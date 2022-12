Tym smartfonem OPPO może wkrótce odbić klientów Samsungowi w Polsce

Skąd to przypuszczenie, że chiński producent może zagrozić Samsungowi? Istnieją dwie przesłanki. Pierwsza – nowy smartfon pojawi się w Polsce. Druga – urządzenie będzie tańsze niż koreański odpowiednik.

OPPO Inno Day 2022 za rogiem

Chiński gigant ogłosił dziś światu, że doroczna impreza technologiczna firmy, Inno Day, wystartuje w formie wirtualnej 14 grudnia 2022 roku. Tegoroczny motyw brzmi „Empowering a Better Future” (Tworzenie Lepszej Przyszłości – tłum. włas.). Według notatki prasowej OPPO skupi się tego dnia na pokazaniu kilku nowych technologii, skupionych wokół „Smart Inicjatywy” firmy – smart rozrywki, smart produktywności, smart zdrowia oraz smart uczenia się. Oczywiście osoby śledzące informacje od kilku tygodni czekają na wydarzenie z zupełnie innego powodu – premiery nowych składanych urządzeń z serii Find N.

Źródło: OPPO

Oczywiście ci, którzy naprawdę nie mogą się doczekać debiutu OPPO Find N2 oraz Find N2 Flip, docierają do pewnych informacji wcześniej, i ku uciesze największych fanów, dzielą się nimi ze światem. Na profilu Yogesh Brara, jednego z informatorów funkcjonujących na Twitterze, pojawiła się krótka notka dotycząca specyfikacji Find N2 Flip. Według jego wpisu parametry urządzenia można skrótowo opisać w ten sposób:

Główny, 6,8-calowy wyświetlacz OLED Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz,

Dodatkowy ekran zewnętrzny, 3,2 cala OLED i odświeżanie o wartości 60 Hz,

Układ mobilny MediaTek Dimensity 9000+,

Tylny zestaw aparatów: szerokokątny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix,

Przednia kamerka 32 Mpix,

Procesor neuronowy MariSilicon X,

Android 13 z nakładką ColorOS 13,

Akumulator 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 44 W.

Pokrywa się to z wcześniejszymi doniesieniami dot. specyfikacji Find N2 Flip. Wisienką na torcie jest natomiast sugestia, że będzie dostępny globalnie w pierwszym kwartale 2023 roku. Oznaczałoby to, że składany OPPO może trafić po raz pierwszy do Polski w ramach oficjalnej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Słowa Yogesha potwierdza inny informator z Twittera, Ice universe, choć przy okazji studzi on oczekiwania fanów OPPO czekających na konkurencję dla Samsunga Galaxy Z Fold 4. O ile bowiem Find N2 Flip miałby być dostępny globalnie, o tyle konstrukcja z ogromnym ekranem w środku ponownie nie trafiłaby do oficjalnej dystrybucji poza Chinami.

W ramach przypomnienia: przedpremierowe doniesienia opisują Find N2 jako smartfon z 7,1-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 1920×1792 piksele i częstotliwości odświeżania 120 Hz wewnątrz oraz 5,54-calowym o rozdzielczości 2120×1080 pikseli i tej samej wartości odświeżania na zewnątrz. OPPO ma też zastosować procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i akumulator o pojemności 4520 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W.

Aparat wewnątrz składanego ekranu ma pochwalić się rozdzielczością 32 Mpix, podczas gdy na zewnątrz firma umieści trzy aparaty: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 Mpix oraz teleobiektyw z sensorem 13 lub 12 Mpix.

Na pocieszenie Ice universe podaje również, że OPPO Find N2 Flip nie będzie droższy niz Samsung Galaxy Z Flip 4. Być może pozycja Chińczyków w pozostałej części globu jest jeszcze zbyt słaba, aby premiera godnego (przynajmniej na papierze) konkurenta Galaxy Z Fold na siebie zarobiła. Zamiast tego wypuszczą na globalne rynki urządzenie, które może nie szokować specyfikacją, za to przyciągnie klientów przystępniejszą ceną.

Jakie dokładne plany na 2023 rok szykuje chiński gigant, dowiemy się już 14 i 15 grudnia o godz. 9:00 czasu polskiego – w obu dniach konferencja startuje o tej samej godzinie i będzie można ją oglądać online na oficjalnej stronie internetowej firmy. Szczegóły dotyczące składaków zostaną przedstawione 15 grudnia.