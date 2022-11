Play rośnie w siłę i dzięki temu zarabia coraz więcej, jednocześnie dbając o klientów

Nie tylko ostatnie miesiące, ale już lata nie są łaskawe dla przeciętnego zjadacza chleba w Polsce. Mimo to konsumenci nie przestają robić zakupów i korzystać z usług, nawet jeśli niektórzy decydują się ograniczyć ilość wydawanych na to pieniędzy. Play nie liczy jednak strat, tylko zyski – a te są coraz większe.

Liczba klientów Play na koniec trzeciego kwartału 2022 roku

Operator poinformował dziś, że liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wyniosła na koniec września 2022 roku 16,8 mln, co oznacza wzrost o 8,4% rok do roku. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła natomiast o 5,6% rok do roku do 12,8 mln. Z kolei liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu sięgnęła blisko 2 mln, co jest efektem dalszego rozwoju usługi telewizyjnej NOW TV oraz dostępu do internetu stacjonarnego Play i usług UPC.

Firma podała też, że na koniec września 2022 roku dysponowała 10255 stacjami bazowymi, a w samym trzecim kwartale 2022 roku uruchomiła 224 kolejne stacje. Mimo to, według SpeedTest.pl, Play pod względem średniej prędkości pobierania danych w sieciach mobilnych w październiku 2022 roku wypadł gorzej niż T-Mobile i Orange (odpowiednio 44 Mbit/s i 43,4 Mbit/s vs 42,7 Mbit/s), za to ulokował się na drugim miejscu zarówno w kategorii średniej prędkości wysyłania (11,3 Mbit/s), jak i średniego opóźnienia (30 ms).

Powody do dumy ma zaś w przypadku UPC, bowiem w październiku 2022 roku w rankingu SpeedTest.pl ulokowało się ono na pierwszym miejscu w zestawieniu ogólnopolskich dostawców internetu domowego dzięki średniej prędkości pobierania danych na poziomie 205,8 Mbit/s.

Wyniki finansowe Play za trzeci kwartał 2022 roku

Całkowite przychody Play za trzeci kwartał 2022 roku wyniosły 2,4 mld złotych i były aż o 32% roku wyższe niż rok wcześniej. Z kolei przychody z usług mobilnych wzrosły rok do roku o 6,1%, wynosząc 1,1 mld złotych. Wskaźnik EBITDAaL wyniósł zaś 979 mln złotych, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 29%.

źródło: Biuro prasowe Play

Przy okazji Play poinformował również, że był drugim największym płatnikiem podatku CIT wśród indywidualnych firm w Polsce, bowiem za 2021 rok wpłacił łącznie do budżetu państwa kwotę 1,4 mld złotych.