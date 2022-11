Xiaomi staje się coraz większe i bardziej innowacyjne

Xiaomi już dawno podbiło globalny rynek, stając się jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Firma nie spoczywa jednak na laurach – doskonale wie, że tylko nieustanna, ciężka praca pozwoli utrzymać i wzmocnić rynkową pozycję. I to właśnie robi.

Xiaomi umacnia swoją pozycję na światowym rynku smartfonów

Producent opublikował najnowszy raport finansowy za trzeci kwartał 2022 roku, w którym przywołuje dane agencji Canalys. Według niej w uwzględnianym okresie był trzecim największym producentem smartfonów z udziałami wynoszącymi 13,6%. W ciągu trzech miesięcy dostarczył na rynek 40,2 mln smartfonów, o 2,8% więcej niż w poprzednim kwartale. To jednak mniej niż rok wcześniej, gdy było to 43,9 mln sztuk.

Ponadto według Canalys Xiaomi w trzecim kwartale 2022 roku było jednym z trzech największych dostawców smartfonów w aż 52 krajach i regionach, a w 64 znalazło się w TOP 5. Firmie udało się też zwiększyć udziały rok do roku w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wchodzie – na przykład na Starym Kontynencie Xiaomi było drugim największym dostawcą smartfonów z udziałem w rynku na poziomie 23,3%, a w samej Hiszpanii zajęło nawet pierwsze miejsce.

Dzięki umacnianiu pozycji sukcesywnie rośnie też liczba aktywnych użytkowników MIUI w miesiącu (MAU) na całym świecie – we wrześniu było ich już 564 mln (w samych Chinach 141,4 mln), co oznacza, że w trzecim kwartale ich liczba wzrosła względem poprzedniego o 17 mln, a rok do roku aż o 78,1 mln. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich zaś 529 mln, co oznacza, że w pół roku grono aktywnych użytkowników powiększyło się aż o 35 mln osób. Jak to mawiał klasyk – robi wrażenie.

Xiaomi staje się coraz bardziej innowacyjne

Bez pracy nie ma kołaczy. Nie wiem, czy w Chinach mawia się tak samo, jednak Xiaomi wie, że bez ciężkiej pracy nie ma owoców. Przychody za trzeci kwartał 2022 roku wyniosły 70,5 mld juanów, a skorygowany zysk netto 2,1 mld juanów. Producent zaznacza jednak, że w drugim przypadku uwzględnia on 829 mln wydatków, związanych z inteligentnymi pojazdami elektrycznymi i innymi nowymi inicjatywami. Trzeba jednak zauważyć, że rok temu producent zaraportował 78,1 mld juanów przychodów i skorygowany zysk netto w wysokości 5,2 mld juanów.

W trzecim kwartale 2022 roku Xiaomi wydało na badania i rozwój kwotę 4,1 mld juanów, o 25,7% większą niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według stanu na wrzesień 2022 roku aż ~48% wszystkich pracowników Xiaomi na świecie pracowało w działach R&D. Widać zatem, że nowości i innowacje są bardzo ważne dla tej firmy.