Plus ma bezkonkurencyjną promocję na hitowego Samsunga

Operator sieci Plus rozpoczyna właśnie drugi tydzień weekendowych okazji w swoim sklepie internetowym. W tym tygodniu promocją objęty został hitowy Samsung Galaxy A53 5G, którego możecie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Samsung Galaxy A53 5G w bezkonkurencyjnej cenie

Smartfony z serii Galaxy A zawsze sprzedawały się jak ciepłe bułeczki, głównie za sprawą stosunku możliwości do relatywnie niskiej względem flagowców ceny. Jednym z ostatnich przykładów jest Galaxy A52s 5G, a teraz nie inaczej jest z obecnie najnowszym Galaxy A53 5G.

Plus już drugi tydzień promuje swoją akcję weekendowych okazji. Tym razem w specjalnej ofercie można kupić Samsunga Galaxy A53 5G 6/128 GB. Kupując go w ofercie ratalnej, na start zapłacicie złotówkę, a potem 36 rat po 46,33 złotych każda, co łącznie daje 1668,88 złotych. Obecnie w sklepach można kupić go w różnych cenach, a niektóre życzą sobie za niego nawet 2099 złotych. Propozycja Plusa jest niższa od cen u oficjalnych dystrybutorów o co najmniej 130 złotych.

Abonament z podwojoną liczbą GB

Kupując Galaxy A53 5G w Plusie, można wybrać przy tym ofertę abonamentową. I tutaj Plus również ma specjalną promocję, nad którą warto się pochylić. Wybierając abonament za kwotę co najmniej 55 złotych miesięcznie, klient otrzymuje dwa razy większy pakiet danych niż w regularnej ofercie, wraz z dostępem do sieci 5G. Ponadto można uzyskać dostęp do platformy streamingowej Disney+ przez nawet dwa lata w cenie abonamentu.

fot. Plus

Oprócz tego z wyżej wymienionymi promocjami łączy się dodatkowa oferta, dzięki której abonament dla bliskich będzie kosztował jedynie 1 złoty przez nawet 15 miesięcy trwania umowy. Oferta ta wydaje się być naprawdę warta uwagi, zwłaszcza okazyjna cena na Samsunga Galaxy A53.

Osoby nią zainteresowane będą jednak musiały się pośpieszyć, ponieważ promocja potrwa tylko przez cztery dni – od dzisiaj, 8 grudnia, do 11 grudnia 2022 roku włącznie. Warto też dodać, że nie jest ona dostępna w salonach Plusa, a wyłącznie w sklepie internetowym plus.pl.