Z nową aplikacją eobuwie.pl łatwo znajdziesz dobrego kozaka

Jesienna pogoda rozpieszcza nas ciepłem, słońcem i bezchmurnym niebem. Aż chciałoby się wyjść na grzyby i znaleźć jakiegoś kozaka czy innego rydza. Dzięki nowej aplikacji eobuwie łatwiej i przyjemniej kupicie obuwie, któremu niestraszne runo leśne.

Polacy i m-commerce

Nie jest to oczywiście literówka. M-commerce to wydzielona część działu handlu internetowego, gdzie dużą rolę odgrywają urządzenia mobilne oraz dedykowane aplikacje. Według raportu „E-commerce w Polsce 2021”, przeprowadzonego przez Gemius Polska, 76% ankietowanych wskazało smartfon jako urządzenie, na którym dokonuje zakupów.

Choć dokument nie wspomina stricte o aplikacjach, to większość z Was wie, że najwygodniejszą metodą mobilnych zakupów jest korzystanie z dedykowanych aplikacji konkretnych sklepów. Z tej sytuacji zdaje sobie również sprawę Modivo, właściciel sklepu eobuwie.pl, dlatego przygotował dla swoich użytkowników nową aplikację.

Aplikacja eobuwie.pl (źródło: Sklep Google Play)

eobuwie.pl – zmiany na lepsze

Od teraz użytkownicy mogą liczyć na zmodernizowaną szatę graficzną. W procesie jej tworzenia zaangażowana była część klientów sklepu. Sam wygląd to jednak nie wszystko. Od teraz korzystanie z opcji „Rezerwuj i Przymierz” jest wygodniejsze i przede wszystkim szybsze. Algorytmy sztucznej inteligencji usprawnią system rekomendowanych produktów, dzięki czemu program częściej poleci Wam produkty odpowiadające Waszym preferencjom. Podpowiedzi od teraz pojawiają się na stronie głównej aplikacji, od razu po zalogowaniu się.

W udostępnionej wersji użytkownicy znajdą wiele udogodnień i przydatnych funkcji, które nie tylko usprawnią przebieg zakupów w sklepach online eobuwie.pl, ale także pomogą nam dotrzeć do klientów z jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertą. Bartłomiej Sobczak, dyrektor ds. Rozwoju Platform e-commerce w MODIVO S.A.

Ważnym usprawnieniem jest sekcja dostaw i przesyłek. Od teraz użytkownicy mogą wyszukać za pomocą aplikacji najbliższe Paczkomaty InPost lub znaleźć punkt odbioru paczki z listy.

Jeżeli nie jesteście przekonani do wprowadzonych zmian, starsza wersja aplikacji pozostanie jeszcze przez jakiś czas w obiegu wśród starszych klientów. Ci, którzy właśnie zakładają konto w serwisie, skorzystają wyłącznie z najnowszej wersji. Jestem jednak pewny, że wszyscy zgodnie uznają, iż wprowadzone zmiany to same pozytywy.

Aplikację eobuwie.pl można pobrać ze Sklepu Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store.