Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 stawia wszystko na jedną kartę

Do portfolio tajwańskiego giganta na rynku półprzewodników dołączył nowy procesor MediaTek Dimensity 8550. Jest on kierowany do „inteligentnych” smartfonów z wyższej średniej półki.
Jaki jest nowy procesor MediaTek Dimensity 8550? (specyfikacja)
Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 bazuje na architekturze All Big Core, wykorzystując wyłącznie rdzenie Arm Cortex-A725. Są one jednak podzielone na trzy klastry, różniące się maksymalną częstotliwością taktowania:
- 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz,
- 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz,
- 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz.
Procesor MediaTek Dimensity 8550 obsługuje superszybkie pamięci LPDDR5X do 9600 Mbps, co w połączeniu z układem graficznym Arm Mali-G720 MC8 i technologią MediaTek HyperEngine ma wznieść granie na smartfonie na „wyższy poziom”.
Producent deklaruje, że procesor MediaTek Dimensity 8550 pozwoli na dłuższe, płynniejsze sesje w 120 klatkach na sekundę dzięki inteligentniejszej efektywności energetycznej, która przewyższa konkurencję. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji za sprawą NPU 880 oraz wsparcia dla Google Gemini Nano V3 i LLM Booster.
Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży też pamięci UFS 4 i MCQ oraz łączność Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax), a także aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix lub trzy po 32 Mpix (przy 30 klatkach na sekundę).
Producent z Tajwanu zapewnił też wsparcie dla nagrywania wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę oraz ekranów o rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz. Co więcej, procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży również nawet dwa ekrany.
Na rynku zadebiutowały już pierwsze smartfony z tym układem. Mowa tu o chińskiej wersji Honor 600 Pro oraz Oppo Reno 16 przeznaczonego na rynek chiński.
Porównanie: MediaTek Dimensity 8550 vs Dimensity 8500 vs Dimensity 8450
|MediaTek Dimensity 8550
|MediaTek Dimensity 8500
|MediaTek Dimensity 8450
|Proces litograficzny
|4 nm
|4 nm
|4 nm
|CPU
|– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz
|– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz
|– 1x Arm Cortex-A725 3,35 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725
|GPU
|Arm Mali-G720 MC8
|Arm Mali-G720 MC8
|Arm Mali-G720 MC7
|NPU
|MediaTek NPU 880
Wsparcie dla Google Gemini Nano V3 i LLM Booster
|MediaTek NPU 880
|MediaTek NPU 880
|RAM
|LPDDR5X
9600 Mbps
|LPDDR5X
9600 Mbps
|LPDDR5X
8533 Mbps
|Pamięć flash
|UFS 4 + MCQ
|UFS 4 + MCQ
|UFS 4 + MCQ
|Łączność
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|Aparaty
|– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|Nagrywanie wideo
|4K60 (3840×2160)
|4K60 (3840×2160)
|4K60 (3840×2160)
|Ekrany
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów