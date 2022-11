Chcesz poczuć się jak Han Solo? STAR WARS: Squadrons za darmo!

Tym razem Epic Games Store będzie miał dla nas tylko jedną grę za darmo, ale za to jaką! Mowa tutaj o STAR Wars: Squadrons, gdzie wsiadasz za stery myśliwca i możesz poczuć się jak filmowy Han Solo!

STAR WARS: Squadrons to wcale nie jest zła gra

Gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen regularnie wychodzą na rynek. W ostatnim czasie mogliśmy ogrywać m.in. Star Wars Jedi: Upadły Zakon, a Star Wars: Battlefront 2 dalej ma się dobrze. W 2020 roku wyszła jednak nieco inna produkcja, a mianowicie STAR WARS: Squadrons. Czym jest ta gra i dlaczego nie mówi się o niej tak wiele, jak o innych tytułach z tego uniwersum?

Wbrew pozorom Motive Studios, czyli producent tej gry, nie wydało wcale aż tak złej produkcji, ale jest ona w nieco innym klimacie. Przede wszystkim nie będziemy tutaj grać jako klon czy rycerz Jedi, a zamiast tego wsiadamy za stery myśliwców i możemy poczuć się np. jak Han Solo. Jest to wieloosobowa gra oparta na kosmicznych walkach z perspektywy pierwszej osoby.

Źródło: Steam

STAR WARS: Squadrons za darmo

Dzięki uprzejmości Epic Games Store możemy odebrać Star Wars: Squadrons za darmo. Oferta będzie aktywna od 24 listopada 2022 roku, od godziny 17:00, do 1 grudnia 2022 roku, do godziny 16:59. Masz więc aż całe siedem dni na to, aby odebrać tę grę, więc nie musisz się śpieszyć z dodaniem tej produkcji do swojej biblioteki, ale na pewno warto to zrobić.

8.5 Ocena

Czy warto zagrać w STAR WARS: Squadrons?

Dlaczego uważam, że ta gra jest warta sprawdzenia? Z kilku powodów, a najważniejszym z nich jest fakt, że podchodzi do tego uniwersum w nieco inny sposób i zapewnia nam unikalne doświadczenie. Do tego pozwala na szereg modyfikacji naszego pojazdu. Warto też zaznaczyć, że to po prostu gwarancja kilkudziesięciu godzin dobrej zabawy. Za darmo to uczciwa cena, szczególnie że w sklepach trzeba zapłacić za nią od ~50 złotych.

Pamiętaj też, że jeszcze tylko dziś, do godziny 16:59, możesz odebrać dwie inne, darmowe produkcje: Dark Deity oraz Evil Dead: The Game.