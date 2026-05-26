Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 stawia wszystko na jedną kartę

Do portfolio tajwańskiego giganta na rynku półprzewodników dołączył nowy procesor MediaTek Dimensity 8550. Jest on kierowany do „inteligentnych” smartfonów z wyższej średniej półki.

Jaki jest nowy procesor MediaTek Dimensity 8550? (specyfikacja)

Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 bazuje na architekturze All Big Core, wykorzystując wyłącznie rdzenie Arm Cortex-A725. Są one jednak podzielone na trzy klastry, różniące się maksymalną częstotliwością taktowania:

1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz,

3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz,

4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz.

Procesor MediaTek Dimensity 8550 obsługuje superszybkie pamięci LPDDR5X do 9600 Mbps, co w połączeniu z układem graficznym Arm Mali-G720 MC8 i technologią MediaTek HyperEngine ma wznieść granie na smartfonie na „wyższy poziom”.

Producent deklaruje, że procesor MediaTek Dimensity 8550 pozwoli na dłuższe, płynniejsze sesje w 120 klatkach na sekundę dzięki inteligentniejszej efektywności energetycznej, która przewyższa konkurencję. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji za sprawą NPU 880 oraz wsparcia dla Google Gemini Nano V3 i LLM Booster.

Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży też pamięci UFS 4 i MCQ oraz łączność Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax), a także aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix lub trzy po 32 Mpix (przy 30 klatkach na sekundę).

Producent z Tajwanu zapewnił też wsparcie dla nagrywania wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę oraz ekranów o rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz. Co więcej, procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży również nawet dwa ekrany.

Na rynku zadebiutowały już pierwsze smartfony z tym układem. Mowa tu o chińskiej wersji Honor 600 Pro oraz Oppo Reno 16 przeznaczonego na rynek chiński.

Porównanie: MediaTek Dimensity 8550 vs Dimensity 8500 vs Dimensity 8450