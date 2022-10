Poznaliśmy polską cenę Xiaomi 12 Lite. Gdzie się podziały te tanie smartfony Xiaomi??

Xiaomi 12 Lite zadebiutował oficjalnie już w lipcu 2022 roku i wkrótce (w końcu) trafi do sprzedaży w Polsce. Już dziś wiemy, ile klientom w kraju nad Wisłą przyjdzie za niego zapłacić. Smartfon nie będzie tani – musicie przygotować się na dość duży wydatek.

Oto polska cena Xiaomi 12 Lite. Tanio już było

Smartfon jest dostępny dla klientów z całego świata od 13 lipca 2022 roku, lecz oficjalnie jeszcze nie został wprowadzony do Polski. To się jednak już wkrótce powinno zmienić, ponieważ Xiaomi 12 Lite pojawił się w cenniku T-Mobile. Podane przez operatora informacje wskazują, że do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafi konfiguracja z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a jej cena będzie wynosiła 2399 złotych.

Co ciekawe, w cenniku T-Mobile można zobaczyć również bundle, w skład którego wchodzi smartfon Xiaomi 12 Lite 5G 8/128 GB oraz zestaw Smart Home Sport 2 – jego cena również wynosi 2399 złotych, co może wskazywać, że operator przygotowuje specjalną promocję na start. Na zestaw Smart Home Sport 2 składają się waga Mi Body Composition Scale 2, opaska Smart Band 6 NFC i słuchawki bezprzewodowe TWS Redmi Buds 3 Lite. Jego standardowa cena to 499 złotych.

2399 złotych to wysoka cena, lecz trudno było spodziewać się niższej. Po pierwsze smartfony z serii Xiaomi (Mi) Lite 5G są coraz droższe. Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8/128 GB kosztował 1999 złotych, a Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB już 2099 złotych. Po drugie nowy smartfon kosztuje 449 dolarów, co obecnie jest równowartością ~2220 złotych (w momencie premiery było to o 100 złotych mniej). Po trzecie sytuacja na świecie nie daje nadziei, że będzie tak tanio jak kiedyś.

Aktualizacja: Xiaomi 12 Lite 8/128 GB jest dostępny również w sklepie internetowym Orange, i to w nieco niższej cenie, bo za 2299 złotych.

Co zaoferuje Xiaomi 12 Lite? (specyfikacja)

Nowy smartfon Xiaomi ma bardzo dobrą specyfikację techniczną – przyczepić można się jedynie do braku optycznej stabilizacji obrazu w aparacie głównym i wsparcia dla ładowania indukcyjnego, ale poza tym urządzenie spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników. Szczególnie gdy rozłożą jego spłatę na raty, dzięki czemu nie będą one aż tak wysokie (przy 24 to ~100 złotych miesięcznie).

Xiaomi 12 Lite oferuje m.in. 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który zapewnia obsługę do 68 mln kolorów (10-bit +2-bit) i HDR10+, a do tego potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 60 Hz i 120 Hz oraz próbkować dotyk z prędkością 240 Hz. Na dodatek jest jeszcze technologia Dolby Vision i 360° czujnik światła. Przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Pod maską Xiaomi 12 Lite znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 778G 2,4 GHz z modemem 5G wraz z kośćmi RAM LPDDR4X i UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować z mocą 67 W (zasilacz 67 W wchodzi w skład zestawu sprzedażowego). Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z MIUI 13, ma matowe wykończenie, wymiary 159,3×73,7×7,29 mm i waży 173 gramów.

Ponadto właściciele Xiaomi 12 Lite otrzymają do dyspozycji aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45) na przodzie i zestaw trzech na tyle: 108 Mpix + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, a także ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, emiter podczerwieni, dual SIM i podwójne głośniki z Dolby Atmos.