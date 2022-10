Odbierz 100 GB od Orange lub zyskaj 3 miesiące po 1 złoty w Orange Flex

Przyda Wam się dodatkowy pakiet internetu? Oczywiście że tak, szczególnie że możecie go dostać za darmo, jeśli tylko jesteście w gronie wybranych klientów Orange. Jeżeli natomiast szukacie dobrego pretekstu do zmiany operatora, to Orange Flex ma dla Was bardzo kuszącą ofertę.

100 GB za darmo dla (wybranych) klientów Orange

Zanim rzucicie się, żeby odebrać przysługujący Wam, darmowy pakiet 100 GB internetu, musicie wiedzieć, że promocja skierowana jest do wybranych klientów indywidualnych i biznesowych. Wśród nich nie znajdują się osoby, które korzystają z ofert na kartę, usługi Dostęp do Internetu DSL i usług ISDN oraz FIRMA i Internet dla Dużych Firm. Ponadto 100 GB za darmo nie otrzymają klienci posiadający na swoim koncie więcej niż 10 aktywnych kart SIM, więcej niż 5 usług stacjonarnych lub/i co najmniej jeden aktywny numer w planie taryfowym przeznaczonym do rozwiązań M2M. Na mocy regulaminu z promocji wyłączone są też podmioty będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Jest jeszcze jeden warunek, który trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowy pakiet 100 GB za darmo od operatora. Jest nim zalogowanie się po raz pierwszy za pomocą adresu e-mail do aplikacji Mój Orange. Jeżeli zatem już to kiedyś zrobiliście lub/i korzystacie ze swojego konta regularnie – niestety, nie dostaniecie ekstra paczki 100 GB.

Co ważne, dodatkowy pakiet 100 GB zostanie przyznany automatycznie – nie trzeba nic więcej robić poza pierwszym zalogowaniem się do aplikacji Mój Orange. Operator uruchomi go na Waszym koncie w ciągu 48 godzin i powiadomi o tym wiadomością SMS. Bonus można wykorzystać w ciągu 31 dni kalendarzowych tylko na terenie Polski. Co ważne, jednostki z niego będą wykorzystywane w pierwszej kolejności.

Regulamin promocji 100 GB na jesień w aplikacji Mój Orange (PDF) – obowiązuje do 24 października 2022 roku

Promocja: 3 miesiące po 1 złoty w Orange Flex

Jeżeli natomiast macie numer w innej sieci, ale interesuje Was oferta tego operatora i chcielibyście skorzystać z jakiejś promocji, żeby co nieco zaoszczędzić na usługach telekomunikacyjnych, to tak się składa, że Orange Flex ponownie przygotował promocję, dzięki której zapłacicie jedynie 1 złoty miesięcznie za dowolną subskrypcję przez aż trzy miesiące. Aby z niej skorzystać, wystarczy wpisać przed dodaniem metody płatności kod rabatowy SIEMAFLEX.

Obecnie Orange Flex ma w ofercie pięć planów – od 25 złotych z 15 GB do 80 złotych ze 150 GB. Zmieni się ona jednak 8 listopada 2022 roku – od tego dnia zniknie z niej najtańsza taryfa za 25 złotych, ponieważ ma się ona cieszyć nikłą popularnością wśród klientów. To jednak nie dziwi, skoro za zaledwie 5 złotych więcej można mieć pakiet z 30 GB internetu. Ponadto od 8 listopada w każdym będzie dostęp do 5G (aktualnie tylko w ofertach od 35 złotych z 45 GB).

Regulamin promocji „3 miesiące po 1 zł dla przenoszących numer z innej sieci – edycja 2” (PDF) – obowiązuje do 31 października 2022 roku