„Harry i Meghan” od dziś na Netflixie. Konkurencja nie ma szans

Chyba nikogo nie dziwi już fakt, że Netflix króluje w naszym kraju w rankingach popularności i to z niemałą przewagą nad konkurencją. Do tego premiera nowego, głośnego serialu „Harry i Meghan” może jeszcze bardziej przyczynić się do wzrostu jego popularności. Jak inne serwisy VOD wypadają na tle amerykańskiego giganta?

„Harry i Meghan” to wyczekiwany przez wielu serial dokumentalny

Serial „Harry i Meghan” to najnowszy dokument Netflixa. Wyreżyserowała go Liz Garbus, która ma na koncie dwie nominacje do Oscara. Hitem okazał się przecież serial opowiadający o życiu Elżbiety II – czy tak samo będzie w przypadku opowieści o księciu Harrym? Jak cała historia brytyjskiej rodziny królewskiej, również i ta opowieść jest pełna kontrowersji.

W najnowszym serialu dokumentalnym, składającym się z sześciu odcinków, poznamy historię początków związku brytyjskiego księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle. W dokumencie występują sami Harry i Meghan, którzy zapowiadają, że „nikt nie zna całej prawdy”. W udostępnionym przez platformę zwiastunie serii pojawiają się także ujęcia księżną Dianą, co sugeruje, że sytuacje będą do siebie porównywane.

Pierwsza część serialu zadebiutuje na platformie już dzisiaj, a kolejne odcinki pojawią się na niej 15 grudnia 2022 grudnia.

Netflix bije w Polsce konkurencje na głowę

Według najnowszych wyników badania Mediapanel za listopad 2022 roku, Netflix jest w Polsce najpopularniejszym serwisem streamingowym. Amerykańska platforma miała w ubiegłym miesiącu aż 13,03 mln użytkowników, co przełożyło się na 43,87% wszystkich polskich internautów. Każdy z nich spędził na platformie średnio 6 godzin, 7 minut i 56 sekund. To spory wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, w którym Netflix przyciągnął do siebie 12,81 mln realnych użytkowników, którzy spędzili w platformie średnio 5 godzin, 55 minut i 51 sekund.

Od początku pandemii koronawirusa Netflix nie schodzi z prowadzenia pod względem popularności i jest zdecydowanym liderem rynku VOD w Polsce. Jak na jego tle wypadają inne platformy? W porównaniu do poprzedniego rankingu pozostałe serwisy znajdujące się na podium zamieniły się miejscami.

W listopadzie 2022 roku drugim najpopularniejszym w Polsce VOD było HBO Max, który pozyskał 4,73 mln użytkowników, 15,94% zasięgu oraz godzinę, 48 minut i 22 sekund średniego czasu oglądania. Podium zamyka Disney+ z 4,46 mln oglądających, 15,01% zasięgu oraz 3 godzinami, 5 minutami i 26 sekundami średniego czasu korzystania z serwisu.

Oglądalność pozostałych platform prezentuje się następująco: