Play ma nową ofertę dla firm – kompleksowy zestaw za 60 złotych

Ostatnio Play zaanonsował nową ofertę na kartę, w ramach której można zyskać nawet 1400 GB internetu, jeśli klient spełni wszystkie warunki, postawione przed operatora. Teraz natomiast poinformowano o nowej, nie mniej atrakcyjnej propozycji dla klientów firmowych.

Nowa oferta Play dla firm

Najnowsza propozycja dla klientów biznesowych to kompleksowa oferta, ponieważ nie ogranicza się do tylko jednej karty SIM – operator zapewnia klientom firmowym aż dwie karty SIM. Na każdej z nich aktywowana jest taryfa z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 40 GB internetu mobilnego z pełną prędkością.

To jednak nie wszystko, ponieważ w skład tej oferty wchodzi także internet światłowodowy, który zapewni pobieranie danych z prędkością do 150 Mbit/s, a zatem w pełni wystarczającą do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. A jeśli ktoś robi to (tj. pracuje na własny rachunek) w miejscu zamieszkania, to „po godzinach” w wolnym czasie taka prędkość spokojnie pozwoli na swobodne oglądanie filmów i seriali na platformach VOD.

źródło: Biuro prasowe Play

Co więcej, każdy klient, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł również dokupić kolejne karty SIM z taką samą taryfą, tj. nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 40 GB z pełną prędkością za 25 złotych netto miesięcznie.

Warunki promocji – do kogo jest skierowana nowa oferta Play dla firm?

Jak każda promocja, tak i ta jest obwarowana kilkoma warunkami, które należy spełnić, aby z niej skorzystać. Przede wszystkim niniejsza oferta skierowana jest tylko do nowych klientów, tj. takich, którzy w dniu podpisania umowy nie mają żadnych usług w Play i nie są klientami UPC.

Promocja dotyczy zatem nowych klientów oraz takich, którzy przeniosą swój numer z innej sieci. Ponadto operator zastrzega, że opłata w wysokości 60 złotych netto miesięcznie (po rabatach – łącznie 23,14 złotych netto) to abonament za dwie karty SIM i internet światłowodowy (w Play na 25 miesięcy, w UPC na 24 miesiące) – potem cena wzrośnie o 30 złotych miesięcznie (o 15 złotych za dwie karty SIM w Play i 15 złotych na internet światłowodowy w UPC). Oczywiście mowa tu o sytuacji, jeśli umowa przejdzie na czas nieokreślony, gdyż można się spodziewać, że pod koniec okresu zobowiązania operator zadzwoni z nową ofertą.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że do umowy można dobrać smartfon i jeden klient może kupić tylko jeden zestaw w promocyjnej cenie.