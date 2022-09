Więcej neta w Plushu. Dostaniesz aż o 50% więcej gigabajtów

Lubimy duże pakiety internetowe. Jeszcze bardziej cieszymy się, kiedy dostajemy je za niewielkie pieniądze. Jeśli należymy do amatorów dużych paczek internetu mobilnego, nowa oferta Plush będzie dla nas w sam raz.

Więcej internetu w tej samej cenie od Plusha

Oferty internetu mobilnego, w przeciwieństwie do taryf, których podstawą jest kontakt telefoniczny i SMS-owy, zwykle nie podlegają zbyt częstym zmianom. Oczywiście jednym z powodów jest to, że nie mamy do czynienia z usługą pierwszej potrzeby, w przeciwieństwie do posiadania abonamentu telekomunikacyjnego lub oferty na kartę o tym nachyleniu. Czasem jednak możemy liczyć na korzystne modyfikacje planów.

Właśnie w tym kierunku podejmuje działania Plush. Od 7 września klienci wybierający internet mobilny od Plusha w abonamencie za 30 złotych otrzymają o 50% więcej gigabajtów, czyli 60 GB. Do tej pory paczka internetowa do wykorzystania wynosiła 40 GB.

Korzyści się kumulują

Jeśli wytrzymamy z internetem mobilnym w Plushu wystarczająco długo, czekają na nas jeszcze większe pakiety danych. Po 6 miesiącach paczki dostępnych gigabajtów zostaną powiększone do 90 GB, a po roku – do 120 GB. Wszystko w niezmieniającej się cenie 30 złotych na miesiąc.

Z większego pakietu danych w Plushu można korzystać całą rodziną. Klienci, którzy podpiszą kolejną umowę otrzymują 5 złotych zniżki na drugi abonament internetowy.

Przypomina to taryfę nju mobile internetowy, gdzie również jesteśmy nagradzani za lojalność. Przy czym tam 120 GB dostajemy już po pół roku, a po roku możemy cieszyć się paczką 150 GB. Cóż, Plush mógł się bardziej postarać.