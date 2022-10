Allegro wprowadza zmiany. Płatny zwrot DPD to tylko jedna z nich

W zeszłym tygodniu Allegro zapowiedziało nowy cennik usług dostawy przesyłek. Teraz polska platforma e-commerce wprowadza kolejne zmiany. Tym razem dotyczą one nowej opcji płatnego zwrotu zakupów oraz usług oferowanych przez serwis.

Aktualizacja cennika

Największa polska platforma e-commerce zaktualizowała cennik dostaw swoich zamówień, który będzie obowiązywać już od 1 listopada 2022 roku. Wzrosną m.in. ceny dostarczania zamówienia do Paczkomatów InPostu, automatów paczkowych One Box oraz do punktów DPD Pickup. Niemal wszystkie opcje dostawy będą droższe o złotówkę.

W swoim komunikacie firma poinformowała również, że tego samego dnia wejdzie w życie nowy cennik usług dodatkowych dla dostaw InPost – zarówno tych realizowanych w ramach usługi Smart!, jak i poza nią. Na przykład płatność za pobraniem podrożeje o 40 groszy i wyniesie od listopada 3,90 złotych, a cena weryfikacji wagi i wymiarów przesyłki wzrośnie z 12,30 złotych do 13,69 złotych. Podwyżkę cen odczują jednak głównie kupujący, którzy nie korzystają z usługi Smart!.

Stare-nowe usługi

Serwis Allegro poinformował kupujących o zmianach, które wejdą w życie 7 listopada br. Obejmą one m.in. aktualizację nazw niektórych usług. Odroczona płatność dla Firm będzie nosić nazwę Allegro Pay Business. Z kolei Program Ochrony Kupujących zmieni się w Allegro Protect.

To jednak nie tylko kosmetyczne zmiany. Warto przypomnieć, że serwis niedawno podniósł kwotę maksymalnej rekompensaty w ramach programu Protect. Wcześniej sięgała ona 10 tysięcy złotych, a teraz wynosi 20 tysięcy złotych. Zmienił się również czas, jaki kupujący mają na zgłoszenie szkody – ze 180 dni wydłużył się do aż 24 miesięcy. Co najważniejsze – z usługi może skorzystać każdy kupujący na platformie.

Płatny zwrot na Allegro

Kolejna nowość, zapowiedziana przez serwis, dotyczy zwrotu zakupów i zacznie obowiązywać od 5 grudnia 2022 roku. Zmiana będzie dotyczyć przede wszystkim kupujących, którzy nie korzystają z Allegro Smart!, a więc nie mają możliwości korzystać z darmowych zwrotów towaru w ramach tej usługi. Klient może zdecydować się na opcję płatnego zwrotu za pomocą Paczkomatów InPost lub samodzielnie wybrać przewoźnika. Zmieni się jednak cena tej usługi – z 10,99 złotych podrożeje ona do 12,99 złotych.

Ponadto firma udostępni kolejną, płatną metodę zwrotu, dostępną dla wszystkich, w tym użytkowników Smart! – kurier DPD. Ma być to bardzo proste – serwis informuje, że wystarczy w zakładce Moje zakupy wybrać zamówienie, które chce się odesłać, a następnie po kliknięciu w zwróć zakup wybrać zwrot kurierem. Usługa będzie kosztowała 19,99 złotych i nie będzie można jej zrealizować w punktach DPD Pickup points.

Ma być to również wygodna forma zwrotu. Przyjazd kuriera będzie można zamówić na konkretny dzień, pod wskazany adres. Nie trzeba drukować oraz naklejać etykiety na paczkę – tym zajmie się kurier, który odbierze zwracaną paczkę. Po nadaniu zwrotu klient będzie mógł w zakładce Moje zakupy znaleźć oś czasu ze statusami przesyłki oraz informację o zwrocie pieniędzy przez sprzedającego.

Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku zmiany cennika dostaw, również w tym wypadku zmiany obejmą przede wszystkim użytkowników, którzy nie korzystają z usługi Smart!, gdyż w jej ramach zwroty nadal pozostaną bezpłatne.