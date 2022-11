Czy operatorzy mogą podnosić opłaty w trakcie umowy? UOKiK to sprawdzi

Wprowadzenie tzw. klauzul inflacyjnych przez operatorów było ogromnym zaskoczeniem. Klienci nie przyjęli tej wiadomości z radością. Choć początkowo wydawało się, że stanie się to nowym, niechcianym standardem, może być inaczej. Sprawie przyjrzy się bowiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klauzule inflacyjne nowym standardem w branży telekomunikacyjnej?

Operatorzy (i nie tylko oni) zapewne nie przepadają za Urzędem Konkurencji i Konsumentów, ponieważ wielokrotnie zmusił on ich do zmiany postępowania, czasami potężnymi karami, a także zwrotu pieniędzy klientom (jak ostatnio w przypadku UPC).

Pod koniec lipca jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że Orange i T-Mobile otworzyły sobie furtkę do podnoszenia cen w trakcie trwania umowy, wprowadzając do umów tzw. klauzule inflacyjne. Wkrótce to samo zrobili też inni operatorzy, w tym Vectra, która – co zaskakujące – zastrzegła sobie, że nawet w przypadku zwiększenia cen za usługi klient nie ma prawa do rozwiązania umowy bez ponoszenia kar umownych.

Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby operatorzy zmieniali warunki umowy w jej trakcie, w końcu właśnie zobowiązanie klienta do korzystania z usług przez określony czas (najczęściej 24 miesiące) pod rygorem nałożenia kary umownej (najczęściej bardzo wysokiej) miało być gwarancją niezmienności cen przez okres trwania umowy. Klauzule inflacyjne sprawiają, że klienci dwa razy się zastanowią, czy warto wiązać się z operatorem umową terminową, skoro nie zapewnia ona żadnych wymiernych korzyści.

Wręcz przeciwnie, przez cały okres zobowiązania będą się zastanawiali, czy za pół roku czy rok nie zaczną płacić więcej, w zależności od tego, jaki okres zastrzegł sobie operator w umowie – na przykład Vectra pozwala sobie zrobić to nawet dwa raz w roku, podczas gdy Orange „tylko” raz.

Klauzule inflacyjne pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś, że przyjrzy się klauzulom inflacyjnym. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że wprowadził je do swoich umów również Play, o czym do tej pory nie mówiło się głośno. Według urzędu, nie mogą być one jednostronnie korzystne – w tym przypadku wyłącznie dla operatorów, choć trzeba zauważyć, że w rzeczywistości w umowach zawierane jest też zastrzeżenie, że w sytuacji, gdy wystąpi deflacja, nastąpi obniżenie cen. Faktem jednak jest, że są raczej na to relatywnie niewielkie szanse.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK zwraca na to uwagę, lecz jednocześnie zauważa, że Orange nawet w przypadku zmniejszenia inflacji nie musi obniżyć ceny, z kolei w T-Mobile obniżka uzależniona jest od wcześniejszej podwyżki. Play natomiast może wykorzystać klauzule inflacyjne także w przypadku… zmiany kursu euro, co już zakrawa na absurd.

Wprowadzone przez operatorów komórkowych klauzule do umów, które pozwalają im na podniesienie cen o poziom inflacji, zostaną przez nas sprawdzone pod kątem abuzywności i naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Postępowania wyjaśniające w sprawie Orange, Play i T-Mobile mogą skutkować postawieniem zarzutów i nałożeniem kary w wysokości do 10% obrotu. Jednocześnie urząd przygląda się wprowadzeniu podobnych klauzul też w innych sektorach gospodarki.

Poprosiliśmy Orange, Play, T-Mobile i Vectrę o komentarz w sprawie klauzul inflacyjnych – do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy żadnego. Jeśli do nas spłyną, zaktualizujemy artykuł.