach ma to ułatwić pracę na kilku aplikacjach jednocześnie i przełączanie się pomiędzy nimi.

Wystarczy nacisnąć i przytrzymać ikonę wybranej aplikacji, aby przekształciła się ona w dymek wyświetlany nad innymi aktywnymi oknami. Można zmienić rozmiar okna takiej apki, a także przełączyć ją w widok pełnoekranowy. Wypada jeszcze wspomnieć, że w przypadku urządzeń z dużymi ekranami dymki są przypinane do specjalnego paska na dole.

źródło: Google

Kolejne zmiany skupiają się na nagrywaniu ekranu i dodawaniu adnotacji. Google wprowadziło przeprojektowany pasek narzędzi, a także zadbało o sprawniejsze działanie. Z kolei funkcja Reakcje na ekranie pozwala dodać własny komentarz w formie wideo – użytkownik może nagrać siebie przednią kamerą, jednocześnie rejestrując obraz z ekranu smartfona.

źródło: Google

Android 17 ma też nową funkcję dla graczy, którzy zdecydowali się na urządzenia ze składanym ekranem. Otóż można wykorzystać jedną połowę ekranu do wyświetlania wirtualnego kontrolera, co w założeniach ma ułatwić sterowanie, szczególnie w bardziej dynamicznym tytułach. Dodatkowo, korzystając z zewnętrznego kontrolera, można dostosować rozgrywkę poprzez opcję mapowania przycisków. Do tego dochodzi wydajniejsze czyszczenie pamięci podczas grania w wysokiej rozdzielczości, co ma przełożyć się na ograniczenie spadków płynności obrazu.

źródło: Google

Użytkownicy powinni też docenić nowe funkcje związane z bezpieczeństwem i ochroną. Android 17 zapewnia większą kontrolę nad danymi – można przyznać aplikacjom tymczasowy dostęp do lokalizacji i udostępnić tylko wybrane kontakty. Ulepszona funkcja Oznacz jako zgubione w Find Hub pozwala zablokować zgubiony smartfon za pomocą danych biometrycznych. Oznacza to, że nawet jeśli złodziej zna kod dostępu, nie uzyska wglądu do danych i nie wyłączy śledzenia.

Na kilka słów zasługują również ulepszenia w funkcji Live Threat Detection, które mają zapewnić jeszcze skuteczniejsze blokowanie podejrzanych aplikacji i prób oszustwa. Odświeżony tryb ochrony zaawansowanej pomaga teraz chronić użytkowników przed skomplikowanymi zagrożeniami. Ponadto, aby powstrzymać złodzieja przed odgadnięciem kodu PIN, zmniejszono liczbę dozwolonych prób i wydłużono czas oczekiwania między nimi.

Android 17 wprowadza także opcję ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym, rozszerzenie kontroli rodzicielskiej na wszystkie urządzenia z Androidem, osobną regulację głośności dla asystenta oraz większą kontrolę nad rozbudowanym ciemnym motywem. System operacyjny zyskał również bardziej inteligentne limity pamięci dla aplikacji, co ma przełożyć się na lepszą wydajność urządzenia i dłuższy czas pracy baterii.

Android 17 już na pierwszych smartfonach

Google podaje, że Android 17 trafia już na wspierane urządzenia z serii Pixel. Później, w ciągu tego roku, pojawi się na wielu innych smartfonach.