MediaTek Dimensity 8550 (źródło; MediaTek)
Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 stawia wszystko na jedną kartę

Grzegorz Dąbek·
Do portfolio tajwańskiego giganta na rynku półprzewodników dołączył nowy procesor MediaTek Dimensity 8550. Jest on kierowany do „inteligentnych” smartfonów z wyższej średniej półki.

Jaki jest nowy procesor MediaTek Dimensity 8550? (specyfikacja)

Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 bazuje na architekturze All Big Core, wykorzystując wyłącznie rdzenie Arm Cortex-A725. Są one jednak podzielone na trzy klastry, różniące się maksymalną częstotliwością taktowania:

  • 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz,
  • 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz,
  • 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz.

Procesor MediaTek Dimensity 8550 obsługuje superszybkie pamięci LPDDR5X do 9600 Mbps, co w połączeniu z układem graficznym Arm Mali-G720 MC8 i technologią MediaTek HyperEngine ma wznieść granie na smartfonie na „wyższy poziom”.

Producent deklaruje, że procesor MediaTek Dimensity 8550 pozwoli na dłuższe, płynniejsze sesje w 120 klatkach na sekundę dzięki inteligentniejszej efektywności energetycznej, która przewyższa konkurencję. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji za sprawą NPU 880 oraz wsparcia dla Google Gemini Nano V3 i LLM Booster.

Nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży też pamięci UFS 4 i MCQ oraz łączność Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax), a także aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix lub trzy po 32 Mpix (przy 30 klatkach na sekundę).

Producent z Tajwanu zapewnił też wsparcie dla nagrywania wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę oraz ekranów o rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz. Co więcej, procesor MediaTek Dimensity 8550 obsłuży również nawet dwa ekrany.

Na rynku zadebiutowały już pierwsze smartfony z tym układem. Mowa tu o chińskiej wersji Honor 600 Pro oraz Oppo Reno 16 przeznaczonego na rynek chiński.

Porównanie: MediaTek Dimensity 8550 vs Dimensity 8500 vs Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8550MediaTek Dimensity 8500MediaTek Dimensity 8450
Proces litograficzny4 nm4 nm4 nm
CPU– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz		– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz		– 1x Arm Cortex-A725 3,35 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725
GPU Arm Mali-G720 MC8Arm Mali-G720 MC8Arm Mali-G720 MC7
NPUMediaTek NPU 880
Wsparcie dla Google Gemini Nano V3 i LLM Booster		MediaTek NPU 880MediaTek NPU 880
RAMLPDDR5X
9600 Mbps		LPDDR5X
9600 Mbps		LPDDR5X
8533 Mbps
Pamięć flashUFS 4 + MCQUFS 4 + MCQUFS 4 + MCQ
Łączność5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4		5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4		5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
Aparaty– 3x 32 Mpix @ 30 fps– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps		– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
Nagrywanie wideo4K60 (3840×2160)4K60 (3840×2160)4K60 (3840×2160)
EkranyWQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów		WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów		WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów
